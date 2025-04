OSN je ohrožena rozhodnutím Izraele přerušit styky s její humanitární agenturou, bylo řečeno světovému soudu

28. 4. 2025

čas čtení 5 minut

Haagští soudci zahájili pětidenní slyšení o humanitární krizi v Gaze

Samotná podstata OSN je ohrožena tím, že Izrael odmítá uznat právo jejích agentur volně působit na okupovaných palestinských územích, zaznělo u mezinárodního soudního dvora.

Toto prohlášení zaznělo na začátku pětidenního jednání v Haagu , které se může ukázat jako rozhodující pro budoucnost Izraele uvnitř světové organizace. Nejvyšší soud OSN vyslechne desítky států a organizací, aby vypracoval poradní stanovisko k humanitárním povinnostem Izraele vůči Palestincům, které Izrael má, více než 50 dní po úplné blokádě pomoci vstupující do Gazy. Izrael se jednání neúčastní, ale předložil ústní prohlášení, v němž tvrdí, že jeho rozhodnutí ukončit veškerou spolupráci s Unrwa, agenturou OSN pro pomoc Palestincům, bylo nezbytné kvůli její údajné infiltraci ze strany Hamásu. Dúkazy o této infiltraci Izrael nepředložil.



Náměstkyně generálního tajemníka OSN pro právní záležitosti Elinor Hammarskjöldová se ve svém třicetiminutovém úvodním vystoupení před soudem rozhodla pro důrazné prosazování imunit a výsad OSN a jejích pomocných orgánů podle Charty OSN a úmluvy o výsadách OSN z roku 1946.



Uvedla, že Izrael nemá právo jednostranně prohlásit, že orgány OSN nejsou nestranné, a odepřít tak spolupráci nebo pomoc, a dodala: „Pokud nejsou dodržovány základní prvky tohoto právního rámce [charty], je ohrožena samotná podstata práce organizace ve prospěch jejích členských států.“



Hammarskjöld uvedla, že pokud by členské státy OSN měly stížnosti na neutralitu organizace, jako je Unrwa, existují zavedené mechanismy, jak to řešit.



Stížnosti Izraele byly prověřeny příslušnými orgány OSN, ale byla také vyžadována plná spolupráce členských států, včetně poskytnutí dokumentů, uvedla. Šlo o chabě připravené tvrzení, vzhledem k tomu, že Izrael nepodložil svá tvrzení o masové infiltraci Hamásu důkazy. Nezávislá vyšetřování rovněž zjistila, že Izrael neposkytl důkazy pro své hlavní tvrzení.



Palestinský velvyslanec v Nizozemsku, Ammar Hijazi, obvinil Izrael z porušování mezinárodního práva na okupovaných územích.

„Izrael vyhladověl, zabíjí a vysídluje Palestince a zároveň se zaměřuje na humanitární organizace, které se snaží zachránit jejich životy, a blokuje je,“ řekl soudu.



„Devět z deseti Palestinců nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Skladovací prostory OSN a dalších mezinárodních agentur jsou prázdné. To jsou fakta. Je tu hladomor. Humanitární pomoc je používána jako válečná zbraň.“



Na znamení rozpadu vztahů izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar v pondělí prohlásil, že slyšení před Mezinárodním soudním dvorem je součástí „systematického pronásledování a delegitimizace Izraele“.



„Není to Izrael, kdo by měl být souzen. Je to OSN a Unrwa,“ řekl novinářům v Jeruzalémě.



Ve svých písemných důkazech předložených soudu Izrael tvrdí, že neexistuje povinnost respektovat imunity agentury OSN, „pokud jsou legitimní bezpečnostní zájmy členského státu vážně narušeny dotyčnou agenturou, jejíž jednání je ve zjevném rozporu se základními zásadami neutrality, nestrannosti a nezávislosti“.



Valné shromáždění OSN nařídilo OSN, aby požádala Mezinárodní soudní dvůr o poradní stanovisko k tomu, zda Izrael svou politikou nespolupráce poručil imunitu orgánu OSN. Tato politika donutila Unrwa pozastavit operace v Gaze a na západním břehu Jordánu.



Hammarskjöldová řekla soudu, že řízení je klíčové pro vyjasnění některých základních prvků právního rámce postavení OSN. Poukázala na to, že členství Izraele v OSN s sebou nese právní závazky, které jsou nezbytné pro řádné fungování této organizace a plnění jejích mandátů. Patří mezi ně „dobrá víra a spolupráce s organizací, respektování bezpečnosti prostor OSN, majetku a personálu a povinnosti týkající se imunit majetku OSN, aby OSN mohla plnit své závazky“.



Palestinští právníci vnesli do žalobních tvrzení více emocí tím, že se zaměřili na dopady izraelského odmítnutí vpustit pomoc do Gazy, například ukázali soudcům instagramové příspěvky traumatizovaných lékařů, kteří popisovali provádění amputací dětí bez léků.



Izrael přísně kontroluje veškerý příliv mezinárodní pomoci pro 2,4 milionu Palestinců v pásmu Gazy. Dodávky zastavil 2. března, několik dní před zhroucením příměří, které po 15 měsících války výrazně omezilo nepřátelské akce. Zásoby se snižují a Světový potravinový program OSN v pátek uvedl, že do kuchyní odeslal „poslední zbývající zásoby“.



Paul Reichler, zastupující Palestince, soudcům řekl, že jedna z ženevských úmluv „nejenže stanoví, že okupační mocnost musí souhlasit s programy pomoci ve prospěch obyvatelstva, ale trvá na tom, že je musí usnadnit všemi prostředky, které má k dispozici“.



Jako první před soudem v pondělí vystoupila OSN a po ní palestinští zástupci. Celkem se má jednání zúčastnit 40 států a čtyři mezinárodní organizace.



V úterý přednese své argumenty Jihoafrická republika, která je tvrdým kritikem Izraele. Při loňském slyšení v samostatném případu u soudu tato země obvinila Izrael z páchání genocidy na Palestincích v Gaze - což Izrael odmítá. Toto řízení stále probíhá. Ve středu má vystoupit spojenec Izraele, Spojené státy.

Rozhodnutí soudu bude pravděpodobně trvat několik měsíců. Podle odborníků by rozhodnutí, ačkoli není právně závazné, mohlo zásadně ovlivnit mezinárodní judikaturu, mezinárodní pomoc Izraeli a veřejné mínění.





Zdroj v angličtině ZDE

0