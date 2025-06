Ukrajina zasáhla most spojující Krym s Ruskem podvodními výbušninami

3. 6. 2025

Operace „vážně poškodila“ základnu krymského mostu, který v roce 2018 otevřel Putin, uvedla kyjevská bezpečnostní služba SBU





Ukrajina odpálila mohutnou podvodní výbušninu, která zasáhla klíčový silniční a železniční most spojující ruskou okupovanou Krymský poloostrov s Ruskem a poškodila jeho podvodní podpěry.

Operace, k níž se přihlásila kyjevská bezpečnostní služba SBU, je druhou významnou operací Ukrajiny za posledních několik dní, která zasáhla důležité ruské cíle po nedělním sofistikovaném útoku dronů na strategickou bombardovací flotilu v Moskvě.



Útok přišel poté, co Ukrajina potvrdila, že byla pozvána na summit NATO konající se koncem tohoto měsíce, poté co prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že pokud by se nezúčastnila, bylo by to „vítězstvím" Ruska.





Poslední útok na 19 km dlouhý Kerčský most – prestižní projekt ruského prezidenta Vladimira Putina, který byl otevřen v roce 2018 – přichází uprostřed zdánlivě odhodlaných snah Ukrajiny změnit narativ prosazovaný Trumpovou administrativou, že Kyjev má ve válce jen málo trumfů.



Zaminování mostu, který je silně bráněn ruskými silami, následuje po odvážném útoku bezpilotních letounů na letecké základny hluboko v Rusku, který podle Zelenského poškodil „34 % [ruských] strategických nosičů řízených střel“.



V dalším vývoji událostí v úterý ruská státní vyšetřovací komise obvinila Ukrajinu z „teroristických činů“ v souvislosti s výbuchem dvou železničních mostů v Rusku o víkendu. Při srážce dvou vlaků v důsledku těchto útoků zahynulo sedm lidí a 113 jich bylo zraněno, včetně dětí.



Při úterním raketovém útoku na severovýchodní ukrajinské město Sumy zahynuly podle úředních zdrojů nejméně čtyři lidé a 25 jich bylo zraněno. Zelenskyj útok odsoudil a uvedl, že podtrhuje skutečnost, že Moskva nemá v úmyslu válku zastavit.



SBU uvedla, že operace proti Kerčskému mostu byla plánována několik měsíců a byla při ní použita více než tuna TNT, což podle ní „vážně poškodilo“ základnu mostních pilířů.



Je to již potřetí, co Ukrajina zaútočila na tuto klíčovou logistickou trasu od začátku ruské invaze v roce 2022.



V říjnu 2022 explodoval na mostě nákladní vůz a v červenci 2023 SBU uvedla, že část mostu vyhodila do vzduchu pomocí experimentálního námořního dronu. V obou případech Rusko poškozené části opravilo.



Generálporučík Vasyl Maliuk ze SBU, který nejnovější operaci řídil, popsal most jako „absolutně legitimní cíl, zejména s ohledem na to, že jej nepřítel používal jako logistickou tepnu pro zásobování svých vojsk“.



Dodal: „Krym je Ukrajina a jakékoli projevy okupace budou mít tvrdou odezvu.“



SBU zveřejnila záběry, na kterých je vidět výbuch vycházející z vody a létající trosky, spolu s fotografií poškození na boku mostu.



Doprava na mostě byla dočasně zastavena, uvedly ruské úřady v úterý na Telegramu. Ruské státní médium informovalo, že most byl uzavřen pro dopravu asi na čtyři hodiny.



Rusko v úterý uvedlo, že je chybné očekávat rychlý průlom v jednáních s Ukrajinou, den poté, co Moskva odmítla výzvu Kyjeva k bezpodmínečnému příměří při jednáních v Istanbulu. Ruská ofenzíva trvá již více než tři roky a na obou stranách si vyžádala desítky tisíc obětí a miliony lidí byly nuceny opustit své domovy na východě Ukrajiny. Místo toho Rusko nabídlo částečné příměří na dva až tři dny v některých oblastech fronty, uvedl po jednáních jeho hlavní vyjednavač.



„Otázka urovnání je velmi složitá a zahrnuje řadu nuancí,“ řekl v úterý novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Bylo by chybou očekávat okamžitá řešení a průlomy.“



Strany se místo toho dohodly na rozsáhlé výměně zajatých vojáků a vyměnily si své plány na mír, tzv. „memoranda“, během pondělních jednání, která trvala necelé dvě hodiny.



Podle dokumentu předaného Ukrajincům, který zveřejnila ruská státní média, Moskva jako podmínku pro zastavení ofenzivy požaduje, aby Ukrajina stáhla své jednotky ze čtyř východních a jižních regionů, které Moskva považuje za anektované.



Peskov hovořil v době, kdy Andrij Jermak, šéf Zelenského kanceláře, přicestoval do USA spolu s místopředsedkyní vlády Julijou Svrydenkovou, aby vyvinuli tlak na zpřísnění sankcí proti Rusku.



„Plánujeme hovořit o obranné podpoře a situaci na bojišti, o posílení sankcí proti Rusku,“ uvedl Jermak na Telegramu.



Peskov také odmítl myšlenku summitu mezi prezidenty Ruska, Ukrajiny a USA.



„V blízké budoucnosti je to nepravděpodobné,“ řekl novinářům a dodal, že takový summit by se mohl konat až po dosažení dohody mezi ruskými a ukrajinskými vyjednavači.



Bílý dům v pondělí uvedl, že Donald Trump je „otevřený“ myšlence summitu, kterou podporuje také Zelenskyj a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan.



Účast Zelenského na summitu NATO v Haagu ve dnech 24. až 26. června uvítal ukrajinský prezident poté, co se objevily obavy z možného obnovení napětí mezi Zelenským a představiteli Trumpovy administrativy.





„Byli jsme pozváni na summit NATO. Myslím, že je to důležité,“ řekl Zelenskyj v pondělí po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte ve Vilniusu.





Zdroj v angličtině ZDE

