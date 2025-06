Během pár let získalo Rusko v Africe rozsáhlou sféru vlivu. Pomohli žoldáci, velké společnosti, církev a propaganda

6. 6. 2025

čas čtení < 1 minuta

Zatímco Kreml zřídka vynechá příležitost odsoudit to, co nazývá západním neokolonialismem v Africe, Ruská federace aplikuje vlastní formu kolonialismu. Ten má v současné době čtyři hlavní složky, které se příliš neliší od toho, co Moskva odsuzuje u jiných – žoldáky, misionáře, horníky a nyní i média.