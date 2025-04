Robert Reich: Svědomí světa

22. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

Migranti, Gaza, klima





Přátelé,Stejně jako mnohé z vás i mě dojala morální autorita papeže Františka. V době, kdy je ve světě nedostatek morálního vedení - kdy nás autoritáři a neofašisté tlačí do temnoty -, ukázal papež František směrem ku světlu.Vyzval svět, aby chránil a bránil migranty.V papežském projevu, který pronesl o Velikonoční neděli ve Vatikánu, napsal, jak se ukázalo, byl to jeho poslední veřejný projev: „Kolik pohrdání se občas vzbuzuje vůči zranitelným, marginalizovaným a migrantům! V tento den bych si přál, abychom všichni znovu doufali a oživili svou důvěru v druhé, včetně těch, kteří jsou jiní než my nebo kteří přicházejí ze vzdálených zemí a přinášejí neznámé zvyky, způsob života a myšlenky!“