Zmrazení mezinárodní lékařské péče v USA by mohlo vést ke smrti až 20 milionů lidí s HIV

23. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Pokud americká vláda nezruší zmrazení financování zdravotnických programů ve světě, počet dalších úmrtí souvisejících s AIDS na planetě přesáhne v letech 2025 až 2040 20 milionů. K tomuto závěru dospěla mezinárodní skupina vědců, kteří modelovali různé scénáře vývoje situace v 80 zemích s nízkými a středními příjmy při absenci materiální podpory z Washingtonu.

Po své inauguraci Donald Trump oznámil pozastavení financování mezinárodních programů na dobu neurčitou, včetně těch v oblasti zdravotní péče. Podle vědců pokud nebude podpora obnovena, v příštích 15 letech nejméně 15,2 milionu lidí "navíc zemře" na HIV (horní hranice je 20,8 milionu). Většina úmrtí se vyskytne v afrických zemích - Mosambiku, Nigérii, Ugandě. Počet nových infekcí bude 26,2 milionu, včetně více než 2 milionů dětí. Zároveň, i když jednoduše omezíte prevenci a necháte peníze na terapii, počet nových infekcí se téměř zečtyřnásobí.

Dodatečná úmrtnost na tuberkulózu dosáhne 2,2 milionu případů. Šíření nemoci bude nejvíce patrné v zemích jižní Asie a subsaharské Afriky kvůli slabému systému diagnostiky a léčby. Očekává se, že do roku 2040 bude 68,7 milionu nově nakažených a 9 milionů závažných případů onemocnění.

Kvůli pozastavení amerického financování bude také trpět oblast plánování rodičovství. Podle studie mohou být miliony žen v důsledku toho ponechány bez přístupu k moderním antikoncepčním metodám. Celkem je to 40-55 milionů neplánovaných těhotenství a 12-16 milionů nebezpečných potratů. V prvním roce po zmrazení pomoci dojde k 34 tisícům případů dodatečné mateřské úmrtnosti a za 15 let dojde k dalším 7,9 milionu úmrtí dětí mladších pěti let.

Vědci poznamenávají, že i částečné obnovení financování ze Spojených států pomůže zachránit miliony životů a umožní zemím přebudovat své zdravotnické systémy.

Zdroj v angličtině: ZDE

