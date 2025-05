Trump řekl Zelenskému, aby sám vyjednával s Putinem o ukončení války

23. 5. 2025

Americký prezident Donald Trump řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a evropským lídrům, že Rusko a Ukrajina budou muset najít cestu z války samy. Řekl to svým evropským kolegům po telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem 19. května, sdělilo New York Times (NYT) šest dobře informovaných zdrojů. Podle nich Trump také upustil od "svých vlastních hrozeb", že se připojí k novým evropským sankcím proti Rusku. Evropští představitelé poznamenali, že by neměli očekávat, že se Washington v blízké budoucnosti rozhodne uvalit na Moskvu nová omezení. Tento přístup naznačuje nejen zastavení amerického tlaku na Rusko, ale také vznik hlubokého rozkolu uvnitř NATO, o který Putin celou dobu usiloval, poznamenávají NYT.