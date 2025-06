Prezidentské volby v Polsku 2025: podle oficiálních výsledků zvítězil pravicový kandidát Karol Nawrocki

2. 6. 2025

Nawrockiho vítězství nad varšavským starostou Rafałem Trzaskowskim je ranou pro proevropskou polskou vládu Donalda Tuska

Populistický pravicový opoziční kandidát Karol Nawrocki, podporovaný stranou Právo a spravedlnost (PiS), zvítězil v polských prezidentských volbách a porazil svého proevropského rivala Rafała Trzaskowského

Oficiální výsledky ukázaly, že Nawrocki získal v druhém kole 50,89 % hlasů, Trzaskowski 49,11 %.



Nawrockiho vítězství je velkou ranou pro koaliční vládu vedenou Donaldem Tuskem a očekává se, že prodlouží současnou politickou patovou situaci v Polsku a zkomplikuje postavení země v Evropě.



Výsledky přicházejí po dramatickém obratu, protože první odhady zveřejněné těsně po uzavření volebních místností naznačovaly těsné vítězství Trzaskowského o 0,6 procentního bodu, což ho vedlo k vyhlášení vítězství.



Nawrocki se nevzdal a prohlásil, že zůstává přesvědčen o svém vítězství, až budou sečteny všechny hlasy. „Vyhrajeme a zachráníme Polsko,“ řekl. „Dnes večer musíme vyhrát.“



Během tvrdé a často nevraživé kampaně v posledních týdnech oba muži představili velmi odlišné vize Polska a výsledek voleb bude mít vzhledem k prezidentskému právu veta nad vládními zákony obrovský dopad na politickou budoucnost země.

Agentura Reuters informuje, že po těsném vítězství Karola Nawrockého v prezidentských volbách mírně poklesly polské akciové trhy. Index blue chipů WIG20 klesl o 3,39 %.



Von der Leyenová očekává „velmi dobrou spolupráci“ s novým polským prezidentem Nawrockým



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že očekává pokračování „velmi dobré spolupráce“ mezi EU a Polskem pod vedením nově zvoleného prezidenta Karola Nawrockého.



Ve svém příspěvku na Twitteru uvedla:



Jsem přesvědčena, že EU bude pokračovat ve velmi dobré spolupráci s Polskem. Společně jsme silnější v našem společenství míru, demokracie a hodnot. Pojďme tedy pracovat na zajištění bezpečnosti a prosperity našeho společného domova.



Polská volební komise v pondělí brzy ráno oznámila, že Nawrocki zvítězil s 50,89 % hlasů a porazil Rafala Trzaskowského, liberálního varšavského starostu a spojence polské vlády Donalda Tuska.





Gratulace Karolovi Nawrockému vyslovil také prezident České republiky. Petr Pavel v příspěvku na sociálních sítích uvedl:



Gratuluji Karolovi Nawrockému k zvolení polským prezidentem. Věřím, že pod jeho vedením bude Polsko pokračovat v rozvoji své demokratické a prozápadní orientace a že naše země budou pokračovat ve vzájemně prospěšné spolupráci.



Vítězství Karola Nawrockého je „novým vítězstvím [evropských] patriotů“, uvedl maďarský ministr zahraničí Peter Szijjarto na své facebookové stránce.



Maďarský premiér Viktor Orbán, který je také spojencem Donalda Trumpa, se za Nawrockého zasadil na konferenci CPAC ve čtvrtek minulý týden. CPAC je největší konzervativní shromáždění v USA.



Nawrockého na konferenci podpořila také americká ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová.





Nyní, když byl Nawrocki oficiálně potvrzen jako zvolený prezident, lze očekávat, že jeho kritici se vrátí k otázkám týkajícím se některých skandálů, které ovlivnily jeho kampaň v posledních týdnech před volbami.



Čelil otázkám ohledně okolností, za kterých koupil byt od staršího muže, s náznaky, že jednal nevhodně a nesplnil své povinnosti poskytnout péči jako součást transakce. On sám tato obvinění popírá.



Média také informovala, že se údajně podílel na zprostředkování sexuálních služeb, když pracoval jako student a ostraha v hotelu (což také důrazně popírá).



Bylo také odhaleno, že Nawrocki se před 20 lety zúčastnil organizované rvačky 140 fotbalových chuligánů jako člen skupiny napojené na fotbalový klub Lechia Gdańsk.



V reakci na kritiku to označil za „ušlechtilý boj“ a odkázal na svou minulost amatérského boxera.



Profesor Aleks Szczerbiak z University of Sussex se začátkem tohoto týdne pokusil vysvětlit, proč nic z toho nezměnilo jeho hodnocení mezi jeho hlavními voliči:



Dostanete se do bodu zlomu, kdy si mnoho lidí začne myslet, že si vymýšlejí věci, aby tohoto člověka diskreditovali...



[Chuligánství] zapadá do jeho image „tvrdého chlapa, který se nebojí jít do boje za mě a moje zájmy“... Je to vlastně dvojsečná zbraň.



Americký prezident Donald Trump dal jasně najevo, že chce Nawrockého jako polského prezidenta, a v posledních dnech získal také veřejnou podporu Kristi Noemové, americké ministryně pro vnitřní bezpečnost.



Minulý měsíc Bílý dům zveřejnil fotografie Nawrockého setkání s Trumpem v Oválné pracovně – tichý, ale nezaměnitelný projev podpory.



Konzervativní skupina CPAC uspořádala minulý týden v Polsku své první setkání, aby Nawrockému pomohla, informovala agentura AP. Noemová vyzvala Poláky, aby ho volili. Na konferenci řekla:



Právě jsem měla příležitost setkat se s Karolem a poslouchejte, on musí být příštím prezidentem Polska. Rozumíte mi?



USA mají v Polsku asi 10 000 vojáků a Noemová naznačila, že s Nawrockim jako prezidentem by se mohly prohloubit vojenské vazby.



Nawrockiho příznivci často opakují, že obnoví „normálnost“, jak to podle nich udělal Trump. Na Nawrockiho shromážděních se často objevovaly americké vlajky a jeho příznivci věřili, že nabízí lepší šanci na dobré vztahy s Trumpovou administrativou.



Ačkoli mají polští prezidenti teoreticky omezený vliv na zahraniční politiku, vítězství Nawrockého, podporovaného PiS, by podle analytiků nevyhnutelně – a nakonec i významně – omezilo evropské ambice Polska.



Tuskovo volební vítězství před dvěma lety znamenalo začátek návratu Polska do evropského společenství po dvou bouřlivých obdobích populistické národně konzervativní vlády, během nichž Varšava opakovaně střetávala s Bruselem kvůli otázkám právního státu.



PiS také pravidelně vyvolávala zbytečné spory s Německem a v mnoha debatách EU se stavěla na stranu neliberální maďarské vlády premiéra Viktora Orbána, hlavního rozvraceče bloku, čímž Polsko ještě více odcizil evropskému mainstreamu.



Návrat Tuska, který byl zvolen na základě slibu, že zruší většinu reforem z éry PiS, vedl k zásadní změně ve vztazích, kdy EU rychle uvolnila více než 100 miliard eur, které zmrazila v odvetě za Polsko, které ustoupilo od demokratických norem.



Díky prosperující ekonomice, rostoucí prosperitě a strategickému významu v odporu proti ruské válce na Ukrajině se Varšava během pouhých dvou let proměnila v jedno z nejvlivnějších hlavních měst EU, které je nejlepším přítelem Berlína a Paříže.



Jeho úplný návrat do lůna EU však může být dokončen pouze v případě, že Tusk dokáže prosadit klíčové reformy – zejména zrušení politizace soudního systému, kterou prosadila PiS – které dosud blokoval odcházející prezident Andrzej Duda, spojený s PiS.



Prezident Andrzej Duda, konzervativec stejně jako Nawrocki, poděkoval voličům za účast ve volbách a poblahopřál svému nástupci. Na Twitteru napsal:



DĚKUJEME! Za účast v prezidentských volbách. Za volební účast. Za splnění občanské povinnosti. Za převzetí odpovědnosti za Polsko. Gratulujeme vítězi! Zůstaňte silní, POLSKO!



Kdo je Karol Nawrocki?



Nacionalistický historik Karol Nawrocki je bývalý amatérský boxer se zvláštním zájmem o kriminální podsvětí.



Dvaapadesátiletý Nawrocki byl podpořen pravicovou stranou Právo a spravedlnost (PiS), která vládla v Polsku v letech 2015 až 2023.



Strana je úzce spjata s odstupujícím prezidentem Andrzejem Dudou, který Nawrockiho veřejně podpořil, a je dlouholetým rivalem vládní Občanské koalice.



Nawrocki vedl kampaň pod sloganem „Polsko na prvním místě, Poláci na prvním místě“.



Zatímco slíbil, že Polsko bude i nadále podporovat sousední Ukrajinu proti ruské invazi, odsoudil výhody poskytované válečným uprchlíkům.



V dubnovém volebním videu prohlásil, že „sociální dávky budou především pro Poláky“ a že „v frontách na lékaře a do nemocnic musí mít přednost polští občané“.



V květnu tvrdil, že Ukrajina „neprojevila vděčnost za to, co Poláci udělali“, a obvinil prezidenta Volodymyra Zelenského z „drsnosti“.



Je proti snaze Ukrajiny vstoupit do NATO, je obdivovatelem Donalda Trumpa a prohlásil, že Polsko by se mělo soustředit na utváření a vedení vztahů Evropy s americkým prezidentem.



V letech 2017 až 2021 působil jako ředitel muzea druhé světové války v Gdaňsku. Od té doby vede zpolitizovaný Institut národní paměti, který vyšetřuje zločiny nacistického a komunistického režimu.



Ačkoli je role polského prezidenta převážně ceremoniální, má určitý vliv na zahraniční a obrannou politiku a rozhodující pravomoc vetovat nové zákony. To lze zvrátit pouze 60% většinou v parlamentu, kterou současná vláda vedená Donaldem Tuskem nemá.



V sázce je, zda se Tuskově vládě podaří po 18 měsících obtížné koexistence s opozičním prezidentem Andrzejem Dudou pokročit v plnění volebních slibů týkajících se právního státu a sociálních otázek, včetně potratů a práv LGBTQ.



Očekává se, že vítězství Nawrockého prodlouží patovou situaci, což vládě ztíží, ne-li znemožní, prosazení jakýchkoli velkých reforem před parlamentními volbami v roce 2027.











Během tvrdé a často nevraživé kampaně v posledních týdnech oba muži představili velmi odlišné vize Polska a výsledek voleb bude mít vzhledem k pravomoci prezidenta vetovat vládní zákony obrovský dopad na politickou budoucnost země.





