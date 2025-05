Gaza bude zcela zničena, říká izraelský ministr

6. 5. 2025





Bezalel Smotrich říká, že Palestinci „ve velkém počtu odejdou do třetích zemí“. Vyvolává to obavy z etnického očišťování

Smotrich, který vystoupil na konferenci o židovském osídlení na okupovaném Západním břehu Jordánu, dal jasně najevo, že mnoho Palestinců bude v rámci ofenzívy spálené země z území vyhnáno úplně

Ministr izraelské vlády vyhrožoval, že „Gaza bude v důsledku izraelského vojenského vítězství zcela zničena“ a že palestinské obyvatelstvo „ve velkém počtu odejde do třetích zemí“, což vyvolává obavy z etnického očišťování na okupovaném území.



Úterní prohlášení ministra financí Bezalela Smotricha přišlo den poté, co izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán operace Gedeonovy vozy, která podle jednoho z izraelských představitelů bude znamenat „dobytí pásma Gazy a udržení území“.

Po oznámení zesílené ofenzívy Hamás prohlásil, že již nemá zájem o jednání o příměří s Izraelem, a vyzval mezinárodní společenství, aby zastavilo izraelskou „hladovou válku“ proti Gaze, což je narážka na úplnou blokádu dodávek pomoci do Gazy, která trvá již více než dva měsíce.



„Nemá smysl vést rozhovory nebo zvažovat nové návrhy na příměří, dokud bude v pásmu Gazy pokračovat hladová a vyhlazovací válka,“ řekl agentuře AFP Basem Naim, vysoký představitel Hamásu.



Effie Defrin, hlavní vojenský mluvčí Izraele, uvedl, že plánovaná ofenziva bude zahrnovat „přesun většiny obyvatelstva pásma Gazy ... za účelem jejich ochrany“. Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, ve videu zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že „obyvatelstvo bude přesunuto, a to kvůli jeho vlastní ochraně“, ale žádné další podrobnosti neuvedl.



Smotrich, který vystoupil na konferenci o židovském osídlení na okupovaném Západním břehu Jordánu, zašel ještě dál a dal jasně najevo, že mnoho Palestinců bude v rámci ofenzívy spálené země z území vyhnáno úplně.



„Gaza bude zcela zničena, civilisté budou posláni ... na jih do humanitární zóny bez Hamásu a terorismu a odtud začnou ve velkém odcházet do třetích zemí,“ řekl ministr.



Sousedé Izraele, Egypt a Jordánsko, prohlásili, že odmítnou exodus uprchlíků na své území s tím, že by se tak podíleli na etnických čistkách v Gaze.



Mezinárodní soudní dvůr posuzuje obvinění Izraele z genocidy za jeho vojenskou kampaň v Gaze a loni vydal řadu předběžných opatření, která zahrnovala příkaz, aby Izrael „přijal veškerá opatření“ k zabránění páchání nebo podněcování genocidy a umožnil „nerušené poskytování“ humanitární pomoci přes jižní hranici území s Egyptem.



Téměř všichni obyvatelé Gazy, kterých je 2,3 milionu, byli od začátku války vyvolané útokem Hamásu na Izrael 7. října 2023, při němž ozbrojenci zabili asi 1 200 lidí, většinou civilistů, a dalších 250 unesli, vysídleni, často opakovaně. Při následné izraelské ofenzivě v Gaze bylo zabito více než 52 000 lidí. Dvouměsíční příměří se zhroutilo v polovině března, když Izrael nedodržel slib, že provede jeho druhou fázi.



Vyhlídka na novou a intenzivnější izraelskou ofenzívu vyvolala hluboké mezinárodní znepokojení.



Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v úterním rozhlasovém rozhovoru označil izraelský plán ofenzívy v Gaze za „nepřijatelný“ a prohlásil, že jeho vláda „porušuje humanitární právo“.



Mluvčí britského ministerstva zahraničí uvedl, že Velká Británie nepodporuje rozšíření izraelských vojenských operací v Gaze, zatímco mluvčí OSN v pondělí prohlásil, že generální tajemník OSN António Guterres je „znepokojen“ izraelským plánem, který „nevyhnutelně povede k dalšímu bezpočtu zabitých civilistů a dalšímu ničení Gazy“.



Humanitární úředníci konstatují, že území je na pokraji katastrofy, protože v důsledku úplné izraelské blokády uvalené 2. března dochází potraviny a pohonné hmoty.



Vojenští představitelé v Izraeli uvedli různé verze plánu, na němž se údajně dohodli ministři a který počítá s tím, že do Gazy bude povoleno dovážet omezené množství pomoci, jež bude distribuována z malého počtu nově vybudovaných středisek na jihu území, v nichž budou pracovat soukromí dodavatelé, ale které budou chránit izraelští vojáci.



Humanitární úředníci tento plán odmítli jako neproveditelný, nebezpečný a potenciálně nezákonný.



Američtí představitelé na izraelskou hrozbu nové ofenzivy přímo nereagovali, ale Donald Trump v pondělí prohlásil, že jeho administrativa pomůže dostat potraviny k „hladovějícím“ Palestincům. Obvinil Hamás z toho, že to „znemožňuje“ odkloněním humanitární pomoci pro své bojovníky.



„Pomůžeme lidem v Gaze získat nějaké potraviny. Lidé hladoví a my jim pomůžeme získat nějaké potraviny,“ řekl Trump novinářům během akce v Bílém domě.



Izraelští představitelé uvedli, že nová operace nebude zahájena dříve, než Trump příští týden ukončí svou návštěvu Saúdské Arábie, SAE a Kataru.



Naim, člen politického byra Hamásu a bývalý ministr zdravotnictví v Gaze, vyzval k mezinárodnímu tlaku na Izrael, aby ukončil „zločiny hladu, žízně a zabíjení“.



V posledních týdnech izraelské jednotky posílily kilometr hluboké „nárazníkové zóny“ po obvodu území a rozšířily svou kontrolu nad velkou částí severu a jihu území.





Celkem je více než 70 % Gazy pod izraelskou kontrolou nebo se na ni vztahují příkazy vydané Izraelem, které palestinským civilistům nařizují evakuaci konkrétních čtvrtí.





Zdroj v angličtině ZDE

