Proč vyhrál v Polsku Nawrocki

2. 6. 2025 / Jiří Hlavenka

Pořád slýchávám, že se to takhle nemá stavět, že to není město versus vesnice, že to není (odpusťte) "chytří versus hloupí", či vzdělaní versus málo vzdělaní, bohatší versus chudší. Že toto dělení podle sociodemografických kategorií je nesmyslné a že prostě jde o dobrou nebo špatnou politiku, dobré nebo špatné politiky.



Není tomu tak a výše uvedené platí, a bude to platit i u nás v podzimních volbách, platilo to na Slovensku, platilo to v USA a tak dále. V případě polských voleb ještě pár statistických pikantérií:

- lidé ze základním vzděláním: Nawrocki 73%

- lidé s VŠ vzděláním: Trzaskowski 68%

- zemědělci 80.1% Nawrocki (!)

- nezaměstnaní 64.3% Nawrocki

- lidé v manuálních profesích 69% Nawrocki

Všimněte si: tohle nen VŮBEC, ale opravdu vůbec o praktické politice. Pomůže Nawrocki zemědělcům, chudším, méně vzdělaným, vesničanům? Prdlačky. Pomůže více mužům než ženám? A jak asi?



Politika (práce pro polis, to co politik skutečně dělá a prosazuje) je pryč - zbyla jen identitárnost. Pocit, že tenhle je "náš" a tamten není náš. Ten je nějakej divnej, cizí. Asi zlej.



Sociální sítě - dnes dominantní faktor pro volby, stále posilující, vytlačující tradiční média i jiné kanály do pozadí - jsou pro budování této podvědomé sounáležitosti naprosto ideální. Krátkými zprávičkami, emotikony, fotkami a párvteřinovými videi působí čistě na emoce. (Smějeme se Babišovi s kohoutem a Schillerové-hranolce, ale smát se budou na konci oni). Tohle působí a tohle získává voliče.



A proč právě to tak neomylně působí na voliče v kvadrantu "vesnice-nižší vzdělání-starší ročníky-chudší vrstvy"?



Tady bude odpověď komplikovanější (více příčin), ale myslím si, že jednu lze vypíchnout nad jiné. Tou je, že lidé z tohoto kvadrantu jsou - mnohem častěji než ti mimo něj - trochu ztracení v dnešním světě. Divokým technologickým rozvojem poháněná doba je ponechává v prachu vzadu. Přijde jim (mnohy oprávněně!), že tento rozvoj, který s sebou nese přirozeně i přerozdělování bohatství a úspěchu, je vůči nim nespravedlivý. Technologickým "novotám" moc nerozumějí a neumějí je využít. Svět, ve kterém mnoho dekád žili, se jim odcizil, už není jejich.



Tomuto se prosím nevysmívejme, protože to není jenom jejich pocit, není to "kňučení hloupých a neúspěšných", ale je realita pro milióny našich spoluobčanů. A populistická politika (Trump, Babiš, Fico), která je populistická PROTO, že oni pro tyto milióny voličů vůbec nic neudělají a ani je vůbec nenapadne, aby pro ně něco udělali. Toto je realita pro zhruba polovinu našich spoluobčanů: pocit je taky realita, protože když se cítím zle, tak je mně zle.



Vím, že jsem téma nakousl a nedokousl: tedy že neříkám "co s tím"? Ale nebojte, dostanu se k tomu někdy příště.



Dnes spíš otázka do pléna: vidíte to taky tak? Nebo tam vidíte jiné příčiny, jiné důvody?

