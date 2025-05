Indie a Pákistán se dohodly na příměří v Kašmíru, ale vzájemně se obviňují z jeho porušování

11. 5. 2025

Příměří bylo dohodnuto po zprostředkování USA, ale obě strany se vzájemně obviňují z jeho porušování jen několik hodin poté



Indie a Pákistán se dohodly na příměří zprostředkovaném USA s okamžitou platností, jehož trvání však bylo zpochybněno poté, co se jen několik hodin po jeho oznámení objevily zprávy o přeshraničním ostřelování a výbuších v indické části Kašmíru.



Příměří, od kterého se očekávalo, že ukončí několik dní eskalujících střetů mezi těmito dvěma jadernými mocnostmi, poprvé vyhlásil americký prezident Donald Trump v sobotu odpoledne po 48 hodinách diplomatických jednání mezi Indií a Pákistánem, která zřejmě zprostředkoval americký ministr zahraničí Marco Rubio a viceprezident JD Vance.

Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social uvedl: „Po dlouhé noci jednání zprostředkovaných Spojenými státy jsem rád, že mohu oznámit, že Indie a Pákistán se dohodly na ÚPLNÉM A OKAMŽITÉM PŘÍMĚŘÍ. Blahopřeji oběma zemím k použití zdravého rozumu a velké inteligence. Děkuji vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete!“



Příměří bylo později potvrzeno v příspěvku na Twitteru pákistánským vicepremiérem a ministrem zahraničí Ishaqem Darem, který uvedl, že příměří vstoupí v platnost „s okamžitou účinností“.



Indický ministr zahraničí Vikram Misri uvedl, že vedoucí vojenských operací obou zemí spolu hovořili v sobotu odpoledne.



„Dohodli se, že obě strany zastaví veškerou palbu a vojenské akce na zemi, ve vzduchu i na moři. Oběma stranám byly vydány pokyny k provedení této dohody.“ Nejvyšší vojenští představitelé se podle Misriho znovu sejdou 12. května.



Dohoda však byla zpochybněna poté, co v sobotu večer obnovily indické a pákistánské armády přeshraniční ostřelování. Srinagar, hlavní město indické části Kašmíru, otřásly silné výbuchy projektilů, které přeletěly přes hranici.



V sobotu večer Misri uvedl, že indické ozbrojené síly dostaly pokyn „tvrdě zasáhnout“ proti porušování dohody.



Indický vládní zdroj agentuře AFP sdělil, že Pákistán porušil příměří. Vysoký pákistánský bezpečnostní zdroj uvedl, že to byla Indie, kdo porušil příměří.



Pákistánské ministerstvo zahraničí v neděli brzy ráno uvedlo, že „zůstává odhodláno věrně dodržovat“ příměří, na kterém se dohodlo s Indií.



Pákistánské ministerstvo zahraničí obvinilo Indii z porušování příměří a uvedlo, že jeho síly „řeší situaci zodpovědně a zdrženlivě“. Dále uvedlo: „Jsme přesvědčeni, že jakékoli problémy s hladkým dodržováním příměří by měly být řešeny prostřednictvím komunikace na příslušných úrovních. Vojáci v terénu by také měli zachovávat zdrženlivost.“



Rubio uvedl, že dohoda o příměří byla uzavřena po rozsáhlých jednáních, která vedl spolu s Vancem s indickým a pákistánským premiérem Narendrou Modim a Šehbazem Šarífem a dalšími vysokými představiteli.



„S potěšením oznamuji, že vlády Indie a Pákistánu se dohodly na okamžitém příměří a zahájení jednání o široké škále otázek na neutrálním místě,„ uvedl Rubio na Twitteru.



„Chválíme premiéry Modiho a Sharifa za jejich moudrost, opatrnost a státnický přístup při volbě cesty k míru,“ dodal.



Zpráva o příměří byla v Indii a Pákistánu přijata s oslavami, zejména v Kašmíru, sporném regionu rozděleném mezi obě země, který byl v uplynulém týdnu dějištěm nepřátelských akcí, při nichž přišly o život desítky lidí při ostřelování přes hranici známou jako kontrolní linie (LoC).



V Uri, poblíž hranice v indické části Kašmíru, jednom z nejvíce postižených měst nedávným přeshraničním násilím, popsal 30letý Tanveer Chalko scény jásotu.



„Když se roznesla zpráva o příměří, vysídlené rodiny v táborech začaly tančit radostí,“ řekl. “Je to velký krok k míru a blahu lidí. Jako obyvatel pohraniční oblasti nedokážu slovy vyjádřit, co pro nás toto oznámení znamená. Nyní se všichni připravují na návrat domů.“



Ale Lal Din (55), obyvatel Poonchu, pohraničního města v indické části Kašmíru, kde bylo při násilnostech podél kontrolní linie tento týden zabito a zraněno mnoho lidí, řekl, že zpráva o příměří je hořkosladká. Jeho dům byl zničen při přeshraničním ostřelování a dva jeho příbuzní byli zabiti.



„Už jsme to zažili – dočasné příměří zprostředkované světovými mocnostmi. Ale dokud Indie a Pákistán vážně nevyřeší své spory, musíme se připravit na ještě větší konflikty,“ řekl.



Lidé, kteří se shromáždili v ulicích, aby oslavovali, byli však v sobotu večer zahnáni do domů, když se nad částí indického Kašmíru začaly ozývat výbuchy.



Historicky hrály USA důležitou roli jako prostředník mezi Indií a Pákistánem, když vypukly nepřátelské akce. Proaktivní role Trumpovy administrativy při zprostředkování míru však byla výrazným obratem oproti postoji Vanceho z předchozích 48 hodin, kdy řekl, že USA nebudou zasahovat do indicko-pákistánského konfliktu, protože „to není naše věc“.



Příměří zdánlivě dalo oběma stranám příležitost odejít s tvrzením, že zvítězily. „Indie důsledně zastává pevný a nekompromisní postoj proti terorismu ve všech jeho formách a projevech,“ uvedl indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar.



V Pákistánu se setkal s jednoznačným souhlasem. „Gratuluji civilnímu a vojenskému vedení k tomu, že z války vyšlo s důstojností, profesionalitou a jednoznačně neporušeným národním odhodláním,“ uvedla pákistánská senátorka Sherry Rehmanová.



Příměří bylo uzavřeno poté, co si Indie a Pákistán vzájemně obvinily z přeshraničních raketových útoků na významné vojenské cíle v sobotu, přičemž mnozí se obávali, že by mohlo dojít k eskalaci do totální války. Indie a Pákistán vedly čtyři války, naposledy v roce 1999.



Boje v tomto týdnu se poprvé rozhořely ve středu poté, co indické rakety zasáhly devět míst v Pákistánu a zabily 31 lidí. Indie uvedla, že tyto útoky byly reakcí na útok v indické části Kašmíru koncem minulého měsíce, při kterém militanti zabili 25 hinduistických turistů a průvodce, za což obvinila extremisty podporované Pákistánem.



Situace se dále vyostřila poté, co Indie obvinila Pákistán ze dvou po sobě jdoucích nocí útoků bezpilotních letounů. Indie tvrdila, že ve čtvrtek zachytila více než 400 bezpilotních letounů mířících na města, vojenské základny a místa bohoslužeb v severní části země. V odvetě Indie uvedla, že provedla čtyři útoky bezpilotních letounů na Pákistán, které byly přímo namířeny na vojenskou obrannou infrastrukturu.





V sobotu ráno Indie obvinila Pákistán z útoků na desítky leteckých základen a vojenských velitelství v severní Indii pomocí zbraní dlouhého doletu, bezpilotních letounů a stíhacích letadel. Obvinění přišla několik hodin poté, co Pákistán oznámil, že Indie v sobotu brzy ráno vystřelila šest raket země-vzduch na tři nejdůležitější pákistánské vojenské základny. Obě strany se navzájem obvinily z toho, že jako první vystřelily rakety přes hranice.





