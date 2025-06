Trump rozpoutal v USA něco děsivého – něco, co možná ani on sám nedokáže ovládnout

10. 6. 2025

Protesty v Los Angeles jsou tím, čeho se všichni obávali, a varováním pro země, které koketují s populismem Byla živě v přímém přenosu, s mikrofonem jasně v ruce, když ji zasáhla gumová kulka. Australská reportérka Lauren Tomasi byla po britském fotografovi Nicku Sternovi druhým novinářem, který byl zasažen neletálními střelami při reportáži o protestech v Los Angeles vyvolaných raziemi proti imigrantům. Byla však první, kterou zachytila kamera a jejíž záběry obletěly celý svět. Není omluva pro to, že nevíme, kam se USA ubírají, když si ten klip může každý prohlédnout online. Ne, když slyšíte její výkřik a vidíte, jak kameraman rychle odklání kameru, aby natočil panikařící dav, píše Gaby Hinsliff.

Byl to scénář, kterého se všichni obávali, když Donald Trump nastoupil do úřadu. Deportační komanda se vrhla na komunity volící demokraty, které se cítily morálně povinny jim odporovat, což vyvolalo násilné střety, které poskytly záminku k vyslání národní gardy – a nakonec k rozhodujícímu střetu mezi federální a státní mocí, který může americkou demokracii přivést na pokraj propasti. Něco podobného se nyní možná odehrává v Kalifornii, kde guvernér Gavin Newsom obvinil prezidenta, že se snaží „vyvolat krizi“ pro své vlastní účely, a varoval, že každý protestující, který reaguje násilím, mu jen nahrává do karet. Najednou se myšlenka, že toto prezidentství by mohlo nakonec skončit občanskou válkou, již nezdá tak přehnaná, jak se kdysi zdálo.

Jinými slovy, Trump dosáhl toho, co chtěl, a to aby všichni přepnuli kanál: přestali zírat na jeho trapný spor s Elonem Muskem ohledně nefinancovaných daňových škrtů a přepnuli na konkurenční podívanou, kterou narychlo vytvořil. Po krátkém přerušení plánovaného programu je velký showman zpět u kormidla. Mezitím se však svět naučil něco užitečného o tom, kdo vyhrává v patové situaci mezi dvěma obrovskými egy, z nichž jedno má všechny peníze a druhé veškerou výkonnou moc. Ukazuje se, že v amerických oligarchiích, stejně jako v těch ruských, jsou to stále prezidenti, kdo určuje agendu.

Na tygrovi se nedá jezdit. To je ponaučení: jakmile populismus uchopí otěže moci, ani nejbohatší muž světa si nemůže být jistý, že ji využije pro své vlastní účely nebo že v chaosu prosadí svou vlastní agendu. Ne, když pomstychtivý Bílý dům má stále moc zničit i to nejmocnější obchodní impérium. O víkendu Musk pokorně smazal výbušné tweety o údajném vztahu prezidenta s odsouzeným obchodníkem s lidmi Jeffreyem Epsteinem a v pondělí už loajálně sdílel Trumpovy zprávy o protestech v Los Angeles. Jeho otec mezitím taktně sváděl výbuch na Muska juniora, který byl „unavený“ po pěti měsících nepřetržité práce pro Bílý dům.

Důvodem, proč část Silicon Valley tiše nadšeně vítala přístup svého kolegy, technologického magnáta, k americké byrokracii, bylo to, že v jeho šílenství viděli ziskovou metodu: plán omezit stát na minimum, otevřít nové trhy pro digitální služby a (alespoň v jejich nadějích) vyvolat novou vlnu ekonomického růstu snížením státního dluhu.

Po pěti měsících je však jasné, že jakékoli úspory Doge budou zcela zastíněny Trumpovým plánem zvýšit státní dluh na nevídanou a potenciálně neudržitelnou úroveň. Každý technologický titán, který doufal v americkou obdobu Margaret Thatcherové na steroidech, skončil místo toho s Liz Trussovou po příliš mnoha espressech – plus s vojáky v ulicích Kalifornie a pomalu se rozvíjejícím poznáním, že, jak to vyjádřil miliardář a venture kapitalista Michael Moritz, nemají „žádný vliv“ na to, co rozpoutali.

Poslední děsivé dny v USA však ukázaly, že jakmile se populismus pevně uchytí, zvítězí chaos. Není možné dodatečně nastolit pořádek ani ho naučit slušnému chování. Jediné, co lze udělat, je od začátku mu odepřít místo v domě.





