Přes padesát palestinských civilistů je pohřešováno po smrtícím izraelském leteckém útoku na obytnou budovu

23. 5. 2025

Více než 50 palestinských civilistů zůstává pohřešovaných pod troskami po izraelském leteckém útoku na obytnou budovu v severní Gaze, uvedl v pátek mluvčí civilní obrany území Mahmúd Basal.



Členové civilní obrany popsali scénu jako „hrozivý masakr“. Podle zpráv bylo při izraelském leteckém útoku zabito nejméně čtyři lidé.



Záchranné jednotky civilní obrany v Gaze jsou spolu s hlavní záchrannou službou v pásmu a pravidelně pomáhají vyprošťovat živé a mrtvé z trosek po izraelských bombardováních.



Basal v pátek napsal na Telegramu:



Byli nalezeni čtyři mrtví, dalších šest bylo zachráněno a více než 50 občanů je stále pohřešováno pod troskami čtyřpatrového domu patřícího rodině Dardouna v táboře Jabaliya u křižovatky Al-Jurn.



Pátrací operace byly ukončeny kvůli nedostatku těžké techniky potřebné k dosažení osob uvízlých pod troskami.



Mezi 11 Palestinci zabitými při izraelském leteckém útoku na obytný dům ve městě Abasan al-Jadida v jižní Gaze v pátek byly i děti, informovala palestinská tisková agentura Wafa.



Při leteckém útoku byli zraněni další lidé, z nichž několik je údajně v kritickém stavu.



Izraelské tanky a drony zaútočily na nemocnici v severní Gaze, uvedli úředníci



Izraelské tanky a drony ve čtvrtek ostřelovaly nemocnici al-Awda v severní Gaze, což podle představitelů nemocnice vyvolalo požáry a způsobilo rozsáhlé škody na zařízení.



Ředitel nemocnice Mohamed Salha popsal agentuře Associated Press „hrůzu“, která nastala v noci, když izraelské síly bombardovaly třetí patro a pomocí kvadrokoptér, tanků a dronů ostřelovaly palivové nádrže a sklady léků.



Nemocnice uvedla, že životy pacientů a zdravotnického personálu jsou v ohrožení.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze obvinilo Izrael z intenzifikace „systematické kampaně“ zaměřené na nemocnice v pásmu Gazy, které by podle válečných pravidel měly požívat zvláštní ochrany.



Podle zpráv bylo v uplynulém týdnu v důsledku obnovených izraelských útoků na území a četných evakuačních příkazů vydaných v celém pásmu poškozeno nebo částečně či zcela vyřazeno z provozu nejméně 20 zdravotnických zařízení v Gaze.

Pomoc přicházející do Gazy je „příliš malá, příliš pozdě a příliš pomalá“ – mluvčí německé vlády



Mluvčí německé vlády Sebastian Hille se vyjádřil k malému množství pomoci, kterou Izrael povolil do pásma po uvolnění své ničivé blokády, která přivedla mnoho Palestinců v Gaze na pokraj hladomoru.



Hille uvedl, že pomoc, kterou Izrael nyní do pásma pouští, je „příliš malá, příliš pozdě a příliš pomalá“ (izraelská armáda dnes ráno oznámila, že ve čtvrtek vjelo do Gazy 107 nákladních vozů s humanitární pomocí; před válkou jich v průměru vjíždělo 500 denně).





„Nyní je třeba pomoc výrazně zvýšit ... a zajistit, aby se tato pomoc dostala k lidem, aby utrpení v pásmu Gazy skončilo,“ citovala jeho slova BBC News.





Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot tento týden prohlásil: „Nemůžeme dětem v Gaze zanechat dědictví násilí a nenávisti. To vše musí skončit, a proto jsme odhodláni uznat palestinský stát.“





Zdroj v angličtině ZDE

Nejméně 94 % všech nemocnic v pásmu Gazy je poškozeno nebo zničeno.Z 36 nemocnic zůstalo funkčních pouze 19, a to jen částečně.V uplynulém týdnu byly kvůli útokům, evakuačním příkazům a zesilujícím se bombardování uzavřeny čtyři velké nemocnice.Severní Gaza byla zbavena téměř veškeré zdravotní péče. Několik zbývajících nemocnic na jihu je přetíženo a hrozí jim okamžité uzavření.Deset lidí bylo zabito při leteckých útocích v jižním městě Khan Younis, čtyři v centrálním městě Deir al-Balah a devět v uprchlickém táboře Jabalia na severu, podle nemocnic Nasser, Al-Aqsa a Al-Ahli, kam byla těla převezena.