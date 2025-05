Vítejte v Pravdě 2.0

1. 5. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

Po léta sloužil Drudge Report jako Polárka americké konzervativní scény, až do chvíle, kdy - hrůza! - začal být k Donaldu Trumpovi mírně kritický. A to už byla ideologická zrada. V loňském roce byl navíc Drudge Report nejčtenějším zpravodajským webem vůbec, s více než 1 miliardou zobrazení denně. Má velmi staromódní vzhled a skládá se výhradně z odkazů na články, které vybere Drudgeův tým. Nevytváří žádný vlastní obsah, jen shromažďuje, co chce propagovat.Trump, který má ve zvyku nahradit odmítnutí kopírováním, teď světu představil, napodobeninu Drudge Reportu, kde každý titulek nevede k novinkám, ale k trumpovsky zkreslené realitě. Je to jako Ministerstvo pravdy, jen s více vlajkami a méně fakty. Na úvodní stránce na čtenáře vykřikují titulky jako „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH PRVNÍCH 100 DNÍ V HISTORII PREZIDENTSTVÍ“, což je vtipné od člověka, jehož největšími úspěchy jsou zatím přejmenovávání hurikánů a hádky s Kanadou kvůli clům na javorový sirup. Další běžící pás hlásá: „24/7 ČTYŘICET SEDM“, jemné připomenutí, že ano, pořád předstírá, že je 47. prezidentem, i když americké instituce se ještě pořád snaží dopočítat, zatímco pláčou. White House Wire – The White House A samozřejmě nesmí chybět drobný cenzorský detail: například agentura Associated Press byla potrestána za to, že v článcích odmítla přejmenovat „Mexický záliv“ na „Americký záliv“. Největší komedií je ale tvrzení administrativy, že stránka má podporovat „transparentnost“. Protože nic neříká „transparentní vláda“ tak, jako když si sami vyberete pochvalné články, nalepíte je na podomácku vyrobený web a nazvete to žurnalistikou. Politický ekvivalent toho, když si člověk před zrcadlem čte vlastní fanouškovskou poštu nahlas.I samotný Matt Drudge, který se přehánění nikdy nevyhýbal, si z trumpovské napodobeniny utahoval. „CELÉ ZÁPADNÍ KŘÍDLO NUTNĚ POTŘEBUJE KONKUROVAT SERVERU DRUDGE REPORT,“ napsal na svém webu, a dodal vtip o žalobě na 1 bilion dolarů. A dodal: „Hezký pokus, amatéři.“není web, ale digitální svatyně ega muže, který nesnese číst titulky, pokud v nich není slovo „největší“, „vítězství“ nebo „hon na čarodějnice“. Je to infotainment pro už dávno zhypnotizované a zlatý důl komedie pro nás ostatní.