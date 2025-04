Rodičovský příspěvek v Německu

29. 4. 2025

čas čtení 1 minuta





V rámci aktuálních pojmů je v německém parlamentě diskutován rodičovský příspěvek, píše Milan Lelek.



Rodičovský příspěvek je jednou z centrálních státních dávek podpory pro mladé rodiny. Ten

není – na rozdíl od dřívějšího příspěvku na péči o dítě – koncipován jako sociální dávka, ale je dostupný rodičům, prospívá všem úrovním příjmů a obvykle nahrazuje 65 až 67 procent ztraceného příjmu. Pro osoby s nízkými příjmy až do výše 100 procent. Od svého zavedení v roce 2007 je minimální částka 300 eur a maximální částka 1 800 eur měsíčně.





Rodiče dostávají celkem 14 měsíců základního rodičovského příspěvku po narození dítěte. Můžete změnit měsíce volně mezi sebou, přičemž jeden z rodičů je zodpovědný po dobu nejméně dvou a nejvýše dvanácti měsíců. rozdělení simohou nárokovat sami (model 12+2).





V roce 2015 byl zaveden „Rodičovský příspěvek Plus“, který lze pobírat dvakrát déle než základní rodičovský příspěvek, a také partnerský bonus.





Cíl zavedení rodičovského příspěvku byl stanoven v důvodové zprávě

popsáno jako „triáda“.





Za prvé má být vytvořena finanční nárazníková zóna v rané fázi rodičovství, aby se rodiče mohli primárně soustředit na péči o své dítě, kterému se mohou plně věnovat. Za druhé, měla by být zajištěna ekonomická nezávislost obou rodičů, zejména být zajištěna rychlejším návratem matek do práce a za třetí, měla by být posílena rovnocenná účast otců v péči o děti.

0