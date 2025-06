Armádní síla v Los Angeles Trumpa jen oslabuje

11. 6. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



Toto není ojedinělý moment. Je to ozvěna - a nikoliv uklidňující. Ve svém napjatém odvolání na málo používané federální zákony sahá Trump po stejných chladných nástrojích, které použil prezident Nixon během poštovní stávky a, ještě známěji, prezident Johnson při vysílání vojsk na ochranu demonstrantů za občanská práva. Ale nenechme se mýlit: tehdejší kroky, ač kontroverzní, vycházely z potřeby chránit národní fungování nebo slabé před násilím.



Toto, naopak, je divadlo provokace.



Sledovat Trumpa, jak hrozí zatčením řádně zvoleného guvernéra - Gavina Newsoma, hlasem milionů - je slyšet slabé praskání demokratické konstrukce. Takové činy nejsou jen nevkusné; jsou rozkladné. Obránci prezidenta tvrdí, že jde o „zákon a pořádek“. Ale čí zákon? A čí pořádek?



Před sedmdesáti lety bychom možná v hlasech našich vůdců slyšeli tíhu odpovědnosti - obavu z toho, co může přinést vyslání vojáků proti vlastním občanům. Dnes slyšíme jen chvástání a fanfáry: námořní pěšáci, z nichž někteří si sotva jsou schopni legálně pronajmout auto, „v pohotovosti“ a posláni do ulic jako pěšáci, ne jako ochránci. Bez jídla, bez vody, bez rozkazů, jak říká guvernér Newsom. To také není síla. To je jen póza - a ještě chatrná.



Námořní pěchota není vycvičena k potlačování demonstrací. Jejich posláním není řídit davy, a ani by nemělo být. Poslat je do ulic města, jehož „zločinem“ je svobodné vyjádření názoru, znamená zaměnit sílu za odvahu a autoritu za porozumění.



Dějiny nejsou laskavé k těm, kteří si pletou donucení s kontrolou. George Wallace, Bull Connor - jejich odkazem není síla, ale hanba. Také Trump si možná myslí, že tento výstup jej ukáže jako neohroženého obránce amerického práva, jako „muže činu“ pro neklidnou dobu. Ale jak ví každý, kdo chápe vůdcovství: čím více musí vůdce křičet o své síle, tím méně jí pravděpodobně má.



A tak toto nasazení - toto troufalé federální převzetí moci proti vůli státu, tento ústavní hazard v uniformě - může nakonec poškodit právě ten obraz moci, který mělo posílit. Síla použitá nespravedlivě si nezíská respekt. Jen strach. A strach může i z loajálních občanů učinit ostražité.



Trump kdysi řekl, že by „mohl někoho zastřelit na Páté avenue“ a nepřišel by o podporu voličů. Možná vidí v konfrontaci na ulicích Los Angeles jinou podobu téže temné imunity. Ale historie, jako vždy, sleduje. A pokud nás něco učí, pak tohle: když mocní ztratí trpělivost přesvědčovat, sáhnou po síle. A v tu chvíli už jejich moc pomalu mizí.