NATO chce v rámci příprav na odražení ruské agrese zvýšit počet vojáků o 50 %

30. 5. 2025

Neúprosná agrese Vladimira Putina vůči Ukrajině a možnost vojenských střetů s Ruskem během několika let nutí NATO stanovit nové cíle pro počet vojáků a zbraní. Ministři obrany členských zemí aliance jednají o zvýšení počtu brigád jedenapůlkrát. Hlavní síly k odražení prvního ruského úderu by měly poskytnout Německo a Polsko. Neúprosná agrese Vladimira Putina vůči Ukrajině a možnost vojenských střetů s Ruskem během několika let nutí NATO stanovit nové cíle pro počet vojáků a zbraní. Ministři obrany členských zemí aliance jednají o zvýšení počtu brigád jedenapůlkrát. Hlavní síly k odražení prvního ruského úderu by měly poskytnout Německo a Polsko.

Konkrétní údaje NATO, jak celkové, tak pro jednotlivé země, jsou utajené. Ale vysoký vojenský představitel řekl agentuře, že cíl pro celkový počet brigád, které by v budoucnu měly být připraveny dát všechny země NATO do zbraně, bude zvýšen na 120-130. To podle něj znamená nárůst o cca 50 % oproti současnému počtu 80 brigád. Zdroj ve vládě jedné ze zemí aliance zmínil číslo 130 brigád.

Jedna brigáda má obvykle kolem 5 000 vojáků. Počet bojeschopných vojáků, které bude NATO schopno nasadit v případě ruské agrese, se tak plánuje zvýšit z přibližně 400 na 600-650 tisíc. Nové cíle "jsou založeny na silách a zdrojích, které potřebujeme k odstrašení a obraně, na základě našich nových obranných plánů," komentoval to mluvčí NATO.

Aliance již dříve označila nové parametry svého vojenského potenciálu za "ambiciózní", ale neposkytla kvantitativní hodnocení. Měly by být dohodnuty příští týden a připraveny na summit NATO, který se bude konat na konci června v Haagu.

Aliance se snaží výrazně zvýšit svůj vojenský potenciál, protože po totální invazi na Ukrajinu v roce 2022 začalo Rusko představovat mnohem vážnější hrozbu pro členské země, zejména na východním křídle. Podle západních vojenských a zpravodajských představitelů bude Putinův režim připraven na ozbrojený střet s NATO ke konci desetiletí, zejména pokud bude vojenský konflikt na Ukrajině nějakým způsobem zastaven nebo zmrazen. To umožní ruské armádě doplnit potenciál jak v živé síle, tak ve vybavení. Již nyní se shromažďují moderní typy zbraní vyráběných ruským vojensko-průmyslovým komplexem, které se neposílají na Ukrajinu, kde se vojáci musí spokojit hlavně s opravenými sovětskými modely.

Nový cíl pro vojenské výdaje se také připravuje pro summit v Haagu. Od 2 % HDP do 5 % HDP, z čehož 3,5 % bude vynaloženo přímo na obranu a dalších 1,5 % na související činnosti, včetně správy hranic a kybernetické bezpečnosti.

Spojené království investuje více než 1 miliardu liber do nového digitálního systému, který umožní jeho ozbrojeným silám rychleji identifikovat a ničit nepřátelské cíle v rámci nadcházející strategické reorganizace. Bude také vytvořeno velitelství kybernetických a elektromagnetických sil, které bude chránit vojenské sítě před kybernetickými útoky a koordinovat vlastní kybernetické operace, uvedlo ministerstvo obrany. "Tvrdá ponaučení z války, kterou Putin nezákonně vede na Ukrajině, nenechávají žádné iluze, že budoucí konflikty vyhrají síly, které jsou lépe propojené, lépe vybavené a inovují rychleji než jejich protivníci," řekl ministr obrany John Healy.

Nové plány britského velení na zvýšení výdajů na obranu na 2,5 % HDP do roku 2027 jsou prvním krokem v revizi vojenské strategie, jejíž nová verze by mohla být předložena příští týden. Ministerstvo obrany slíbilo, že "ukončí oslabování" britských ozbrojených sil, jejichž počet byl snížen na naprosté minimum od dob válek s Napoleonem.

Nové cíle NATO, o kterých se diskutuje, také požadují, aby Německo vycvičilo dalších sedm brigád o síle až 40 000 vojáků. V roce 2021 Berlín souhlasil se zajištěním bojové připravenosti 10 brigád do konce desetiletí. Německo má nyní osm brigád a v Litvě formuje devátou (personál by měl být obsazen do roku 2027).

Nebude snadné tak radikálně zvýšit zdroje německé lidské síly. Bundeswehr ještě nedosáhl cíle 203 000 vojáků stanoveného v roce 2018. Loni jich bylo o 20 000 méně. Ministr obrany Boris Pistorius připustil obnovení povinné branné povinnosti, pokud nebude možné naverbovat dostatek vojáků z povolání.

Během studené války mělo Německo 500 000 vojáků a 800 000 záložníků. Dnes by podle strategie NATO mělo společně s Polskem poskytnout převážnou část pozemních sil schopných reagovat nejdřív na ruský útok na východní křídlo aliance.

Polsko je jediné mezi 32 spojenci, kdo se přiblížil k vyčlenění 5 % HDP na obranu. V letošním roce vyčlenilo 4,7 % HDP. Zatím asi třetina zemí aliance nesplňuje ani požadavek 2 %.

