Muskova DOGE přistižena při maskování čísel

Ministerstvo vládní efektivity (DOGE), vedené Elonem Muskem, se ocitlo v zajetí vlastní mytologie. Důkladné šetřeníodhalilo klíčový rozpor v narativu, který DOGE od svého vzniku vypráví: že s chirurgickou přesností a technologickým elánem snižuje miliardy dolarů zbytečných vládních výdajů. Ale za lesklými grafy a triumfálními příspěvky na sociálních sítích se ukázalo, že mnoho „ukončených“ federálních kontraktů ve skutečnosti nadále běží. DOGE Removes Dozens of Resurrected Contracts From Its List of Savings - The New York Times