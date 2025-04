Channel 4 News: Dohoda Trump a Putin, to je jak dohoda Stalin a Hitler. Rozdělují si Evropu

24. 4. 2025

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 24. dubna 2025, 19 hodin: Vladimíre, přestaň! Trump vyzývá prezidenta odpovědného za jednu z nejhorších nocí ruského bombardování Kyjeva. Ale Vladimír Putin zjevně neposlouchá. Dobrý večer. Kdysi během loňské volební kampaně Donald Trump slíbil, že ukončí nejničivější válku v Evropě od roku 1945 v první den svého druhého funkčního období. Nyní se tento slib již posunul na stý den. Nebo prostě odejde s prázdnou. Trumpova netrpělivost a frustrace jsou dnes patrné. Vypálil na Vladimira Putina, svého přítele, a velkým písmem mu na internetu nařídil, aby přestal. Jeho přítel ho však zřejmě neposlouchá. Jeho útoky na Kyjev včera v noci zabily 12 civilistů a desítky jich zranily. Včera si Trump stěžoval, že ukrajinský prezident, kterého nazývá Zelenskyj nebo dokonce jen „ztroskotanec“, nepřijal ztrátu území, které bylo napadeno Ruskem. Snaží se Trump Ukrajině vnutit nespravedlivý mír? A poslouchá ho v těchto dnech vůbec někdo?



Ruský mír v celé své kráse. Tak to nazval jeden z klíčových ukrajinských úředníků poté, co Moskva zahájila nejkrvavější útok na ukrajinské hlavní město za poslední měsíce, při kterém zahynulo 12 lidí a 90 dalších bylo zraněno. Útok zřejmě vyvolal u prezidenta Trumpa nové rozhořčení vůči Rusku, i když stále trvá na tom, že obě strany chtějí mír, a řekl, že chce rychlé uzavření dohody. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že na Rusko je třeba vyvinout tlak, aby souhlasilo s příměřím. Reportáž připravil náš politický korespondent Paul McNamara. Upozorňujeme, že jeho reportáž obsahuje znepokojivé záběry.









Reportér: Rusko tvrdí, že se jednalo o cílené údery na výrobce zbraní pro Ukrajinu. Tato obytná budova však byla jednou z 13 míst, která byla včera v noci zasažena v Kyjevě, a tato dívka byla jednou z více než 90 zraněných. Dosavadní počet obětí dosáhl 12, což je nejtragičtější bombardování hlavního města od loňského července. Pod troskami se choulily rodiny, které utíkaly do protileteckých krytů s nejnutnějšími věcmi.





Holčička: "V tomto případě se jednalo o dvě koťata."





Říká, že už usínala, ale pak přišla exploze, velká, velká, velká exploze.





Zatímco záchranáři dnes ráno hledali přeživší, lidé, kteří přišli o domov, se smiřují se svou situací.







"Trump je zcela pro Rusko," říká tento muž. "Jeho tým jen vyvíjí tlak na oběti."





Americký prezident však dnes na sociálních sítích napsal: „Nejsem spokojen s ruskými útoky na Kyjev. Jsou zbytečné a načasované velmi špatně. Vladimire, přestaň! Každý týden umírá 5000 vojáků. Uzavřeme mírovou dohodu.“





Silná slova, ale jen na papíře. O několik hodin později zazněla mnohem mírnější slova bez přímé kritiky Vladimira Putina.





Trump: „Nelíbí se mi, že to trvá tak dlouho, ale myslím, že oba chtějí mír. Věřím tomu. Je tam hodně nenávisti. Je tam hodně nenávisti, hodně nedůvěry, ale myslím, že to zvládneme. Doufám, že se tam dostaneme, kvůli mnoha mladým lidem, kteří umírají.“





Termín do kdy?





„Mám svůj vlastní termín. Mám svůj vlastní termín.“





Mnozí se obávají: shoduje se tento termín s jeho stým dnem v úřadu příští týden? A komu dá tento hlavní vyjednavač nejhorší podmínky? Takto vypadala Ukrajina před rokem 2014. Poté Rusko napadlo a anektovalo Krym a dnes je tato rozsáhlá oblast ukrajinského území okupována Ruskem, na kterou by se podle prezidenta Trumpa mělo podle jeho názoru jednoduše rezignovat.





Prezident Zelenskyj dnes během své cesty do Jižní Afriky, kterou podle mnohých nechtěně způsobil prezident Trump, prohlásil, že některé dohody nemůže přijmout.





Před dvěma lety by to bylo nemyslitelné, protože jihoafrický prezident tehdy odmítl odsoudit ruskou invazi. Od Trumpova znovuzvolení však byla veškerá americká pomoc Jižní Africe zastavena. Vztahy s Washingtonem se zhoršily a následovala Zelenského návštěva jihoafrického prezidentského paláce.

Reportér: Bombardování včera v noci zahrnovalo širokou škálu munice, včetně 11 balistických raket, proti kterým USA v současné době poskytují určitou obranu pomocí raket Patriot, ale ty se okamžitě vypnou, pokud se prezident Trump zítra otočí a řekne, že už žádné rakety Patriot nebudou. Co to znamená pro Ukrajinu?





Odborník: Rakety Patriot tedy hrají velmi důležitou roli v ukrajinské protivzdušné obraně. Když Rusové použijí své balistické rakety, obvykle je použijí na něco, co považují za kritické. Ať už se jedná o vojenský cíl nebo civilní uzel, například hlavní elektrárny, o kterých se domnívají, že způsobí systémové problémy. Neschopnost bránit se proti balistickým raketám, když jsou použity, znamená sníženou schopnost bránit se proti cílům, které Rusové považují za obzvláště cenné.





Reportér: Existují nějaké evropské alternativy k raketám Patriot?





Odborník: Německo a další země používají rakety Patriot, takže by mohly mít nějaké zásoby, které by mohly v případě potřeby poskytnout. Je možné, že by mohly vyrábět stíhací rakety Patriot na základě licence, i když by se dalo diskutovat, zda by USA souhlasily s tím, aby v podstatě předaly své budoucí zásoby. Obecně lze tedy říci, že USA mají účinnou schopnost kontrolovat budoucí dodávky nejmodernějších protivzdušných raket.





* * *





Moderátor: Nyní se ke mně z německého Düsseldorfu připojuje Marie Agnes Strack-Zimmerman, předsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu. Marie Agnes, rád vás slyším. Slyšela jste vyjádření představitele ukrajinského ministerstva strategického průmyslu. Stále doufají, že Trump nakonec splní své sliby. Myslíte si, že je to marná naděje?





Marie Agnes Strack-Zimmerman: Ano, samozřejmě, že doufají, protože všichni znají Trumpa a vědí, že se možná rozzlobí, až si uvědomí, že řekl. „Přestaň, Vladimire!“ ale Vladimir nepřestane, protože Vladimir nemá zájem o mír. A tak víte, že pro Vladimira Putina je opravdu štěstí, že si uvědomil, že Trump mu dá všechno, o co bojuje. Stále pláče nad Krymem. Trump chce uzavřít dohodu. Hledá dohodu, jak vydělat peníze na nerostných surovinách, a mír ho ve skutečnosti nezajímá. Ale víte, my potřebujeme trvalý mír pro Ukrajinu a pro celou Evropu.







Moderátor: Dovolte mi otázku, dovolte mi otázku velmi přímo. Myslíte si, že Američané se snaží Rusům vnutit Ukrajině nepřijatelný mír? Ano, nebo ne?





Marie Agnes Strack-Zimmerman: Ano, dokážu si to představit. Zní to jako pakt mezi Hitlerem a Stalinem, a jde o to, že rozdělují Evropu, že Spojené státy a Rusko rozdělí Evropu. Je to neuvěřitelné. Ale je to realita. Přiznejme si realitu.





Moderátor: Opravdu si myslíte, že Kreml a Bílý dům spikly, aby rozdělily Evropu tak, jak to udělaly po roce 1945?





Marie Agnes Strack-Zimmerman: Ano, myslím, že ano. Musíme si samozřejmě uvědomit historii. Není vždy stejná, ale musíte si uvědomit, že Spojené státy se opravdu mění a nejsou tak přátelské. Není to ta země, kterou jsme všichni milovali. Je tu prezident, který je opravdu fascinován Putinem, jeho mocí a tím, že může dělat, co se mu zlíbí. A možná je to sen Trumpa. Ale říkám vám, Evropa musí stát při Ukrajině, musíme jí v každém případě pomoci a také jí dodat zbraně, cokoli potřebuje.





Moderátor: To, co říkáte, je i v současné situaci docela mimořádné. Jen si říkám, jestli nelitujete, že Evropa, zejména Německo, v minulosti neudělala víc. Že neposlala Ukrajině ty rakety Taurus, které tak zoufale chtěla, protože kdyby je poslala dřív, Ukrajina a Evropa by teď byly v mnohem silnější pozici.





Marie Agnes Strack-Zimmerman: Ano, rozhodně. Bojujeme za to a vedeme o tom mnoho diskusí. Když jsem byla členem německého parlamentu, vedli jsme s kolegy velkou diskusi s kancléřem Olafem Scholzem.





Moderátor: Ano, v prvním víkendu války mluvil o určitých mužích. Byl to velmi silný projev. A pak tři roky nic nedělal.





„Nevidím velký tlak na Rusko ani žádné nové silné sankce proti ruské agresi. Prozatím jsme velmi optimističtí a nejde o obvinění. Říkáme to velmi přímo a bez emocí. Věříme, že pokud bude na Rusko vyvíjen větší tlak, budeme schopni naše pozice sblížit.“Všichni aktéři tohoto dramatu tvrdí, že chtějí mír, ale za jakou cenu? A pokud USA odejdou se svými zbraněmi, kolik škody ještě mohou napáchat? Kolik toho lidé zde ještě snesou?Abych byla upřímná, Německo udělalo hodně, pokud to porovnáte s ostatními evropskými zeměmi, opravdu hodně, ale nestačilo to, protože musíme vysvětlovat i na ministerstvech, že tato válka na Ukrajině je realitou i pro všechny země v Evropě a je to neuvěřitelné. Zkrátka jsme udělali hodně, ale ne dost. To je ten problém. Je strašné vidět, co se teď děje. Je neuvěřitelné vidět, co se teď děje.