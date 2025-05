Mše za Mír aneb sázka na třináctku. Vynechali!!

7. 5. 2025 / Petr Haraším

zde a Byl jsem v kostele. Poprvé, podruhé, asi potřetí v životě. Pěkném, hodně velkém, opraveném a ostravském. Přímo v katedrále Božího Spasitele nebo čehosi podobného. Na vlastní čest musím uvést, spasen se necítím. Ani trošku. Proč jsem tam byl? Zazněl koncert, hudební představení výborných kvalit. Pod názvem: Mše za mír či Mírová mše. Autor Karl Jenkins. ( zde zde ) Kromě Prajzského symfonického orchestru a sboru Chorus vystoupil i slávou ověnčený pěvecký světový smíšený sbor Artep Orlová zde . První odkaz se o něm nezmiňuje a druhý ho zkomolil.

Ale proč tento text? Nejprve trocha mediálního týrání naší skvělé vlády. Šli jsme Ostravou. V samém centru na Masarykově náměstí rozložili stánky prodejci italských regionálních laskomin a pochutin. Stánků hodně, ceny vysoké (oproti Itálii), kupujících poskrovnu. Nejsou peníze. Jak potvrdili samotní italští prodejci (zpovídáni jejich rodnou řečí) … chabé, málo a bylo líp. Dobroty skvělé, leč nikoli pro našince. I když premiér Fiala stále na sociálních sítích ukazuje výstavky ekonomických a cenových zázraků neoliberální vlády. Směšnost nad směšnost.

Bohužel, není z čeho, nakoupit laskomin původu italského. Zákazník je smutný, prodejce je smutný, jen ODS a česká pravice jsou veselé, jak se jim daří byznys s chudobou. Jako na zavolanou zahalil po čase sociální sítě český pravicový narativ o dobrém bydlu chudoby v České republice. Snad všichni ministři a politici vládní koalice na sítích sdíleli informace z Eurostatu o chudobě na kontinentu. Česko na prvním místě v ne chudobě. Jupí.





Milionkráte vyvrácený nesmysl, ale pravice se nenechá pravdou nikterak zaplašit zde . Tohle bylo z roku 2018, dnes je situace krapet horší. Gratuluji, skvělý úspěch. Každý věří. Kde se na nás hrabou Němci, Francouzi, Nizozemci či dokonce chudí v Lucembursku, severských zemích a na Maltě. Na Maltě mají nejlevnější elektřinu pro domácnosti. Kde ji mají nejdražší, ač premiér Fiala čtyři roky statečně lže, že ne? Ano, u nás, kde jinde zde . Jsme jim nýmandům zase jasně ukázali, jak si na trzích můžeme koupit jednu olivu, jedno nakládané rajče, čmuchnout k sýru a přivonět ke klobásce z dalekých, bájných Vlach. A zaplatit nejdražší ceny v EU.





Mírová mše či Mše za mír. Nejprve jsem si hledal podklady. Našel jsem pár textů o tom, jak Mše za mír proběhla tam, tam a támhle také. Nevím přesně kde (zřejmě Liberec), ale vstup byl zdarma, platba dobrovolná. My v kraji „razovitem“ jsme příliš bohatí, a jsme tudíž schopni si něco připlatit. Tak jsme zaplatili. No ni?





Představení skvělé. Orchestr fidlal, sbor Chorus pěl a orlovský sbor Artep pěl nejlépe. Mše za mír dlouhá, skvělá a dokonalá. Potlesk velký. I ve stoje. A alou domů. Italští prodejci se smutkem v peněžence odešli. Sbohem a páreček.





Doma mne orlovský sborista překvapil číslem 13. Říkám, ha, já dával hudební a spasitelský pozor. Částí bylo 12. Mám totiž pamatováka. Jenže pozor. Druhá skladba byla pro jistotu vynechána. Proč to, ptám se? Odpověď je nasnadě. Bo…





Skladbu číslo 2 nehráli, nezpívali, nezařadili – poněvadž vyřadili. Velkou červenou čárou škrtli přes ten papír, do kterého koukají muzikanti i pěvci. Mír. Zřejmě nenašli zdatného Muezzina. Nebo našli nějaký jiný závažný důvod, proč vyřadit ze Mše za mír část s názvem: Call to Prayers (Adhaan) islámské volání k modlitbě. Možná se biskup rozhodl, že do katolického svatostánku jen přes jeho mrtvolu. Blahoslavenou. Možná, že poskytovatel dotací město, kraj udělili dotaci jen na tucet částí. A omylem na Adhaam nezbylo odvahy a veřejných statků. Možná se volání k islámské modlitbě pro Mši za mír do naší lidskoprávní republiky jednoduše nehodí. Divný. AI napověděl. Někdy se hraje 5, 3, 7 částí. Na západ od nás se povětšinou hrají všechny. Z čehož jasně plyne, že tady Západ nemáme a nechceme. Nebo si ho méně sebevědomý národ, jako je ten náš, vlastně ani nezaslouží.





Symbolický byl také úvodní přebrept uvádějící osoby, která řekla: „Válka je lepší než věčný svár.“ Pochopitelně se jednalo o omyl, ale tak nějak … nevím, nevím.





Haraším Petr Orlau

Komentář z prostor katedrály Božího Spasitele, kde spasení nehrozí, a kde mají problémy i se Mší za mír

