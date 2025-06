Ukrajina usiluje o systémy protivzdušné obrany, zatímco západní podporovatelé se setkali bez šéfa Pentagonu

6. 6. 2025

Ukrajinský prezident vyzval západní podporovatele, aby urychlili dodávky systémů protivzdušné obrany proti ruským raketovým útokům a pomohli zvýšit výrobu zbraní, píše Lorne Cook. Ukrajinský prezident vyzval západní podporovatele, aby urychlili dodávky systémů protivzdušné obrany proti ruským raketovým útokům a pomohli zvýšit výrobu zbraní,

Důraz by měl být kladen na systémy Patriot americké výroby, řekl prezident Volodymyr Zelenskyj na setkání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny v ústředí NATO v Bruselu.

"Jsou to nejúčinnější způsoby, jak donutit Rusko, aby zastavilo své raketové útoky a teror," řekl prostřednictvím videospojení a vyzval zástupce asi 50 zemí, aby dostáli svým minulým závazkům.

Americký ministr obrany Pete Hegseth se nezúčastnil, což je poprvé, co šéf Pentagonu chyběl od doby, kdy bylo před třemi lety založeno fórum pro organizování vojenské pomoci Ukrajině. Hegsethův předchůdce Lloyd Austin vytvořil skupinu poté, co Rusko v roce 2022 zahájilo totální válku na Ukrajině.

Jeho nepřítomnost je nejnovějším krokem, který Trumpova administrativa podnikla, aby se distancovala od ukrajinských snah odrazit ruskou invazi v plném rozsahu, která začala 24. února 2022. Podle odhadů OSN bylo zabito více než 12 000 ukrajinských civilistů, stejně jako desítky tisíc vojáků na obou stranách.

Zelenskyj také apeloval na účastníky, aby nakupovali zbraně přímo z Ukrajiny. "Ukrajinský průmysl má stále významnou nevyužitou kapacitu, potřebuje jen financování," řekl a zdůraznil, že mezera ve financování nákupu zbraní činí asi 18 miliard dolarů.

Británie, která zasedání předsedala spolu s Německem, uvedla, že plánuje desetinásobné zvýšení výroby dronů na pomoc Ukrajině. Drony se staly rozhodujícím faktorem ve válce, která nyní trvá již čtvrtým rokem.

"Musíme zajistit, aby ukrajinské síly měly to, co potřebují, když to potřebují, aby mohly pokračovat ve svém boji. Nejde však jen o ukrajinskou bitvu. Je to bitva za bezpečnost Evropy, za naši bezpečnost dnes, zítra a za naše budoucí generace," řekl britský ministr obrany John Healey.

Litevský ministr obrany Dovile Sakaliene řekl, že "skutečné přátele poznáte ne během večírku, ale když máte těžké časy. Proto je nanejvýš důležité, abychom pokračovali v podpoře Ukrajiny a zvyšovali ji."

Od té doby, co byla kontaktní skupina vytvořena, podporovatelé Ukrajiny společně poskytli zbraně a vojenskou pomoc ve výši přibližně 126 miliard dolarů, včetně více než 66,5 miliardy dolarů od USA.

Spojené státy nepředsedaly zasedání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny od ledna, kdy se Trumpova administrativa ujala úřadu.

Evropští spojenci NATO se obávají, že by USA mohly stáhnout jednotky z Evropy a zaměřit se na Indo-Pacifik. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval, že opuštění Ukrajiny by narušilo důvěryhodnost USA při odstrašování jakéhokoli konfliktu s Čínou kvůli Tchaj-wanu.

