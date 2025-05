Socha Melanie Trumpové ukradena ve Slovinsku

16. 5. 2025 / Fabiano Golgo

V poklidné slovinské vesnici, kde ovce převyšují počet obyvatel, se odehrála záhada mezinárodního rozsahu: někdo ukradl bronzovou sochu Melanie Trumpové. Neodnesl ji do muzea. Nezapůjčil si ji na víkend. Ukradl. Doslova ji uřízl v kotnících a odnesl si ji jako suvenýr z nejpodivnější turistické atrakce v zemi. Socha, kterou vytvořil americký umělec Brad Downey v roce 2020, nahradila předchozí dřevěnou verzi, která, podobně jako mnohé politické kariéry, doslova lehla popelem. Ta dřevěná Melania byla vyřezaná motorovou pilou, měla modré šaty a připomínala někoho, kdo kdysi zahlédl Melanii v mlze z rychlíku. Místní ji popsali jako „strašidelnou“ a „možná strašáka s prezidentem v srdci“.

Downey tehdy slíbil, že nová socha bude „odolná“ a „nezničitelná vandalismem“. Toto tvrzení nyní přezkoumává policie i realita. Zjevně je jediná věc tvrdší než slovinský bronz: slovinské odhodlání. Někdy kolem 13. května se neznámý pachatel pustil do sochy pilou a bez pozvání ji odvezl pryč. Není jasné, jak někdo nenápadně odnese bronzovou ženu v životní velikosti, ale policie nyní pátrá po všech podezřelých pod 165 cm, kteří vlastní kolečko a špatnou náladu.



Místní obyvatelé byli ohledně sochy rozdělení. Někteří ji nazývali „poctou místní dívce, která to dotáhla daleko.“ Jiní ji nazývali „tou věcí, co děsila moje kozy“. Umělec, který nyní pracuje na jiném projektu v Německu (pravděpodobně méně hořlavé soše politické apatie), vyjádřil nad krádeží zklamání. „Je mi trochu smutno, že je pryč,“ řekl AFP a dodal: „Mám pocit, že to nějak souvisí s novými volbami… ale kdo ví, že?“



Kdo ví, opravdu. Bylo to politicky motivované? Byl to sběratel avantgardního umění s vysokozdvižným vozíkem a mizerným vkusem? Nebo snad jen někdo, kdo si chtěl dokončit svůj surreálný zahradní betlém s Melanií a Donaldem? Nezapomínejme: tohle není první sošná katastrofa, která Slovinsko postihla. A ani první případ Trumpova ohnivého osudu. Gigantická osmimetrová dřevěná socha Donalda Trumpa, s dvěma obličeji (jeden „milý“, druhý „upíří“), rovněž skončila jako ohořelé torzo. Někdo by mohl říct, že Slovinsko posílá vzkaz, ale zatím není jasné jaký - kromě „Americké obry nám na pařezech netahejte.“



Dnes po Melanii zůstaly jen dva bronzové kotníky pevně přimknuté ke kmeni stromu, vypadající jako zbytek z velmi zmatené scény z Čaroděje ze země Oz. Jeden místní chlapec se je prý pokusil obléct do ponožek. Turisté už se sjíždějí fotit a místní kavárna přejmenovala svůj podpisový nápoj na „Mocha Ztracená Melania“.



Jaký bude další osud sochy? Bude roztavena na památeční lžičky? Objeví se na eBayi? Nebo ji jednou najdeme v poli, obklopenou kozami, jak si žije svůj nejlepší druhý život?



To ukáže jen čas - nebo možná hodně zmatený celník.

