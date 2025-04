Nová pravice a boj o Vatikán

22. 4. 2025

čas čtení 2 minuty



Sotva Kristus vstal z mrtvých, přidal se k nim jeho pozemský vikář, píše David Aaronovitch. Dobří truchlili a zlí se domnívali, že návštěva nejvlivnějšího katolického konvertity světa J. D. Vance ve Vatikánu před několika hodinami konečně přesvědčila nemocného Františka, že je nejvyšší čas odejít. Do internetových vydání se dostaly dlouho připravované nekrology. Deník New York Times začal tímto shrnutím:

"Papež František, který se ze skromných poměrů v Argentině stal prvním jezuitou a latinskoamerickým pontifikem, který se při prosazování inkluzivnější římskokatolické církve ostře střetl s tradicionalisty a který se neúnavně zasazoval o migranty, lidi na okraji společnosti a zdraví planety, zemřel v pondělí ve vatikánském domě Casa Santa Marta. Bylo mu 88 let."



A - celkem bez povšimnutí těch z nás, jejichž znalosti církevní politiky jsou podloženy spíše Robertem Harrisem než periodikem Catholic Herald - papeže Františka ze srdce nenáviděli konzervativci uvnitř i vně církve, někteří z doktrinálních důvodů a jiní jako pokračování své politiky. Uvědomil jsem si to až při zpravodajství o Národním konzervativním hnutí, v němž se mísil etnonacionalismus, neliberalismus a antifeminismus. Překvapilo mě to; kdo by tušil, že latinská mše je problém?



Malou ochutnávku této zloby nabídl hned na Twitteru příspěvkem oznamujícím papežovu smrt jeden Američan s 612 000 sledujícími, který napsal: „Papež František byl nejhorší papež, jakého jsme za poslední roky měli. Doufejme, že se nám teď podaří dostat pro-trumpovského, konzervativního papeže“.









V Británii vedl sekulární kampaň proti Františkovi nejvýrazněji (a mnohem elegantněji) v časopise Spectator jeho katolický komentátor Damian Thompson. Thompson je skvělý polemický spisovatel a jeho nedávný průvodce po těch, kdomají nastoupit po Františkovi, je fascinující čtení. Dokáže však být sentimentální a netolerantní.





Nedávno například označil názor Nancy Pelosiové na potraty, který sdílí většina Britů a většina Američanů, za „nechutný“, přičemž „mylný“ by jeho křesťanskému záměru posloužil lépe.





Thompson je také bojovníkem za povolení latinské mše v katolických kostelech a svůj účet na sociálních sítích využil k propagaci petice proti Františkovu zákazu návratu k těmto bohoslužbám.





Získal pod ní něco přes 15 000 podpisů.





Dá se říci, že touha po latinské mši bývá spojena s přáním vrátit se do starých dobrých časů katolického konzervatismu a katolických panovníků. Což ovšem neznamená, že se chystá rehabilitace Francisca Franca. Chraň Bůh...

