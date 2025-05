Haaretz: Když i Piers Morgan odsuzuje Netanjahuovu „hanebnou“ válku, Izrael má problém

20. 5. 2025

Foto: Piers Morgan

Změna postoje britského komentátora z horlivého obhájce na hlasitého kritika signalizuje hlubší krizi Izraele: Netanjahuova „nekonečná válka“ v Gaze stále více odrazuje jeho příznivce po celém světě



Bezprostředně po 7. října se britský komentátor Piers Morgan stal prominentním hlasem podporujícím Izrael, odsuzujícím Hamás a útočícím na demonstranty, kteří vyšli do ulic amerických a evropských měst, aby protestovali proti izraelské odvetě v Gaze.



Morgan se pustil do studentů Harvardu, kteří takové demonstrace vedli, a 16. října 2023 napsal v The New York Post: „Hanba těm studentům za jejich odpornou a necitlivou reakci na jeden z nejohavnějších a nejobhajitelnějších teroristických útoků moderní doby.“ Ohledně rukojmích, které Hamás unesl v rámci svého přeshraničního útoku, napsal: “Hamás unesl přeživší holocaustu, babičky, dospívající dívky, malé děti. Je to nevýslovný válečný zločin a musí je propustit.“



V posledních dnech však Morgan bije na poplach kvůli nejnovější izraelské vojenské operaci v Gaze, která začala před dvěma měsíci poté, co premiér Benjamin Netanjahu odmítl vstoupit do druhé fáze dohody o příměří a propuštění rukojmích mezi Izraelem a Hamásem. Stejně silnými slovy, jakými na začátku války odsuzoval Hamás, se nyní vyjadřuje proti tomu, co popisuje jako „nekontrolovatelnou“ válku, která pokračuje pouze proto, aby sloužila politickým zájmům Netanjahua.



„Další den, další hrůzný masakr v Gaze. Takhle to nemůže pokračovat,“ napsal minulý týden v reakci na zprávu o izraelských leteckých útocích, při nichž zahynuly desítky Palestinců. V samostatném příspěvku varoval, že „Izrael již dávno překročil hranici ‚přiměřené reakce‘ na události ze 7. října a nyní se vědomě podílí na vyhladovění civilistů v Gaze, neúnavně útočí na civilní oblasti včetně nemocnic a poté o tom lže. Je to hanebné a musí to přestat.“



Je třeba poznamenat, že Morgan nadále podporuje původní rozhodnutí Izraele jít do války proti Hamásu v reakci na útok ze 7. října. Když bývalý předseda Labouristické strany Jeremy Corbyn před dvěma dny napsal, že „mnozí v našich médiích konečně procitli a uvědomili si nevýslovné hrůzy, které Palestinci v Gaze prožívají“, Morgan reagoval následující zprávou: „Odmítl jste odsoudit Hamás za jejich nevýslovné hrůzy ze 7. října, když jsem vás o to 15krát požádal, takže vám doporučuji, abyste se do toho nepletl.“



V jistém smyslu je proto ještě důležitější věnovat pozornost eskalujícímu tónu Morgana vůči Netanjahuově trvání na pokračování války. Izraelci a příznivci Izraele v zahraničí mají příliš často sklon odmítat ostrou kritiku izraelské vlády jako problém, který nelze vyřešit, protože je výsledkem nevyléčitelného antisemitismu nebo pokrytectví. Když se však mediální osobnost s dlouhou historií silné podpory Izraele tak ostře obrátí proti němu, neměly by být její názory bez dalšího odmítnuty.



Je také třeba poznamenat, že Morgan má téměř devět milionů sledujících na Twitteru a je hrdý na své osobní přátelství s americkým prezidentem Donaldem Trumpem – minulý týden se zúčastnil státní večeře pořádané katarskou vládou během Trumpovy návštěvy v této zemi.



Jeho názory na současnou situaci v Gaze oslovují mnoho lidí, mezi nimi možná i lidi s velkým vlivem. Morganovo odsouzení Netanjahua je součástí širšího trendu, kdy Izrael ztrácí příznivce nejen na levici, ale i na pravici.



Morgan nedávno sdílel článek Thomase Friedmana z New York Times, který Netanjahua ostře kritizoval a uvedl, že izraelská vláda již není spojencem Spojených států. Stejný článek ocenil i bývalý politický poradce Donalda Trumpa Steve Bannon, který je i nadále vlivnou osobností mezi Trumpovými tvrdými stoupenci hnutí MAGA.



Netanjahu a jeho příznivci mohou i nadále strkat hlavu do písku a ignorovat, že politické trendy na obou stranách Atlantiku se obrací proti nim, ale to realitu nezmění. Jeho trvání na obnovení bojů namísto implementace druhé fáze dohody o příměří odrazuje i dlouholeté příznivce a navíc ohrožuje životy zbývajících rukojmích a mladých vojáků poslaných na smrt do izraelské „nekonečné války“.





Netanjahu pravděpodobně nebude naslouchat Morganově oprávněné kritice. Ale možná mu naslouchá jeho přítel Donald Trump.





Zdroj v angličtině ZDE

