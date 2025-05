Pozor na články oslavující nové roamingové služby společnosti Revolut

Nemám ponětí, zda byl tento článek napsán v dobré víře, nebo jde o skrytou PR práci. Jako zkušený šéfredaktor, který vedl pět časopisů a dvoje noviny, bych však nikdy nedovolil publikovat tak jednostranný a nevyvážený text. Samozřejmě, českými šéfredaktory se už nenechám ohromit - za tři desetiletí práce zde jsem našel jen jednoho naprosto bezúhonného, Veselína Vačkova, který ostatně není Čech, ale Bulhar. Všichni ostatní, se kterými jsem spolupracoval, bez výčitek podléhali PR článkům a neetickým požadavkům šéfů řízených ekonomickými nebo politickými zájmy.





Před pár měsíci jsem byl osobně svědkem, jak český pravicový politik volal šéfredaktorovi CNN Prima News a řval na něj kvůli reportérovi, který se mu nelíbil. Místo aby politika napomenul, choval se ten muž na druhé straně linie podlézavě jako hrabě Johann Kilian von Strack (ztvárněný Patrickem Hinesem) ve filmu Amadeus. Byl jsem šokován. Ke cti onoho šéfredaktora je, že neudělal, co ten politik požadoval (vyhodit reportéra) - v typickém „švejkovském“ manévru - ale snášel urážky, aniž by politikovi řekl, že na to nemá právo. Problém je, že CNN Prima News je očividně spojencem pravicových stran.



V článku na Novinkách se píše pouze pozitivně o Revolutu, bez zmínky o negativních faktech. Každý slušný šéfredaktor i dobrý novinář přitom ví, že pokud chce dělat seriózní žurnalistiku, musí uvést i kritické připomínky vůči společnosti. Toto je naprosté pohrdání čtenářem.



Například rychlé vyhledání Revolutu na Googlu nás přivede k tomuto: „Počet stížností u ombudsmana na podvody společnosti Revolut převyšuje počet stížností u všech bank“. Data od Financial Ombudsman Service (FOS) ukazují, že Revolut a jeho zákazníci obdrželi v roce 2023 celkem 3 458 „názorů“ (rozhodnutí, která lze napadnout) týkajících se podvodů - nejvíce ze všech poskytovatelů.