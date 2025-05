Pozice Ukrajiny na bojišti se rychle zhoršuje

8. 5. 2025

Pro západní mocnosti to má vážné důsledky. V tomto konfliktu vsadily svou reputaci a s ní i osud světového řádu založeného na pravidlech. Globální Jih a multipolární světový řád čekají, aby převzaly otěže. Neúspěch v dosažení vítězství může fatálně podkopat tento řád a zbavit Západ globálního vedení, které si užíval posledních několik století.

Když se Rus dobrovolně přihlásí nebo je mobilizován, potřebuje pouze několik měsíců individuálního opakovaného a kolektivního výcviku. Ukrajinští vojáci musí být vycvičeni od nuly. To dává Rusku obrovskou výhodu při formování nových jednotek. Problém by nastal, pokud by došli dobrovolníci, protože v zemi je velmi malá politická vůle k další mobilizaci.

Rusko má také výhodu v tvorbě vojenských sil. Stále má povinnou brannou povinnost od 18 let. Ačkoli branci nesmí být vysíláni do boje mimo hranice Ruska, systém poskytuje každému kvalifikovanému muži v Rusku roční základní výcvik.

Rusko se zdá být schopné nahradit své ztráty a stále rozšiřovat svou armádu. Podle Mediazony a ruské služby BBC utrpěla ruská armáda celkem něco přes 98 000 ztrát na životech. Tento počet zahrnuje pouze zabité ruské vojáky identifikované jménem a skutečný počet je pravděpodobně mnohem vyšší. Samotná Mediazona odhaduje, že skutečný počet je asi 165 000. Zároveň však nezahrnuje ztráty proruských separatistů, takže k tomuto číslu je třeba připočítat dalších 20 000, což dává hrubý součet 120 000. To v současné době představuje průměrně asi 3 600 mrtvých měsíčně. Historicky připadá na každého mrtvého čtyři zranění , takže k ruským ztrátám je třeba připočítat dalších 452 000 zraněných, což odpovídá měsíčním ztrátám 14 400, respektive 18 000 celkem. Stejné údaje však naznačují, že z nich tři čtvrtiny se po ošetření obvykle vracejí do služby .

Poté, co počáteční blesková válka v prvních dvou měsících nepřinesla změnu režimu v Kyjevě, se zdá, že ruské politické a vojenské vedení pochopilo vyčerpávající povahu konfliktu a význam zachování zdrojů. Udělalo vše pro to, aby zachovalo své bojové schopnosti, a v roce 2022 třikrát – v Kyjevě, Charkově a Chersonu – se vzdalo území, aby zachránilo vojáky. Tyto porážky byly noční můrou pro public relations, ale zachránily zkušené vojáky, kteří byli použiti k vytvoření jádra nové armády.

Můj názor je, že ukrajinské politické vedení strávilo příliš mnoho času snahou o dosažení cílů v oblasti public relations, a to za značných nákladů na vojenské operace. Obrovské ztráty zdrojů, zejména lidských, výrazně oslabily bojeschopnost Ukrajiny a ohrozily její dlouhodobý bojový potenciál. To je dvojnásobně náročné, protože Ukrajina začínala s menšími zdroji. Rusko má třikrát více obyvatel než Ukrajina a v případě dělostřelecké munice výrazně převyšuje nejen Ukrajinu, ale i celý Západ v poměru tři ku jedné.

Vzorce držení měst poté, co se staly neobranitelnými, nebo útoků i bez šance na úspěch byly patrné ve všech operacích, ale nejvíce vynikly dvě konkrétní bitvy. První z nich byla bitva o Bachmut v ukrajinské Doněcké oblasti v letech 2022 až 2023. Podle mého názoru mělo město malou operační a ještě menší strategickou hodnotu. Ukrajinské vedení však trvalo na tom, že město bude bránit až do hořkého konce. Ruská armáda k útoku na město využila žoldnéřskou společnost Wagnerovci, posílenou o vězně, což dalo ruské pravidelné armádě čas na absorpci mobilizovaných záložníků a vytvoření nových formací. Aby je Ukrajina zastavila, Kyjiv do města posílal neustálý proud mužů, z nichž mnozí měli jen minimální výcvik. Průměrná délka života ukrajinského vojáka v boji klesla podle bývalého amerického mariňáka Troye Offenbeckera, který bojoval na ukrajinské straně, na asi čtyři hodiny. Nelze říci, kolik lidí zemřelo, ale západní novinář napočítal 250 zraněných v jedné nemocnici za jeden den. V Bachmutu byly tři nemocnice, další v Soledaru na severu a jedna v Chasiv Jar na jih od města, která se starala o zraněné. Na základě těchto údajů lze odhadnout průměrný počet 1 250 zraněných denně. Poměr čtyř zraněných na jednoho mrtvého dává 312 mrtvých denně, což znamená 200 až 400 mrtvých denně, přičemž některé zprávy uvádějí až 500 obětí denně. Boje trvaly osm měsíců a zemřelo 48 000 až 96 000 Ukrajinců. Naproti tomu Rusové ve stejném období ztratili asi 1 800 vojáků PMC a 11 000 odsouzených, celkem 13 000. To odpovídá poměru 1:3, který uvedl Jevgenij Prigožin, bývalý šéf Wagnerovy skupiny, v rozhovoru z května 2023. Pro takové ztráty v jednom městě neexistuje žádné vojenské ospravedlnění, zejména proto, že za městem se nachází lépe bránitelný terén. Jediným vysvětlením je, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělal z Bachmutu národní symbol poté, co s velkou slávou předal americkému Kongresu vlajku podepsanou obránci Bachmutu, a nechtěl se smířit s tím, že by o tento symbol přišel. Za to zemřelo nejméně 48 000 Ukrajinců a město stejně padlo.

Později v roce 2023, údajně na naléhání Britů, ukrajinské nejvyšší vedení nasadilo své námořní pěchoty do dosud nejspornější operace: bitvy o Krinki. Podle mého názoru měla tato operace nulovou šanci na úspěch. Aby Ukrajina dosáhla operačních cílů a prorazila směrem na Krym, musela by obsadit velká předmostí a nakonec protlačit dělostřelectvo na druhou stranu řeky, což vyžaduje velké množství těžké munice. K přesunu přes řeku by Ukrajinci potřebovali mosty přes Dněpr, které by však byly okamžitě zničeny silnou ruskou palbou. Ukrajinci řeku přesto překročili a během prvního měsíce se jim podařilo způsobit ruským protiútočníkům těžké ztráty, ale poté se Rusové opevnili a začaly se množit ztráty na ukrajinské straně. Ukrajinské zásobování, nahrazování vojáků a evakuace raněných musely probíhat přes odkrytou řeku Dněpr, zatímco Rusové měli krytí lesů. Výsledkem byl velmi nevyrovnaný poměr ztrát. Když Ukrajina po mnoha měsících operaci konečně odvolala, ukrajinská námořní pěchota byla zcela zničena - spolu s dělostřelectvem dvou brigád. Ačkoli operace vyvolala pozitivní reakce médií na Západě, nelze tuto kolosální ztrátu lidí a zdrojů vojensky ospravedlnit.

Ukrajinská armáda zaznamenala některé úspěchy tam, kde byl na prvním místě vojenský cíl. Ofenzíva na Charkov byla mistrně naplánována a provedena. Pečlivé plánování a příprava umožnily ukrajinské armádě dosáhnout momentu překvapení, který byl rychle využit.

Celkové ztráty Ukrajiny je těžké odhadnout. Jamestown Foundation odhaduje, že Ukrajina mobilizovala v červenci 2023 dva miliony mužů a jejich počet by se nyní měl blížit tří milionům. Většina odhadů uvádí, že ukrajinská armáda má asi jeden milion mužů, zatímco Zelenskyj tvrdí, že jich má 880 000. Oficiální ukrajinské ztráty ve výši 43 000 jsou vzhledem k předchozím číslům nereálné. Realističtější odhad poskytuje telegramový kanál „Antiseptic“, který disponuje jednou z mála databází srovnávající aktuální a předválečné satelitní snímky vybraných ukrajinských hřbitovů. Omezená povaha hřbitovů může vést k podhodnocení počtu obětí; například město Charkov má několik hřbitovů, ale zmapován byl pouze hřbitov č. 18. Vojáci pohřbení na jiných městských hřbitovech nejsou započítáni. Níže uvedený graf uvádí průměrný procentní podíl předválečné populace ztracené podle lokalit a porovnává jej s celkovou populací Ukrajiny. Konečný odhad je asi 769 000 mrtvých a na základě historických údajů pravděpodobně dalších 769 000 zraněných, kteří se nikdy nezotaví natolik, aby se mohli vrátit na frontu.

To odpovídá odhadům nadace Jamestown Foundation. Zhruba 1,5 milionu vojáků je trvale vyřazeno z boje, dalších 400 000 až 600 000 je zraněno a léčí se v nemocnicích, což znamená, že v poli zůstává jeden milion až 800 000 vojáků.

Tyto ztráty znamenají, že Ukrajině docházejí vycvičené a motivované jednotky. Problém se ještě zhoršil rozhodnutím ukrajinského politického vedení vytvořit nové jednotky namísto nahrazení ztrát ve stávajících zkušených jednotkách. Jak starší jednotky ztrácely zkušený personál a bojeschopnost, nové jednotky utrpěly další ztráty, než stačily získat dostatek zkušeností, aby byly užitečné. Ukrajinci se snaží tuto situaci změnit, ale může být příliš pozdě. Zkušení vojáci jsou nahrazováni muži zajatými na ulicích, kteří nemají chuť bojovat. V loňském roce 100 000 ukrajinských vojáků dezertovalo. Nově vytvořená 155. brigáda ztratila přes 1 700 z 6 000 mužů, kteří dezertovali, než se dostala na frontu. Bez zázračného zdroje zkušených a motivovaných bojových vojáků může ukrajinská armáda v příštích šesti až dvanácti měsících zkolabovat. Odvod 18-25letých sice prozatím získá čas, ale problém motivace nevyřeší.

Dochází také vybavení. Západ, jehož vojenská podpora udržuje Ukrajinu v boji, zřejmě vyprázdnil své sklady a nemá už co dále nabídnout. Některé západní vlády dokonce zbavily své vlastní armády vybavení a v současné době nejsou schopny plnit své úkoly. Stejná situace panuje i v případě dálkových zbraní. Západ zřejmě nemá žádné rakety kromě německých Taurusů. Ty však pravděpodobně nebudou mít takový účinek tam, kde selhaly rakety Storm Shadow.

Jedinou oblastí, kde si Ukrajina dokázala vylepšit svou efektivnost, je válka s drony. Tyto drony mají neúměrný vojenský dopad. FPV drony v podstatě udržely Ukrajinu naživu během posledního roku. Rusové jich však mají stejně tolik, pravděpodobně dokonce více, jednoduše díky větší průmyslové základně a téměř neomezenému dovozu z Číny. Rovnováha mezi elektronickým bojem a útočnými drony se již nějakou dobu posouvá sem a tam, ale v poslední době získali Rusové jasnou převahu díky dronům s optickými kabely, které nelze rušit. Ukrajina touto technologií disponuje, ale zdá se, že ji nevyrábí v dostatečném množství, aby mohla Rusům konkurovat.

S rostoucím nedostatkem lidí a vybavení je těžké si představit, jak by Ukrajina mohla bez přímé intervence západních, a zejména amerických sil, vydržet. Zejména s ohledem na to, že ukrajinské politické vedení nadále upřednostňuje PR před vojenskými cíli.

Pro Západ to vše představuje strategické riziko. Globální vedoucí postavení Západu spočívalo na ekonomické, vojenské a měkké síle. Ekonomická síla je již otřesena. Podle HDP měřeného paritou kupní síly (PPP), která měří celkovou produkci země namísto peněžní hodnoty její ekonomiky, je zřejmé, že dvě ze tří nejvýznamnějších světových ekonomik jsou asijské země, nikoli západní mocnosti. Rusko je na čtvrtém místě, před Japonskem a Německem. Západní mocnosti, zejména jejich vůdci, přijaly ekonomické oběti, aby tuto válku vyhrály. Vojenská porážka Ukrajiny rukou Ruska navzdory západní podpoře by podkopala jak vojenskou, tak měkkou sílu liberálního světového řádu. Ten je již otřesen západní reakcí na konflikt v Gaze. Výsledkem by byl kolaps západního vedení a nahrazení liberálního světového řádu něčím jiným. Je obtížné určit podobu nového světového řádu, ale přechodné období bude pravděpodobně bouřlivé a násilné, protože země po celém světě si uvědomí, že vojenské řešení je opět na pořadu dne. Ohrozilo by to také roli amerického dolaru v globálním obchodě, jehož zneužití jako zbraně vyděsilo mnoho národů a přimělo je hledat alternativní cesty. Jak řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio, „za pět let … nebudeme mít schopnost uvalit sankce“, protože země najdou způsoby, jak obejít dolar. To by mohlo vysvětlovat, proč je Trumpův tým tak odhodlán ukončit válku na Ukrajině.

