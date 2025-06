Blažek jako král, Stanjura jako ponížený prosebník

3. 6. 2025 / Boris Cvek

Nejhorší na Blažkově kauze je to, že vláda, zejména premiér, neřekne veřejnosti, co se vlastně stalo a jak to bylo. Takže vyplouvají nové a nové skandály a důvěra v demokracii praská ve švech. Proč by se vláda měla obtěžovat říci pravdu, že?

Tak tu máme nové dějství: ministr financí oficiálně přiznává, že věděl o daru drogového dealera ministerstvu spravedlnosti. Ba to panu ministrovi spravedlnosti dokonce rozmlouval! Ale ničeho nedosáhl. Vždyť je to jen ministr financí, muž číslo dvě v ODS. Co si mohl dovolit proti Blažkovi, že?

>Rozmlouval mu to. Opravdu. Snažil se. Říkal mu o reputačním riziku. Cituji vyjádření ředitelky komunikace Ministerstva financí: „Ministr Stanjura mu osobně řekl, že realizace tohoto záměru je vysoce politicky i reputačně problematická a nedoporučil ji.“ Aha, zalarmoval premiéra a vládu? Svolal jednání vedení ODS nebo koalice Spolu? Nebo si, jak to tak vypadá, řekl, že Blažek je prostě král a ostatní mu mohou nanejvýše tak něco rozmlouvat?





Pokud je něco vysoce politicky i reputačně problematické, ale dělá to Blažek, tak se to prostě nechá projít? I když jde o peníze od drogového dealera? I když jde o důvěryhodnost vlády a demokracie v době ohrožení republiky Putinovým Ruskem a jeho dezinformacemi?





Bohužel z Blažkovy kauzy se stává selhání vlády jako celku. Rezignovat by měl minimálně i ministr financí, ale odpovědnost jde jednoznačně za premiérem. Co se dozvíme dále? Proč nám jako veřejnosti neřekne předseda vlády pravdu? Proč nepopíše pravdivě, co se stalo, a jak se k tomu on a vláda postaví?





Za srovnání stojí postoj dvou ministrů financí: Kalouska a Stanjury. Kalousek se veřejně vyjádřil, že přijetí peněz, o nichž není jednoznačně jasné, že jsou čisté, nota bene je jasné, že jsou z konta drogového dealera, je něco, co by neudělala žádná banka, žádná solidní instituce a že jde o ostudu kosmických rozměrů. Stanjura naopak jen varoval Blažka, že jde o reputační a politické riziko. To je vše.







Vyjádření pana Kalouska:

