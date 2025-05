Gaza: Poučení, které možná plně nepochopíme ještě mnoho let

30. 5. 2025

"Jedna starší přítelkyně oslepla, protože Izrael nepovažoval operaci šedého zákalu za platný důvod k povolení léčby v zahraničí. Jiná žena potřebovala chemoterapii kvůli recidivě rakoviny prsu, ale devět žádostí o povolení k cestě Izrael zamítl."

Bethan McKernan, reportérka britského deníku Guardian, se po čtyřech letech vrací z Izraele do Británie. Co si z těch čtyř let z Izraele odnesla? Něco, co tupí, ideologičtí a nelidští čeští politikové a novináři nepochopí... Citujeme...

Než jsem přijela do Jeruzaléma, myslela jsem si, že příběh Izraele a Palestiny je starý: cyklus vyčerpávajícího násilí a pomalý pochod k nevyhnutelné anexi kvůli izraelské výstavbě osad na Západním břehu.





Před mnoha lety jsem dělala rozhovor s pilotem, který mi vysvětlil, že letecké havárie se nestávají bez varovných signálů: nejprve selže systém A, pak B, pak C a pak D. K pádu letadla vždy vede řada událostí, nikoli jednorázová příhoda. Izrael a Palestina před říjnem 2023 působily právě tak – jako by se stavěly kostky domina.



Rok 2023 byl před 7. říjnem velmi obtížný. V prosinci 2022 se do úřadu vrátil bojovný izraelský premiér Benjamin Netanjahu jako šéf nové koalice, která byla nejvíce pravicová v izraelské historii.





Navrhla reformu soudnictví, která by v podstatě dala vládě plnou kontrolu nad soudy, což podle kritiků podkopávalo demokracii. Na začátku roku 2023 se v ulicích konaly masové protesty a v červenci se vojáci v záloze odmítali hlásit do služby. Izraelští nepřátelé i přátelé varovali vládu, že tím země působí slabě.



Mezitím na Západním břehu rok 2023 již překonal rekord roku 2022 jako nejkrvavější rok od skončení druhé intifády, palestinského povstání z roku 2000, a já jsem strávila většinu roku cestováním sem a tam, abych pokrývala masivní razie izraelských obranných sil v Džaninu a Nablusu.



Dnes je to zvláštní, ale ve srovnání s Jeruzalémem, Tel Avivem a Západním břehem byla Gaza relativně klidná. Po poslední velké válce v roce 2021 Izrael postupně zvyšoval počet povolení pro muže z pásma do Izraele za účelem zemědělských a stavebních prací, což bylo pro Hamás pobídkou k udržení klidu tím, že udělal něco pro zmírnění strašlivé chudoby a doprovodných sociálních nepokojů v obléhaném území.



Peníze měly obrovský význam. Pokaždé, když jsem navštívila pásmo Gaza, otevíraly se nové obchody a kavárny a rekonstrukce po poslední válce byla téměř dokončena. Přátelé, zdroje a lidé, s nimiž jsem hovořila, mi řekli, že peníze jim pomohly splatit dluhy z neúspěšných investic a podnikatelských záměrů – což je běžný příběh v místě, kde ekonomika nemohla normálně fungovat.



Nyní se často lyricky hovoří o tom, jak byla Gaza před 7. říjnem úžasná, ale život tam byl stále velmi těžký. Jedna starší přítelkyně mého přítele oslepla, protože Izrael nepovažoval operaci šedého zákalu za platný důvod k povolení léčby v zahraničí, i když v pásmu nebyla dostupná. Jiná žena, s níž jsem hovořil, potřebovala chemoterapii kvůli recidivě rakoviny prsu, ale devět žádostí o povolení k cestě bylo zamítnuto. Povolení přišlo až poté, co jsem o ní napsala článek.



Nikdy jsem neměla pocit, že jsem realitu pásma Gazo správně pochopila, dokud jsem ho nenavštívila. Žádná z reportáží, které jsem četla nebo viděla, nedokázala adekvátně vyjádřit klaustrofobii, ruch, špínu, dusno, pocit uvěznění. Nikde jinde nic takového není – nebo nebylo.



Pásmo Gazy bylo prvním místem, kam jsem se vydala, když jsem nastoupila do práce – a odtud jsem jela rovnou do Tel Avivu. Pamatuji si, jak jsem toho rána seděla na pláži v nedaleké Jaffě a cítila šílenou kognitivní disonanci. Jak mohli lidé být venku, cvičit pilates, venčit psy, jako by se nic nedělo – když jen 50 km odtud, na stejném pobřeží Středozemního moře, je věznice? Bála jsem se, že i já začnu považovat tuto situaci za normální. Ale to se nikdy nestalo.



Jindy jsem se zastavila v obchodě Ikea na cestě domů z Gazy, což byla chyba, kterou jsem už nikdy neudělala. Moje mysl nedokázala zvládnout přechod během několika hodin mezi slumovým uprchlickým táborem Shati a světem plným světla a plochých balíků nábytki. Musel jsem jít ven na vzduch.



Přesto se všichni drží vzpomínek na dřívější časy: pikantní jídlo a čerstvé ryby v Gaze, bohaté ovocné sady, lezení po osmanské zřícenině, noční sezení u vodní dýmky (nargile) – a především pláž. V létě 2022 Izrael povolil spolehlivější dodávky elektřiny do čistíren odpadních vod v Gaze a poprvé za několik let byla většina pobřeží pásma dostatečně čistá na koupání. Na rušných plážích děti běhaly ve vlnách a prosily rodiče o jízdu na velbloudech a cukrovou vatu.





Byl to letmý pohled na to, jak by mohla vypadat jiná Gaza a jiná budoucnost. Nyní je vše pryč a nahradila to apokalyptická měsíční krajina, která je tak nepoznatelná, že mi přátelé říkají, že se ztrácejí ve svých vlastních čtvrtích. Už dávno mi došla slova, která bych mohla napsat v zprávách a hlasových vzkazech lidem, které tam znám. Moje prosby, aby zůstali v bezpečí, ztratily smysl. Místo toho nemluvíme o tom, čím procházejí, většinou vzpomínáme na staré časy nebo děláme plány do budoucna. Nikdo si nepřipouští, že nemůžeme být jisti, že se uskuteční.





(...)





Dříve jsem si myslela, že žurnalistika může pomoci napravit křivdy a že v tom mohu hrát svou roli, ale reportáže z válek v Sýrii, Jemenu, Iráku a nyní v Gaze za poslední desetiletí mě naučily, že to nemusí být nutně pravda. Moje reportáže nijak nezabránily těm hrůzám, ale alespoň ukázaly světu realitu na místě.

Zesnulý papež František, který každý večer až do dne před svou smrtí svolával věřící do jediného katolického kostela v Gaze, utěšoval své ovečky připomínáním, že všechny války jednou skončí. Pamatuji si Gazu, kde ještě žila naděje na lepší budoucnost. Jakmile to bude možné, vrátím se do pásma Gaza, abych prohledala trosky zničených životů a pomohla znovu získat to, co bylo ztraceno.









Zdroj v angličtině ZDE

V zásadě cítím totéž, co když jsem přijela – že okupace je špatná a Izraelcům nepřináší větší bezpečnost. Desítky let si Izrael namlouval, že konflikt lze zvládnout a udržet, a udržoval tak trvalou okupaci a potlačování palestinských práv bez větších diplomatických, finančních nebo bezpečnostních nákladů.Tento mýtus byl rozbit brzy ráno 7. října 2023. Chápala jsem, co bylo zpočátku oslepující izraelskou potřebou pomsty, i když jsem s ní nesouhlasila, - věděla jsem, že Izrael musí zajistit, aby se nic podobného tomu krvavému dni už nikdy neopakovalo. Od té doby však zmizela poslední naděje, kterou kdokoli z mých známých vkládal do diplomatického řešení konfliktu. Izrael zdvojnásobil sílu. Pomalé dušení naděje Palestinců na důstojnost a vlastní stát, které se rozvíjely, když jsem přijela, se zrychlilo tempem, které si nikdo nedokázal představit.Martha Gellhornová, jedna z nejvýznamnějších válečných reportérek 20. století, ve své práci psala o tom, že se cítila jako „válečná turistka“. V Gaze, kde Izrael zablokoval přístup mezinárodním novinářům, jsem ani to nebyla. Díky obětem mých statečných kolegů v Gaze nemůže nikdo s připojením k internetu říct, že nezná pravdu o tom, co se v Izraeli a Palestině děje v posledních 18 měsících.Není tu žádné světlo na konci tunelu, jen poučení, které možná plně nepochopíme ještě mnoho let.