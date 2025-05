Rodrigo Duterte zvolen starostou (z vězeňské cely)

13. 5. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

Ve vývoji, který šokoval mezinárodní pozorovatele - ale možná ne samotné Filipínce - byl bývalý prezident Rodrigo Duterte, který je v současnosti zadržen v Haagu kvůli obviněním z porušování lidských práv, zvolen starostou svého tradičního mocenského centra, města Davao. Je to politický návrat nevídaných rozměrů - a zároveň to vyvolává zásadní otázku: Proč voliči stále volí lídry jako Duterte, i když čelí mezinárodnímu soudu?



Abychom pochopili tento výsledek, musíme se podívat za hranice právních obvinění: do psychiky filipínského voliče. Duterte se prezentuje jako člověk pořádku, disciplíny a rozhodného vedení - hodnot, které silně rezonují v zemi, kde mnoho lidí pociťuje zklamání z nefunkční byrokracie, slabé správy a zakořeněné korupce. Jeho léta ve vedení města Davao a později prezidentský mandát se nesly ve znamení brutálního boje proti drogám, který vedl ke smrti tisíců lidí. Přesto ho mnozí ve městě - i mimo něj - stále vnímají jako toho, kdo „udělal, co bylo potřeba“. Pro tyto voliče je proces v Haagu buď přehnaným zásahem ze zahraničí, nebo zcela bezvýznamný.



Dutertovo zvolení se neodehrává ve vakuu. Jeho rodina buduje v Davau politickou dynastii více než čtyřicet let. Věrnost voličů v těchto baštách přesahuje výsledky, je to směs osobních vazeb, klientelismu a generačního dědictví. Jeho děti i nadále ovládají místní politiku: Sebastian Duterte se stal místostarostou, Paolo Duterte zůstává poslancem a jeho vnoučata získala místní funkce. V oblastech jako Davao nejsou Dutertovi jen politici: jsou institucí.



Filipínské volby jsou dlouhodobě charakterizovány tzv. osobnostní politikou - kampaněmi, které se opírají méně o programy a více o charisma, celebritní status a emoční spojení s voliči. Duterte, se svým drsným jazykem, proti-elitou rétorikou a image obyčejného člověka, do tohoto modelu skvěle zapadá. K tomu se přidávají volební kampaně, které často připomínají showbyznysová vystoupení - včetně tancování, písní a mediální masáže - přičemž se jen málo mluví o skutečných problémech.



Pod povrchem je cítit i hlubší jev: veřejnost zklamaná z institucí, ale stále ochotná důvěřovat jednotlivcům. Mnoho Filipínců vidí systémové problémy - korupci, chudobu, nedostatek spravedlnosti - ale nevěří, že instituce lze napravit. Místo toho vkládají naděje do silných osobností, které „proseknou džunglí nefunkčnosti“. Duterte, přes všechny kontroverze, pro mnohé tuto naději představuje.



Dutertovo vítězství může být rovněž vnímáno jako projev vzdoru - odmítnutí elit nebo zahraničního vměšování, včetně Mezinárodního trestního soudu. Jeho zatčení, schválené současným prezidentem Marcosem Jr., proměnilo již tak napjaté volby ve válku zástupců mezi soupeřícími dynastiemi. V tomto světle je Dutertovo zvolení nejen potvrzením jeho místní podpory, ale i odmítnutím centrální moci v Manile.



Nepravděpodobné vítězství Rodriga Duterteho ve volbách z vězeňské cely tisíce kilometrů daleko není jen filipínským příběhem. Odráží se v něm globální trend: populističtí, kontroverzní lídři vítězící navzdory (nebo právě díky) své vzdorovitosti vůči normám a institucím. Pro mnoho voličů, zejména v dlouhodobě zanedbávaných regionech, tito lídři představují něco, co tradiční politika nedokáže nabídnout: pocit kontroly, identity a odvety proti systému.



Otázkou tedy není jen to, proč Duterte vyhrál. Otázkou je, proč tolik voličů, i přes chudobu, strach a politickou únavu, stále vidí právě v něm a v jemu podobných tu nejlepší naději na změnu.

