Channel 4 News: Izraelci zatkli Palestince. Propustili ho a hned zabili jeho a jeho čtyři malé dcery. Proč? Neodpověděli

14. 5. 2025

Izraelské zabíjení prostřednictvím umělé inteligence se dopouští brutálních chyb

Moderátor, Channel 4 News, úterý 13. května 2025, 19 hodin: Poté, co Izrael před dvěma měsíci ukončil příměří, se situace v Gaze zhoršuje, potraviny a pomoc jsou blokovány a izraelské nálety pokračují v bombardování pásma. Dnes večer prozkoumáme jeden izraelský úder, při kterém zahynulo 15 členů jedné rozvětvené rodiny a přežil pouze sedmiletý chlapec a jeho matka, a upozornění: reportáž Paraic O'Briana obsahuje znepokojivé podrobnosti a záběry.



Reportér: Dokonce i ve válce je problém, jak dostat děti od notepadu. Ali Faradžovi je 7. Jeho matka Nuha mu to tentokrát dopřává z dobrého důvodu. Tato dvojice je jedinými přeživšími členyjejich rodiny po cíleném izraelském úderu. Když se Aliho ptáme na to, co se stalo 24. dubna, říká toto:









Střela zasáhla jejich byt v pátém patře na ulici Al Jarmúk ve městě Gaza. Izraelci uvedli, že zasáhli "teroristu Hamásu" a že byla "přijata opatření ke zmírnění škod na civilistech". Ali seděl toho odpoledne svému otci na klíně. Síla výbuchu ho vymrštila z bytu na střechu sousední budovy. Na tuto střechu. Zbytky otcova těla za ním jsme rozmazali. Jmenoval se Faraj. K Alímu se zprvu nikdo nemohl dostat, takže mohl jen mávat. Zastřeli jsme také rozčtvrcené tělo jedné z jeho sester. Byly jí dva roky a jmenovala se Julie.





Byla jednou z Alliiných pěti sester, které byly všechny zabity.





V den úderu bylo do márnice v Al Šífě přivezeno 15 těl, všechna ze stejné rozvětvené rodiny. Nuha byla v kuchyni v zadní části bytu, když dopadla raketa. Ona a Ali přežili. Nikdo jiný nepřežil.

S krví z výbuchu na obličeji a rukou prosila sousední země o ukončení války.









Od těch nejmladších výše, byli to:



Zatímco všechny jeho sestry byly toho dne pohřbeny, Ali se zotavoval v kuvajtské nemocnici poblíž. Přátelé mu přinesli hračky, včetně Supermana, pro chlapce, který proletěl vzduchem.









Faradž byl za posledních 18 měsíců dvakrát zadržen Izraelci. Poprvé byl zadržen v prosinci 2023, dva měsíce po útoku ze 7. října, podle jeho rodiny byl o dva dny později propuštěn bez obvinění, s tím, že ho Izraelci nepovažují za bezpečnostní hrozbu.





Tři měsíce poté byl spolu se stovkami dalších zadržen znovu, když IDF 18. března provedly razii v nemocnici Al Šifa. Ve věznici Alfa strávil 11 měsíců, propuštěn byl 15. února v rámci výměny stovek palestinských vězňů za tři izraelská rukojmí.





Zeptali jsme se IDF, proč se poté, co ho dvakrát zatkli a propustili, rozhodli zaměřit na něj letecký útok. A proč považovali jeho mladou rodinu za přijatelnou míru vedlejších škod?





Odpověď nám nedali. Jeho žena formulovala otázky takto:

Až Ali vyroste, nepochybně bude tyto otázky klást také. Je nepravděpodobné, že by dostal uspokojivé odpovědi...





Zatím, matka a syn. Ruku v ruce, přežívající spřízněné duše.





Moderátor: To byl Paraic O'Brian No, Jessica Dorseyová je mezinárodní právnička v oblasti lidských práv, která se specializuje na legitimitu a legalitu vojenských cílených operací. Nyní se k nám připojuje z Nizozemska. Jessico, děkujeme, že jste přišla do našeho pořadu. Právě jste viděla reportáž Paraica O'Briena. Izraelská armáda, když byla požádána o reakci, proč se zaměřili na tohoto muže, který byl dvakrát propuštěn, nedokázala přijít s odpovědí. Jaký si myslíte, že mohl být jejich kalkul, a pokud vůbec nějaký, jakou legálnost za tímto úderem viděli?





Jessica Dorsey: Je opravdu těžké o tom spekulovat, když nemáme žádné informace od samotných IDF, ale to, co to ukazuje, je větší trend, větší vzorec, který vidíme v tomto konkrétním konfliktu, kdy dochází k erozi ochranných mechanismů, které byly zabudovány do mezinárodního humanitárního práva s cílem minimalizovat civilní škody v co největší možné míře, a to, co vidíme v této hustě obydlené městské oblasti, použití tisícíkilogramových bomb, o kterých se tvrdí, že jsou přesnou municí, to je prostě devastující množství civilních škod a ničení.





Moderátor: A co mají armády dělat? Co smějí za těchto okolností legálně dělat?





Jessica Dorsey: No, podívejte se na všechna tvrzení o přesnosti, která kolují kolem těchto konkrétních úderů v Izraeli. Tato myšlenka přesného úderu s tak velkou municí je mýtus, že? A myslím, že je důležité říct, že ani přesný úder nebo dokonce precizní úder vás nezbaví obvinění. Z právního hlediska nejde jen o to zasáhnout správnou budovu nebo správný cíl. Jde také o zvážení vojenské výhody očekávané od tohoto úderu a předpokládané škody na civilním obyvatelstvu. A za těchto konkrétních okolností a výškových bytových domů plných rodin pak je velmi sporné, do jaké míry své povinnosti berou opravdu vážně.





Moderátor: Objevily se zprávy a úniky informací zevnitř IDF, že Izraelci používají umělou inteligenci a algoritmy umělé inteligence, aby v podstatě našli své cíle, a také že přijatelná míra vedlejších škod, což je hrozný termín, civilisté zabití při tomto procesu se od 7. října dramaticky rozšířila.





Jessica Dorsey: Víte, co opravdu vidíme, jsou nesčetné zprávy, které začaly časopisem 972 a Local Call, ale také je to Guardian, New York Times, Washington Post ověřující používání systémů na podporu rozhodování s podporou umělé inteligence. Myšlenka těchto systémů spočívá v tom, že mají podporovat člověka při rozhodování, takže stále je tu člověk, který zdánlivě mačká spoušť, ale díky zrychlení identifikace cílů, rychlosti a rozsahu, které tyto systémy zavádějí je skutečně téměř nemožné, aby člověk v těchto případech vykonával smysluplný dohled.





Moderátor: Takže jen v jedné rychlé větě, chápete to tak, že Izraelci výrazně snížili laťku pro to, kdo může být cílem náletů, a také zvýšili množství civilistů, kteří mohou být při tom zabiti?





„Vletěl jsem na sousední střechu.“Členové rodiny Nuhy a Alího byli poté přivezeni k pohřbu.Julii byly pouhé dva roky. Suad bylo šest let, Razanovi jedenáct. Lean 13 let. A Zena byla čtrnáctiletá.Faradž, Aliho otec byl předpokládaný cíl úderu. Studoval obchodní administrativu, Nuha nám řekla, že pak pracoval jako úředník na ministerstvu financí Hamásu v Gaze. Takto popsala, co dělal. Dělal tam pomocnou pracovní sílu, když potřebovali přenést nějaké počítače z místnosti do místnosti, přenesl je.Na snímku Faradž přijíždí té noci domů. Jako první ho vítá Alí a pak jeho pět dcer.„Kdyby byl vinen, myslíte, že by ho Izraelci propustili? Když ho propustili, proč bombardovali místo, kde se nacházel?“Ano, myslím, že to je správný způsob, jak k tomu přistupovat, myslím, že jde o dvojí problém. Zdá se, že Izraelci narušili veškeré rozpoznatelné chápání v rámci práva, kdo je civilista, čímž tuto kategorii zúžili téměř na nepoznatelnou úroveň, a tím rozšířili okruh osob, které považují za vhodné, aby se staly terčem útoku. A druhým aspektem je skutečně využívání těchto systémů s umělou inteligencí, aby se zvýšila rychlost a rozsah ničení.