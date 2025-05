CNN: Izrael připravuje možný útok na íránská jaderná zařízení

22. 5. 2025

Zdroj uvedl, že Izrael by mohl provést útok na Írán, aby sabotoval šance na uzavření jaderné dohody mezi USA a Íránem. USA získaly nové zpravodajské informace, které naznačují, že Izrael se připravuje na útok na íránská jaderná zařízení, uvedla v úterý CNN. Zpráva cituje úředníky, kteří prohlásili, že není jasné, zda izraelští představitelé již přijali konečné rozhodnutí, a že šance na útok závisí na výsledcích jednání mezi Trumpovou administrativou a Íránem. Jeden zdroj řekl CNN, že „šance na izraelský útok na íránské jaderné zařízení se v posledních měsících výrazně zvýšila“ a „vyhlídky na dohodu mezi USA a Íránem vyjednanou Trumpem, která neodstraní veškerý íránský uran, zvyšují pravděpodobnost útoku“, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.

Íránští představitelé jasně dali najevo, že myšlenka na odstranění íránského programu obohacování uranu je neproveditelná, ačkoli představitelé USA na tom i nadále trvají.

Zpráva CNN uznala, že Izrael nemá bez podpory USA kapacitu na zničení íránského jaderného programu. Vysoký americký úředník uvedl, že USA zintenzivňují sběr zpravodajských informací, aby byly připraveny pomoci Izraeli v případném útoku na Írán, ale jiný zdroj sdělil, že je nepravděpodobné, že by Trump v této chvíli takový krok podpořil.

Izraelský zdroj uvedl, že Izrael by mohl zaútočit sám, pokud by USA a Írán vyjednaly dohodu, kterou by Izrael považoval za „špatnou“.

Jiný zdroj sdělil, že je pravděpodobnější, že Izrael zaútočí během jednání, aby sabotoval šance na dohodu. „Myslím, že je pravděpodobnější, že zaútočí, aby se pokusili dohodu zmařit, pokud se domnívají, že Trump se spokojí se “špatnou dohodou„, uvedl zdroj. “Izraelci se nám to dali jasně najevo... jak veřejně, tak soukromě."

Prezident Trump už dříve odmítl podpořit izraelský útok na íránská jaderná zařízení a místo toho se rozhodl pro diplomacii. Jednání však vedl pod hrozbou, že pokud nebude dohoda dosažena, USA budou Írán bombardovat.

Prezident hrozí útokem na Írán kvůli jeho jadernému programu, i když americké zpravodajské služby nedávno znovu potvrdily, že neexistují žádné důkazy o tom, že Írán vyrábí jadernou zbraň.





