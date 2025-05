Izraelský útok na školu sloužící jako úkryt v Gaze zabil desítky lidí

26. 5. 2025

Útok byl namířen na školu Fahmi al-Jarjawi, kde se ukrývaly rodiny, uvedla civilní obrana v Gaze, zatímco izraelská armáda tvrdí, že ze školy operovali militanti

Česká republika v pondělí opět hlasovala proti právům Palestinců:



Palestinská delegace získala právo vyvěsit svou vlajku ve Světové zdravotnické organizaci. Návrh, který předložily Čína, Pákistán, Saúdská Arábie a další země, byl na pondělním výročním zasedání této globální organizace v Ženevě schválen 95 hlasy pro, 4 proti – Izrael, Maďarsko, Česká republika a Německo – a 27 se zdrželo hlasování.

Kancléř Merz varoval Benjamina Netanjahua, aby nešel v útocích na Gazu příliš daleko





Izraelský útok zabil v pondělí brzy ráno desítky lidí, včetně těch, kteří spali ve škole, která sloužila jako úkryt, uvádějí místní zdravotníci. Podle agentury Associated Press civilní obrana v Gaze uvádí, že počet obětí stoupl na 33.



Útok byl namířen proti škole Fahmi al-Jarjawi, kde rodiny hledaly úkryt před pokračujícími izraelskými bombardováními. Podle Fahmyho Awada, šéfa ministerstva pro mimořádné situace, bylo při útoku zraněno více než 55 lidí.



Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvedla, že úkryty v Gaze jsou „přecpané vysídlenými lidmi, kteří zoufale hledají bezpečí“ a „žádné místo není bezpečné a žádná oblast nebyla ušetřena nepřátelských akcí“.







Kancléř Merz varuje Benjamina Netanjahua, aby nešel v útocích na Gazu příliš daleko



Agentura Reuters přinesla krátkou zprávu, že německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že bude v tomto týdnu hovořit s Benjaminem Netanjahuem a řekne mu, že Izrael by neměl útoky na Gazu přehánět.



V pátek byl izraelský premiér obviněn z pomluvy poté, co prohlásil, že lídři Francie, Kanady a Velké Británie podněcují antisemitismus a staví se na stranu Hamásu, když požadují ukončení dvouměsíční blokády dodávek potravin a pomoci do Gazy.



Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar se také nedávno pokusil spojit zabití dvou zaměstnanců izraelského velvyslanectví ve Washingtonu s kritikou izraelské politiky ze strany evropských lídrů.



Al Jazeera informuje, že mediální kancelář vlády Hamásu v Gaze označila předchozí izraelský útok na školu sloužící jako úkryt za „brutální masakr“.



Tvrdí, že mezi mrtvými je 18 dětí, a útok označila za „přímé pokračování zločinu etnických čistek a genocidy“.



Prohlášení dále uvádí:



Zdravotnický personál je pod enormním tlakem, čelí vážnému nedostatku zdravotnického materiálu, uzavření hraničních přechodů pro zraněné a nemocné a zabraňování dovozu paliva, potravin, léků a léčiv, což zhoršuje humanitární katastrofu v pásmu Gazy.





Asi 1000 ultranacionalistických Izraelců vstoupilo do areálu mešity al-Aqsa, aby oslavili Den Jeruzaléma.



Dnes se koná každoroční pochod k oslavě Dne Jeruzaléma, který připomíná dobytí východního Jeruzaléma Izraelem.



Dnes ráno komplex navštívil krajně pravicový izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir, což Palestinci považují za provokaci.



Ve videu z místa Ben-Gvir řekl, že „vystoupil na Chrámovou horu u příležitosti Dne Jeruzaléma a modlil se za vítězství ve válce“ v Gaze, kterou vyvolal útok Hamásu 7. října. Přejl také úspěch nově jmenovanému šéfovi Shin Bet – generálmajorovi Davidu Zinimu.



Ben-Gvira doprovázeli mimo jiné ministr pro Negev a Galileu Yitzhak Vaserlauf a člen Knesetu Yitzhak Kreuzer.



Toto místo je třetím nejsvatějším místem islámu a symbolem palestinské národní identity. Židům je známé jako Chrámová hora a je také nejsvatějším místem judaismu, ačkoli Židům je zde zakázáno se modlit.





Jordánsko odsoudilo Ben-Gvirův návštěvu komplexu mešity al-Aksá. „Činnost tohoto extremistického ministra a jeho pokračující vpády do posvátné mešity al-Aksá... nic nemění na skutečnosti, že východní Jeruzalém je okupované město, nad nímž Izrael nemá svrchovanost,“ uvedlo jordánské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.



Palestinský vyslanec doufá, že to povede k většímu uznání v rámci Organizace spojených národů i mimo ni. Ibrahim Khraishi, palestinský velvyslanec při OSN v Ženevě, řekl agentuře Reuters: „Je to symbolický čin, ale je to znamení, že jsme součástí mezinárodního společenství, které pomáhá v oblasti zdravotnictví. Doufám, že brzy získáme plné členství ve WHO a ve všech fórech OSN.“



Toto rozhodnutí přichází poté, co Palestinci minulý týden získali právo dostávat oznámení podle Mezinárodních zdravotních předpisů WHO – souboru globálních pravidel pro monitorování epidemií.





Izraelská armáda uvedla, že za posledních 48 hodin provedla útoky na více než 200 cílů.



Podle deníku Jersusalem Post izraelské obranné síly (IDF) v rámci operace „Gideonovy vozy“ oznámily, že o víkendu zaútočily na "teroristy, sklady zbraní, pozice odstřelovačů, tunelové šachty a další teroristickou infrastrukturu“.



K tomu došlo poté, co izraelský útok v pondělí brzy ráno zabil desítky lidí, včetně těch, kteří spali ve škole přeměněné na úkryt.



Nezisková organizace podporovaná USA oznámila, že bude distribuovat pomoc v Gaze, a to i přesto, že její šéf odstoupil poté, co prohlásil, že operace není schopna splnit svůj úkol v souladu s „humanitárními zásadami“.



Včera oznámil rezignaci ředitel Gazské humanitární nadace (GHF) Jake Wood, který jako důvod uvedl obavy o „neutralitu, nestrannost a nezávislost“ organizace.



GHF nyní v prohlášení uvedla, že zahájí přímé dodávky pomoci s cílem dosáhnout do konce týdne jednoho milionu Palestinců.



Al Jazeera uvádí, že nevládní organizace plánuje „v následujících týdnech rychle rozšířit pomoc na celou populaci“.



GHF, která je podporována také Izraelem, byla povolána, aby distribuovala potraviny, léky a další životně důležité potřeby. Izrael však pomoc blokuje již dva měsíce a teprve minulý týden ji začal „v minimální míře“ povolovat – podle některých zpráv se však k obyvatelstvu dostalo jen málo zásob.



GHF v reakci na Woodovu rezignaci uvedla, že je „zklamaná“, ale bude se i nadále snažit dostat pomoc do regionu.





Podle agentury Associated Press byla v okolí hradeb Starého města Jeruzaléma nasazena policie před každoroční událostí, která se koná na památku dobytí východního Jeruzaléma Izraelem.



Toto je druhý Den Jeruzaléma, který Izrael slaví od začátku války v Gaze. Den Jeruzaléma, v hebrejštině „Yom Yerushalayim“, připomíná událost, kterou Izrael považuje za znovusjednocení města pod svou správou v arabsko-izraelské válce v roce 1967.



Každý rok procházejí ulicemi Jeruzaléma a jeho připojeného Starého Města tisíce izraelských nacionalistů. Trasa pochodu je nakonec zavede k Západní zdi – poslednímu zbytku posvátného Druhého chrámu.



Oslavy Dne Jeruzaléma začaly již v noci, kdy dav rozvinul obrovskou izraelskou vlajku na náměstí před Západní zdí.





V předchozích letech však někteří účastníci provolávali pobuřující a rasistické slogany a docházelo k potyčkám, a úřady proto někdy žádají palestinské podniky ve Starém městě, aby kvůli pochodu zavřely.





Zdroj v angličtině ZDE

