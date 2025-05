Pokud se do Gazy nedostane pomoc, může zemřít 14 000 dětí. Mírové síly OSN musí zasáhnout

22. 5. 2025

Jako zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny jsem 19 měsíců sledoval, jak Izrael vyhladoví děti. Svět musí jednat ihned, zdůrazňuje Michael Fakhri, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny





V pondělí Izrael zahájil intenzivní pozemní ofenzivu s názvem Operace Gideonovy vozy, která je součástí jeho plánu způsobit co největší utrpení a škody všem obyvatelům Gazy. Izrael oznámil svůj záměr získat plnou a neomezenou kontrolu nad Gazou, čímž fakticky usiluje o její anexi. Stalo se tak poté, co Mezinárodní soudní dvůr shledal izraelskou okupaci palestinského území nelegální a vyzval Izrael, aby okupaci co nejrychleji ukončil a poskytl Palestincům plnou náhradu škody.

Zvýšené násilí Izraele na okupovaném palestinském území přichází také poté, co více než 75 dní bránil dodávkám potravin, vody a zásob do Gazy. V březnu se akutní podvýživa dětí zvýšila o více než 80 %. Cena pšeničné mouky se od února zvýšila o 3 000 %. Světový potravinový program vyčerpal 25. dubna zásoby potravin pro kuchyně v Gaze a organizace World Central Kitchen ukončila 7. května svou činnost. Pokud do Gazy okamžitě nedorazí adekvátní pomoc, může zemřít 14 000 palestinských dětí.



Nic z toho není nové, protože Izrael používá hlad jako zbraň proti civilistům v Gaze již od roku 2000. Když Benjamin Netanjahu 1. března oznámil, že „vstup všech zboží a zásob do pásma Gazy bude zastaven“, flagrantně porušil mezinárodní právo – ignoroval zatykač Mezinárodního trestního soudu, který ho vyzval k zatčení za válečný zločin vyhladovění, a prozatímní opatření Mezinárodního soudního dvora z března 2024, které uznává, že v Gaze panuje hladomor a vyhladovění, což vytváří riziko genocidy. Izraelští představitelé spolu s americkým velvyslancem v Izraeli Mikem Huckabeem podmínili poskytnutí humanitární pomoci palestinským civilistům propuštěním rukojmích Hamásem. Zatímco únos rukojmích je podle mezinárodního práva zakázán, neexistuje žádná situace, ve které by humanitární pomoc civilistům mohla být použita jako vyjednávací prostředek.



Minulý týden Hamás propustil Edana Alexandra, posledního žijícího amerického občana, kterého držel. Brzy poté, v pondělí, s povolením Izraele, OSN zajistila odjezd devíti nákladních vozidel do Gazy, následovaných dalšími 93 vozidly v úterý.



To je sice vítané, ale stále to není téměř nic. Před říjnem 2023 trpělo 50 % obyvatel Gazy hladem a 80 % bylo závislých na humanitární pomoci – a to v době, kdy sem každý den přijíždělo 500 nákladních vozů s humanitární pomocí. Po 19 měsících hladomoru potřebují Palestinci v Gaze mnohem více než 500 nákladních vozů denně.



Izrael předložil plán pomoci pro Gazu, který generální tajemník OSN označil za plán, který není založen na mezinárodních právních principech humanity, nestrannosti, nezávislosti a neutrality, ale spíše na systému „kontroly a bezohledného omezování pomoci až na poslední kalorii a zrnko mouky“.



Izraelský plán pomoci je navržen tak, aby násilně vysídlil a soustředil Palestince do jižní Gazy, a to vše pod přísným dohledem a sledováním žoldáků nebo izraelských ozbrojených sil. OSN tento plán označila za „vojenskou strategii“ a „záměrný pokus o zbraňování pomoci“. UNICEF uvedl, že Izrael používá pomoc jako „návnadu“, aby nalákal civilisty do militarizovaných zón a donutil je volit mezi „vysídlením a smrtí“.





Minulý týden informoval Tom Fletcher, náměstek generálního tajemníka pro humanitární záležitosti a koordinátor nouzové pomoci, Radu bezpečnosti OSN o humanitární situaci a ochraně humanitárních pracovníků v Gaze. Fletcher byl velmi jasný: „Izrael záměrně a bezostyšně uvaluje na civilisty na okupovaném palestinském území nelidské podmínky.“ Izraelský plán pomoci popsal bez obalu: „Prakticky vylučuje mnoho lidí, včetně osob se zdravotním postižením, žen, dětí, starších osob, zraněných... Podmíňuje pomoc politickými a vojenskými cíli. Hladovění se stává vyjednávacím prostředkem. Je to cynická vedlejší hra. Úmyslné odvádění pozornosti. Fíkový list pro další násilí a vysídlování.“



USA možná převezmou plán pomoci od Izraele. Operace americké vlády bude řízena soukromou nadací Gaza Humanitarian Foundation a podporována izraelskou vojenskou ochranou. Tato soukromá nadace je netransparentní a neposkytuje žádné jasné informace o zdroji svého financování ani o tom, jak bude v Gaze fungovat. Bez ohledu na to, kdo ji bude řídit, byl tento „izraelský“ plán odmítnut OSN a odborníky podporovanými OSN byl označen za plán, který hladomoru nezabrání. To vše zatímco stovky humanitárních kamionů OSN čekají na hranicích Gazy, připraveny vjet dovnitř a využít dlouhodobě fungující záchranné sítě. Nedávno, když se neozbrojená civilní loď pokusila dopravit humanitární pomoc do Gazy, byla bombardována dronem v mezinárodních vodách Středozemního moře.





Zatímco brutalita Izraele a bezcitnost USA jsou v souladu s jejich veřejnými prohlášeními, mezinárodní reakce je pomalá a děsivá. V pondělí Velká Británie, Francie a Kanada prohlásily: „Pokud Izrael nezastaví obnovenou vojenskou ofenzivu a nezruší omezení humanitární pomoci, přijmeme další konkrétní opatření.“ V úterý Velká Británie pozastavila obchodní jednání s Izraelem. Již 19 měsíců pozorně sleduji situaci v Gaze a jsem svědkem toho, jak Izrael vyhladoví 1 milion dětí v Gaze. V této chvíli jsou nepodložené politické hrozby a pozastavení obchodních jednání prázdnými slovy.



Fletcher vyzval bezpečnostní radu, aby okamžitě jednala a zabránila genocidě. Bezpečnostní rada je však, jak se dalo očekávat, paralyzována vetem USA. Co je třeba udělat?





Pokud Rada bezpečnosti kvůli vetu nedokáže reagovat na ohrožení míru nebo bezpečnosti, zmocňuje Charta OSN Valné shromáždění OSN, aby zasáhlo na základě takzvaného ustanovení „Sjednocení pro mír“. Na základě tohoto ustanovení může Valné shromáždění přijmout rezoluci, která vyzývá mírové síly OSN, aby doprovázely humanitární konvoje a doručily potřebnou pomoc do Gazy, bez ohledu na plány a povolení Izraele. Valné shromáždění OSN musí prolomit nelegální blokádu a zastavit hladovění 2,3 milionu Palestinců.





