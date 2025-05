Putin očekává, že do konce roku zcela obsadí čtyři okupované oblasti Ukrajiny

21. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Ruský prezident Vladimir Putin je přesvědčen o schopnosti ruské armády prolomit ukrajinskou obranu a do konce roku zcela obsadit čtyři částečně okupované regiony - Luhansk, Doněck, Záporoží a Cherson, sdělily agentuře Bloomberg zdroje blízké Kremlu. Podle nich je Putin připraven na vleklou válku, pokud to bude nutné k dosažení jeho cílů, a nebojí se zvýšených sankcí ze strany Spojených států. To znamená, že ruský prezident nemá zájem o příměří a během jejich telefonického rozhovoru, který se má uskutečnit 19. května, neučiní žádné smysluplné ústupky americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, poznamenává Bloomberg.