Pozvolna do hlubin tajemství

11. 6. 2025 / Pavlína Antošová

čas čtení 10 minut

Vyrůstal jako jedináček. Maminka mu zemřela na rakovinu v jeho čtrnácti letech. Otec – strojní inženýr – trpěl depresí. Synovi v literárních sklonech nebránil, zřejmě jej i těšily. Mladík vystudoval angličtinu na Duke University v Severní Karolíně, a pak – v polovině čtyřicátých let – vstoupil do armády. Druhá světová válka ale skončila, než se mohl zúčastnit boje. Odešel do New Yorku a nějakou dobu vykonával neuspokojivé zaměstnání v nakladatelství McGraw-Hill. Práci na prvním románu zpomalil povolávací rozkaz – pro změnu do korejské války.





Už zmíněná prvotina – Ulehni v temnotách (Lie Down in Darkness, 1951) si získala přízeň čtenářů i vlídné ohlasy u většiny kritiků. Styron se tvůrčím způsobem přihlásil k odkazu Williama Faulknera a částečně i Thomase Wolfa – jeho raný text je inspirovaný, ale nikoli epigonský. Zobrazená tragédie – rozpad středostavovské rodiny – se odehrává převážně v místech, odkud autor pocházel. Vrcholí však v New Yorku sebevraždou krásné mladé ženy, která dusno v domě svých rodičů nakonec neustála. Své rozhodnutí nepřímo zdůvodňuje slovy: „Neopustil on mě, ale já jeho" – přičemž může mít na mysli neuchopitelný koncept boha, nekriticky milujícího otce, rozdurděného manžela, nebo všechny dohromady. Její skok z mrakodrapu je uveden vnitřním monologem v lehce faulknerovském stylu, avšak daleko srozumitelnějším. Titul románu odkazuje nejen k jejímu zoufalému činu, ale i k otci a matce, kteří sami sebe odsuzují ke dvojí samotě.





Americká nakladatelství často vydávají v jednom svazku Styronovu novelu Dlouhý pochod (The Long March, časopisecky 1952, knižně 1956) a divadelní hru Na triplárně (In the Clap Shack, 1973). Obě tato díla ukazují, jak snadno držitel moci – zde představované vysokou armádní hodností – přijde o schopnost vcítit se... i o umění pochybovat. Novela předvádí krajní meze vzteku, jemuž ustupuje i pud sebezáchovy, a ničivý dopad osamocené, od začátku do konce živelné vzpoury. Závěr ponechává otázku, do jaké míry se buřič nenáviděnému mechanismu bezděčně přiblížil. Drama naznačuje, že vlastní snaha (v tomto případě úsilí zbavit se hypochondrie) se může mašinérií sice urychlit, ale naprosto absurdním způsobem. A že tváří v tvář molochovi se hlas objektivně zdravého jedince snadno stává voláním na poušti.





Výrazně naturalistický román Zapal tento dům (Set This House On Fire, 1960) pojednává o amerických třicátnících, kteří z různých důvodů pobývají v Itálii. Už v době, kdy tato próza vznikala, Styron poznamenal: „Toto je věk dacanů. Jestli si nedáme pozor, stáhnou nás dolů." Jejich nejvlivnější část zosobňuje milionář Mason Flagg. V průběhu zápletky vychází najevo, že útěk před ničivými vlivy rodné země může skončit fiaskem. Že ti bohatí, kteří žijí v absurdním carpe diem, často zakrývají velkou nepřízeň osudu – která ale jejich nadřazené jednání neomlouvá. Že opozice (kterou zde symbolicky představuje umělec, a později také intelektuál) nemůže uspět ani rychle, ani snadno. V závěru se autor zabývá hamletovskou otázkou a naznačuje, že lidská bytost má volit život. Nakonec ani sám titul románu nevybízí prvoplánově k ničení; evokuje ten druh požáru, z něhož by Amerika (přes nesporné riziko) mohla vyjít očištěna zvenčí i zevnitř.





Vůbec největší kontroverzi způsobil román Doznání Nata Turnera (The Confessions of Nat Turner, 1967), který přitom obdržel Pulitzerovu cenu. Interpretuje vzpouru otroků, k níž skutečně došlo roku 1831 ve Virginii. Styron tuto knihu zároveň psal v letech intenzívního společenského pohybu. Kvůli částečně freudovskému pojetí titulní postavy byl nařčen z rasových stereotypů; nepomohlo, když se na jeho stranu postavil jeden z nejbližších přátel – afroamerický prozaik James Baldwin. Literární portrét Nata Turnera jistě zůstává subjektivní. Přesto román dodnes přesvědčivě ukazuje, jak se může projevovat rozkol mezi dvěma lidskými rasami, ale také uvnitř jedné i druhé. Jak ničivě i na velitele spravedlivé vzpoury zapůsobí jediný sadista ve vlastních řadách – a jak snadno se takové nelítostné chování může spustit dlouhodobým týráním. Také ale jak si někteří lidé v životě pomáhají vírou... i jak přitom narážejí na její limity. Z dobových sporů kolem románu dokonce vznikla svébytná antologie esejistických reakcí (William Styron's Nat Turner: Ten Black Writers Respond, 1968).





Poslední román Sophiina volba (Sophie's Choice, 1979) vyvolal na domácí scéně ostrou polemiku ohledně zobrazovaného násilí. Část Američanů autora podezírala, že některé pasáže, jež se svým zpracováním blíží literatuře faktu, jsou ve skutečnosti rafinovaně pojatou fikcí. Ještě větší bouře než ve Spojených státech se však o trochu později strhla v Praze. Komunističtí odpůrci neskousli množství otevřených sexuálních scén, které v románu tvoří kontrast k hlavním událostem. Snažili se na toto Styronovo dílo připlácnout nálepku „americká pornografie." Jejich ukvapené hodnocení nakonec nejlépe vyvrátil čas.





Styronův nejslavnější text zdokonalil typickou metodu postupného odkrývání skutečnosti. Autor tentokrát v reminiscencích úplně porušuje chronologii, aby na povrch postupně vyplouvaly skutečnosti čím dál bolestnější. Polytematický (už i postmodernismem částečně ovlivněný) román však také předkládá rozpor mezi předválečným polským antisemitismem a Sophiinou osudovou láskou k Newyorčanu Nathanovi. Prostřednictvím tohoto tragického mladého muže se dotýká i křehkosti duševního zdraví. Nechává hrdinku, aby se kvůli svému osvětimskému traumatu zřekla víry. A předvádí také naivitu řadových Američanů, z nichž mnozí o Osvětimi ani neslyšeli.





Podobně jako v autorově prvotině, i tady se objevuje téma sebevraždy, dokonce znásobené. Tentokrát však zůstává přeživší autobiografický vypravěč Stingo, kterému je dopřána katarze. Zatímco román Ulehni v temnotách končí slovy „do /.../ nastávající noci" ("toward /.../ the oncoming night"), Sophiina volba se uzavírá impresí i metaforou „Jitro: nádherné a čisté" ("Morning: excellent and fair.")





Po následující přestávce se William Styron připomněl poněkud jinak. Esej Viditelná temnota. Memoáry šílenství (Darkness Visible. The Memoir of Madness, časopisecky 1989, knižně 1990) přibližuje spisovatelův skutečný boj s depresí, která vyvrcholila v polovině osmdesátých let. Uznávaný prozaik tehdy uvažoval o sebevraždě. Při poslední možné příležitosti (a tím spíš nezapomenutelně) se přesvědčil, že nezáleží na tom, jak řídkou výjimku tvoří světlé okamžiky – záleží na jejich síle. Postupně zčásti vyvážily bezpočet nejčernějších stínů – a nakonec rozhodly. Řadu pověr, které na veřejnosti právě o depresi kolují, a nadto i nefungující pomoc první instance, vynahradily telefonní hovory s člověkem, jenž mohl předat vlastní zkušenost. Berličky (v podobě jednak alkoholu, jednak silného hypnotika), které náhle selhaly, přebil nečekaný hudební zážitek, jímž se začal uvolňovat psychický blok z dospívání. (Tato naprosto klíčová část připomíná hudební odkazy napříč románem Sophiina volba). A nemožnost odpoutat se při zahraniční cestě zastoupil nemocniční klid, spojený se směřováním k jedinému cíli.





Autobiografické ohlédnutí, ceněné i v odborných kruzích, vyšlo během přelomové doby. Do spisovatelova úmrtí na zápal plic (na ostrově Martha's Vineyard, Massachusetts) tehdy zbývalo šestnáct let. Styron tyto roky prožil s rodinou, a sporadicky na pozvání cestoval. Podíval se také znovu do střední Evropy, a podruhé navštívil i Prahu. Napsal a vydal povídkový triptych Ráno na pobřeží (A Tidewater Morning, 1995). Jedná se o semiautobiografické texty. Chronologii autor přeházel – opět tak, aby se postupně dostal k té nejbolestnější ze všech popisovaných událostí. Témata (očekávání bitvy; setkání se starcem – živoucí kronikou; litera zákona a náboženská víra, konfrontovány se smrtí) jsou vyhraněně existenciální. Tak jako v románu Sophiina volba, i zde velmi záleží na zasazení do konkrétní historické doby (poslední dny druhé světové války, úsilí zdolat hospodářskou krizi, předmnichovská doba – ale vnímaná za oceánem). I tyto krátké prózy mohly napomáhat spisovatelovu uzdravování. Rozhodně však nevznikly automatickým psaním – jde opět o texty v ryzím slova smyslu mistrovské.





William Styron se hned ve své prvotině představil jako svébytná literární osobnost, a dále se umělecky vyvíjel. Po svém uplatnil metodu proudu vědomí, kterou čtenářům velmi přiblížil. Později úspěšně propojil postupy krásné prózy a literatury faktu.





V tematice existenciální úzkosti postupně zvětšoval rozsah – od regionálního k nadnárodnímu. Přispěl a stále přispívá k lepšímu veřejnému přijetí pacientů s depresí. Nepřestává dokazovat skutečnost, že pojem „americká klasika" není protimluv. Celým svým (nesmírně populárním) dílem tento fenomén jedinečně reprezentuje.