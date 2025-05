Hamas již nemá zájem o mírové rozhovory po novém plánu Izraele pro Gazu, prohlásil vysoký představitel

6. 5. 2025

čas čtení 3 minuty

Vysoký představitel Hamásu v úterý agentuře AFP sdělil, že skupina již nemá zájem o mírové rozhovory s Izraelem poté, co Benjamin Netanjahu v pondělí oznámil novou „zintenzivněnou“ ofenzivu v Gaze, která bude zahrnovat udržení obsazeného území izraelskými vojáky a významné vysídlení obyvatelstva.„Nemá smysl se zapojovat do jednání nebo zvažovat nové návrhy na příměří, dokud v pásmu Gazy pokračuje hladová válka a válka na vyhubení,“ řekl Basem Naim agentuře AFP a vyzval mezinárodní společenství, ‚aby vyvinulo tlak na Netanjahuovu vládu, aby ukončila zločiny hladu, žízně a zabíjení‘ v Gaze.Jeho komentář přišel den poté, co izraelská armáda oznámila, že rozšířené operace v Gaze budou zahrnovat vysídlení „většiny“ jejích obyvatel, a uprostřed izraelských útoků na Jemen a Libanon.Po zhroucení křehkého příměří v Gaze v polovině března Izrael obnovil bombardování území a více než 70 % Gazy je pod izraelskou kontrolou nebo se na ni vztahují rozkazy vydané Izraelem, které palestinským civilistům nařizují evakuaci určitých čtvrtí.Hamas podle všeho stále drží desítky izraelských rukojmí, které zajal a unesl z jižního Izraele během překvapivého útoku Hamasu 7. října 2023. Mnoho rukojmí je pravděpodobně mrtvých.Nejméně tři další lidé byli údajně zabiti při izraelských útocích na Gazu, které byly zahájeny v úterý brzy ráno.