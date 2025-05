Děti a starší lidé v Gaze umírají hlady. Při nočních izraelských útocích zahynulo 16 lidí

23. 5. 2025

čas čtení 4 minuty



Ministr zdravotnictví palestinské samosprávy Majed Abu Ramadan uvedl, že v posledních dnech zemřelo 29 dětí a starších lidí z příčin „souvisejících s hladem“.



Na otázku, jak reagoval na úterní vyjádření šéfa humanitární pomoci OSN Toma Fletchera, že bez pomoci by mohlo zemřít 14 000 dětí, odpověděl: „Je to hrozné: „Číslo 14 000 je velmi realistické, možná je dokonce podhodnocené (rozsah)“.



Agentura civilní obrany Gazy mezitím uvedla, že izraelské nálety zabily od půlnoci na celém území 16 lidí. Obnovený útok izraelské armády pokračuje navzdory odsouzení západních spojenců.



Mezi 11 Palestinci zabitými při pátečním izraelském náletu na obytný dům ve městě Abasan al-Džadída na jihu Gazy byly i děti, informuje palestinská tisková agentura Wafa.



Další lidé byli při náletu zraněni, několik z nich je v „kritickém stavu“.



Izraelské tanky a bezpilotní letouny zaútočily na nemocnici na severu Gazy, sdělují úředníci



Izraelské tanky a bezpilotní letouny ve čtvrtek ostřelovaly nemocnici al-Awda v severní Gaze, podle představitelů nemocnice vyvolaly požáry a způsobily rozsáhlé škody.



Ředitel nemocnice Mohamed Salha řekl agentuře Associated Press o „hrůze“, která nastala v noci, kdy izraelské síly bombardovaly třetí patro a pomocí kvadrokoptér, tanků a bezpilotních letounů střílely na nádrže s palivem a jednotky skladující léky v nemocnici.



Nemocnice uvedla, že životy pacientů a zdravotnického personálu jsou v ohrožení.



Gazské ministerstvo zdravotnictví obvinilo Izrael ze zintenzivnění „systematické kampaně“ zaměřené na nemocnice v celém pásmu, které mají mít podle pravidel války zvláštní ochranu.



V důsledku obnoveného izraelského útoku na území a četných příkazů k evakuaci vydaných v celém pásmu Gazy bylo v uplynulém týdnu poškozeno nebo částečně či zcela vyřazeno z provozu nejméně 20 zdravotnických zařízení po celé Gaze.

Týmy OSN údajně shromáždily v Gaze více než 90 nákladních aut s pomocí, která obsahovala mouku, dětskou výživu a zdravotnické vybavení. Některé pekárny začaly ve čtvrtek z této mouky péct chléb.



Další pomoc se začala dostávat do některých nejzranitelnějších oblastí Gazy, ale její úroveň je zcela nedostatečná pro potřeby 2,1 milionu obyvatel Gazy.



Charitativní organizace varovaly, že velká část obyvatelstva se dostala na pokraj hladomoru v důsledku dopadů úplné izraelské blokády pomoci, uvalené na začátku března, která byla zmírněna teprve začátkem tohoto týdne na základě rostoucího mezinárodního tlaku.



Blokáda, která měla podle Izraele přimět Hamás k propuštění dalších rukojmích, je všeobecně považována za kolektivní trest pro civilní obyvatelstvo Gazy a za porušení mezinárodního práva.



Prezident palestinského Červeného půlměsíce Younis Al-Khatib včera uvedl, že na hranici na přechodu Karem Shalom je stále mnoho nákladních vozidel.



Do Gazy před válkou vjíždělo v průměru každý den asi 500 nákladních aut a i nadále je zde značný nedostatek základních potravin a přemrštěné ceny, přičemž zdravotníci varují, že se na území šíří podvýživa.





Cindy McCainová, výkonná ředitelka Světového potravinového programu OSN, vyjádřila opatrný pocit „naděje“, když potvrdila, že „hrstka“ pekáren je opět v provozu poté, co byla izraelská blokáda Gazy pro poskytování pomoci zmírněna na minimální úroveň.



„Potřebujeme více pšeničné mouky, více paliva, více bezpečného přístupu - aby se mohlo znovu rozhořet více pecí a nakrmit rodiny, které to zoufale potřebují,“ napsala McCainová v příspěvku na Twitteru.



Zdroj v angličtině ZDE

