Netanjahu sdělil rodinám rukojmích, že Izrael přijal návrh příměří od USA

29. 5. 2025

Návrh zvláštního vyslance USA Steva Witkoffa stanoví propuštění 10 živých rukojmích zadržovaných v Gaze a vrácení 18 těl výměnou za 60denní příměří



Benjamin Netanjahu sdělil rodinám rukojmích zadržovaných v Gaze, že Izrael přijal nový návrh příměří, informují izraelská média



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sdělil rodinám rukojmích zadržovaných v Gaze, že Izrael přijal nový návrh na příměří předložený zvláštním vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Blízký východ Stevem Witkoffem, informovala ve čtvrtek izraelská média.



Palestinská militantní skupina Hamas dříve uvedla, že nový návrh od zprostředkovatelů obdržela a studuje jej.





Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od časných ranních hodin dnešního dne při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 64 lidí





To znamená, že od začátku války v roce 2023 dosáhl počet obětí v Gaze 54 249, z nichž většinu tvoří ženy a děti.



Zločinci, kteří rabují humanitární pomoc určenou pro Gazu, tak činí s „aktivní nebo pasivní“ ochranou izraelské armády, řekl Sky News Muhammad Shehada, hostující vědecký pracovník Evropské rady pro zahraniční vztahy.



Shehada tvrdí, že rabující gangy operují otevřeně v oblastech kontrolovaných izraelskou armádou a že k rabování dochází před izraelskými tanky a vojenskými vozidly.



„Zločinci a drogoví dealeři, kteří rabují většinu pomoci, operují s aktivní nebo pasivní ochranou IDF,“ říká.



Dodává, že Izrael v rámci „promyšlené politiky vyhladovění“ povoluje do Gazy pouze 20 % toho, co obyvatelé Gazy potřebují k dennímu přežití.



„Izrael používá argument ‚rabování Hamásu‘ pouze jako záminku, aby svalil vinu za svou záměrnou politiku vyhladovění Gazy na někoho jiného.“



Hamás tvrdí, že má nejnovější návrh USA na příměří



Hamás tvrdí, že od zprostředkovatelů obdržel nový návrh amerického zvláštního vyslance Steva Witkoffa na příměří v Gaze.



V prohlášení militantní skupiny se uvádí, že návrh je nyní studován.



„Vedení Hamásu obdrželo od zprostředkovatelů nový Witkoffův návrh,“ uvádí se v prohlášení.



„Zodpovědně jej studuje tak, aby sloužil zájmům našeho lidu, přinesl úlevu a vedl k trvalému příměří v pásmu Gazy.“



Návrh stanoví propuštění 10 živých rukojmích zadržovaných v Gaze a vrácení těl 18 zemřelých zajatců výměnou za 60denní příměří.



Návrh zahrnuje obnovení poskytování humanitární pomoci Palestincům ze strany Organizace spojených národů. Text dohody nebude obsahovat izraelský slib ukončení války.





Izraelský útok zabil jednoho člověka v jižním Libanonu



Izraelský útok zasáhl ve čtvrtek jih Libanonu a zabil jednoho muže. Izrael tvrdí, že jeho útok, který porušil dohodu o příměří, zasáhl člena militantní skupiny Hizballáh.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že „izraelský nepřátelský útok“ zasáhl zalesněnou oblast v Nabatiyeh al-Fawqa a zabil jednoho muže.



Izraelská armáda tvrdí, že muž byl „terorista Hizballáhu“ působící v jižním Libanonu a že pracoval na obnově místa, které sloužilo k řízení „palebné a obranné sestavy“ této skupiny.



Libanonská státní tisková agentura uvedla, že muž byl „zaměstnanec městské správy“ pověřený obnovou studní, když byl zasažen na svém motocyklu.



Izrael i nadále ignoruje dohodu o příměří uzavřenou v listopadu a pokračuje v sérii útoků.



Podle dohody mají v jižní části působit pouze mírové síly OSN a libanonská armáda.



Libanon vyzval země celého světa, aby vyvinuly tlak na Izrael, aby zastavil další útoky a stáhl své vojenské jednotky z regionu, kde stále okupuje pět oblastí, které považuje za strategické.





Nový vyslanec Spojených států pro Sýrii Thomas Barrack ve čtvrtek v rozhovoru pro saúdskou televizi Al Arabiya vyzval k uzavření dohody o neútočení mezi Sýrií a Izraelem.



Sýrie a Izrael jsou ve válce již téměř sto let. Od svržení bývalého syrského prezidenta Bašára Asada v prosinci 2023 se napětí znovu vyostřilo a Izrael provedl stovky vojenských útoků proti svému dlouholetému nepříteli.



Navzdory pokračujícím bojům Barrack uvedl, že konflikt mezi oběma zeměmi je „řešitelný problém“.



Domnívá se, že Sýrie a Izrael by mohly „začít pouze s dohodou o neútočení, jednat o hranicích a hraničních liniích“ a vytvořit tak nové vztahy.



Během své návštěvy Perského zálivu na začátku května americký prezident Donald Trump zmírnil sankce vůči Sýrii a vyjádřil naději, že se vztahy této země s Izraelem normalizují.



„Řekl jsem mu, že doufám, že se připojí, jakmile se situace uklidní, a on souhlasil. Ale mají před sebou ještě hodně práce,“ řekl o Sharaovi.



Sharaa také označil za „mladého, atraktivního muže“ s „velmi silnou minulostí“.





Izraelskou logistickou skupinou Gaza Humanitarian Foundations byla ve čtvrtek otevřena třetí distribuční stanice humanitární pomoci v palestinské enklávě. Podle jejích údajů bylo od zahájení činnosti v pondělí rozdáno asi 1 838 182 jídel.



„Operace budou pokračovat ve všech čtyřech stanicích a v příštích týdnech se plánuje vybudování dalších stanic v Gaze, včetně severní oblasti,“ uvedla nadace v prohlášení prostřednictvím agentury Reuters.



Nadace byla kritizována za chaotický proces distribuce v porovnání s iniciativami podporovanými OSN v minulosti.



Izrael nařídil evakuaci nemocnice Al Awda v Džabalii v severní Gaze, uvedlo ministerstvo zdravotnictví pásma.



Ministerstvo vyzvalo mezinárodní společenství, aby chránilo zdravotnický systém v Gaze a dodržovalo mezinárodní humanitární právo.



Rozkaz k evakuaci následuje po několika výbuších, ke kterým údajně došlo v oblasti distribuce potravin na jihu.





Britský ministr pro Blízký východ odsoudil izraelský plán výstavby osad na Západním břehu



Hamish Falconer, britský ministr pro Blízký východ, kritizoval rozhodnutí izraelské vlády schválit 22 nových osad na nelegálně okupovaném Západním břehu.



Falconer na Twitteru napsal, že tyto plány jsou „záměrnou překážkou palestinské státnosti“.



„Velká Británie tyto kroky odsuzuje,“ uvedl.



„Osady jsou podle mezinárodního práva nelegální, dále ohrožují řešení dvou států a Izrael nechrání.“





Satelitní snímky s nízkým rozlišením odhalily rozsah zničení Rafáhu.



Satelitní snímky s nízkým rozlišením odhalily rozsah zničení Rafáhu. Dva ze snímků pocházejí z prosince 2023 a 2024. V roce 2023 je jižní část Gazy zelená a budovy jsou neporušené. Ve stejnou dobu následujícího roku je vidět popelavě šedá barva, která označuje zničené nebo poškozené budovy.



Významné části Rafahu již před izraelskou velkou ofenzívou v roce 2024 vykazovaly na satelitních snímcích známky strukturálního poškození. Do konce října 2023 bylo poškozeno přibližně 4,2 % až 5,2 % budov v Rafahu. Analýza Bellingcat zjistila, že z přibližně 670 budov ve východní části Rafahu v oblasti Tal al-Sultan zůstalo stát pouze 224.



Izrael zahájil v květnu 2024 rozsáhlou ofenzívu navzdory široké mezinárodní opozici. V té době bylo v Rafahu ubytováno polovina obyvatel Gazy, kteří byli vytlačeni na jih.



Rozsah škod v provincii Rafah se výrazně zvýšil. Podle satelitních údajů Organizace spojených národů (UNOSAT) zaznamenala tato oblast „nejvyšší počet nově poškozených budov“ od července, a to 3 289. Do září 2024 bylo v Rafahu poškozeno odhadem 16 526 budov a v celé provincii 23 467.





V dubnu informovala tisková kancelář Gazy, že přibližně 90 % budov v Rafahu bylo zničeno a že izraelská armáda zničila asi 12 000 metrů čtverečních. Satelitní snímky z dubna 2025 ukazují, že Rafah má zcela jinou barvu.





