Robert Reich: Zbabělec jde do války proti Americe

10. 6. 2025

Trump chce, aby Američané začali být násilní. My budeme neochvějní



Muž, který v roce 2020 zahájil pokus o převrat ve Spojených státech a podnítil povstání v Kapitolu, které si vyžádalo pět životů, nyní tvrdí, že lidé v Los Angeles zahájili povstání. Není to pravda.



Včera Pentagon aktivoval 700 mariňáků z Marine Corps Air Ground Combat Center v Twentynine Palms v Kalifornii, aby se připojili k 4 000 federálních vojáků Národní gardy, kteří okupují části Los Angeles.



Trumpovi je úplně jedno, zda jsou vojáci nutní. Nezajímá ho ani to, kolik lidí bude při jeho útoku na Los Angeles zraněno nebo dokonce zabito. Jde mu o demonstraci vojenské síly. Dodává mu to zdání moci.



Jako každý tyran je Trump v jádru zbabělec. Ponížen Čínou, Harvardem, Nejvyšším soudem, Elonem Muskem a federálními soudy, Trump zahájil válku uvnitř Ameriky proti zranitelným lidem v Kalifornii, kde ho většina obyvatel nenávidí.





LOS ANGELES, LOS ANGELES – 8. ČERVNA: Demonstrant drží mexickou vlajku, zatímco hořící auta lemují ulici 8. června 2025 v Los Angeles v Kalifornii. Napětí ve městě zůstává vysoké poté, co Trumpova administrativa proti vůli představitelů města povolala Národní gardu po dvou dnech střetů s policií během série razií zaměřených na imigranty.



Všechno to zinscenoval Trump. Bylo to a je to jeho dílo. Strašlivá vidina federálně kontrolovaných vojsk v amerických ulicích historicky signalizovala sociální krizi – vynucení integrace v Arkansasu, ochranu účastníků pochodů za občanská práva v Alabamě. Trump však posílá armádu do Los Angeles v době, kdy státní a místní úředníci zdůrazňují, že to není nutné.



Řekněme to jasně: Trump a jeho přisluhovači chtějí krev v ulicích. Plánovali to. „V L.A. to vypadá opravdu špatně,“ napsal Trump na Truth Social krátce po půlnoci v neděli. „POŠLETE VOJÁKY!!!“



Tento tyran jmenoval do všech pozic federální vlády, kde mají k dispozici smrtící sílu, bandu primitivních tyranů – a nyní je aktivuje.



Ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristy Noam je Trumpova loutka, která zjevně nerozumí americké ústavě. Ministr zahraničí Marco Rubio se zdá být ochoten souhlasit se vším, co Trump chce. Náměstek šéfa štábu Stephen Miller je maniakální xenofob. Ministr obrany Pete Hegseth je bezmozkový Trumpův patolízal. Úředník pro hranice Tom Homan je podlézavý člověk, který nevylučuje zatčení kalifornských vůdců, pokud budou bránit federálním orgánům v prosazování zákona.



***



Ústředním bojem civilizace vždy bylo zastavit brutalitu. Pokud nezabráníme silnějším v útocích na slabší nebo v jejich vykořisťování, nikdo z nás není v bezpečí.



Občanská společnost je opakem toho, o co Trump usiluje. Občanská společnost nedovolí silným týrat slabé. Vzdaluje se brutalitě, jak jen to jde.



Pokaždé, když silnější týrají slabší – ať už je to Trump a jeho poskoci šikanující imigranty a stát Kalifornii, bělošští rasisté šikanující černochy a Latinoameričany, gigantické korporace šikanující zákazníky vysokými cenami, bohatí šikanující veřejnost, aby získali obrovské daňové úlevy, Elon Musk šikanující chudé lidi zrušením programů, na kterých jsou závislí, policie šikanující chudé černochy, mocní muži šikanující ženy sexuálním obtěžováním, politici budující svou moc šikanováním rasových nebo etnických menšin, Netanjahu vražděním Palestinců v Gaze, Putin snažící se ovládnout Ukrajinu – je to v zásadě stejný scénář: Podněcovat strach. Využívat zoufalství. Pozastavit vládu zákona. Podněcovat brutalitu.



Pokud nebudou tyrani zastaveni, celá společnost – dokonce i celý svět – může upadnout do chaosu.



Naší povinností je zastavit brutalitu. Naší odpovědností je přivést mocné k odpovědnosti. Naší výzvou je postavit se proti zneužívání moci. Naší morální povinností je chránit zranitelné.



Tento týden a až do soboty protestujte, ale prosím, dělejte to pokojně. Nenechte se vyprovokovat k násilí. Natáčejte videa jakékoli brutality, kterou páchají Trumpovi agenti, abyste je mohli ukázat Americe a světu. Buďte chytří. Buďte opatrní.

