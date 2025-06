Channel 4 News: Analýza: Co je to za palestinskou milici, kterou nyní v Gaze podporuje Izrael

10. 6. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 9. června 2025, 19 hodin: Minulý týden vyšlo najevo, že Izrael podporuje novou milici v Gaze. Skupina vedená mužem jménem Jásir Abú Šabáb usnadňuje fungování nového, velmi kritizovaného mechanismu pomoci. Abú Šabáb tvrdí, že má pod svým velením stovky ozbrojených mužů ve skupině, kterou nazývá Lidové síly, ale co víme o nich a jejich minulosti? Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani se to snažil zjistit.





Reportér: Nová milice v Gaze, zjevně podporovaná Izraelem a s temnou minulostí, předvádí svou sílu a konfrontuje Hamás. Její vůdce, Jásir Abú Šabáb, je údajně bývalý drogový dealer. Nyní je zde až 300 mužů, kteří otevřeně spolupracují s novým, velmi kritizovaným systémem distribuce pomoci podporovaným Izraelem a USA. Podle jeho mediálního týmu pomáhají nakládat zásoby a zajišťují jejich vstup do Gazy. V minulosti však byl Jásir Abú Šabáb obviněn z rabování obrovského množství zoufale potřebné pomoci.





Nahit Chehebar je šéfem Asociace nákladních dopravců v Gaze. Jeho vozidla byla opakovaně terčem rabovačů. Svědčí:





„Možná jste ho viděli teprve teď viděli ve zprávách, ale my o Abu Shababovi víme už dlouho. Jeho gang zastavuje řidiče. Pokud se řidič pokusí utéct, střílejí na jeho pneumatiky nebo na něj, nebo ho zbijí. Jednou vykradl 100 kamionů za jediný den. Všichni naši řidiči se s ním setkali."





Reportér: Viděli jsme interní dokument OSN z konce loňského roku, který popisuje Abu Shababa jako zločince, vůdce gangu a hlavní postavu systematického rabování humanitární pomoci. Uvádí se v něm, že jeho základna se nachází v oblasti kontrolované izraelskou armádou. Tato oblast je součástí izraelské samozvané vojenské nárazníkové zóny v Gaze. Palestinci sem nemají přístup.





Ale údajný vůdce rabujícího gangu, Abu Shabab, měl podle informací sídlit právě zde, u hraničního přechodu Rafah. Nyní jeho muži doprovázejí nákladní vozy s humanitární pomocí, které vjíždějí do Gazy z Karem Shalom a směřují k místům Gazské humanitární nadace v jižní Gaze.





Na tomto videu skupina Abu Shababa, která si říká Lidové síly, staví stany, ve kterých podle nich mohou nyní vrátit domů vysídlení obyvatelé východní Rafahu, přestože se tato oblast nachází v izraelské vojenské zóně.





Minulý týden izraelský premiér zřejmě potvrdil, že podporuje osoby jako Abu Shabab, aby oslabil Hamás.





Netanjahu: „Na radu bezpečnostních úředníků jsme aktivovali klany v Gaze, které se staví proti Hamásu. Co je na tom špatného? Je to jen dobré a zachraňuje to životy vojáků IDF.“





Poté, co bylo zastřeleno několik Palestinců čekajících na jídlo, skupina vydala prohlášení, ve kterém popřela, že by tam byla přítomna.





Až donedávna byla většina humanitární pomoci do Gazy dodávána OSN. Sam Rose hrál klíčovou roli v jejím dohledu. Cosi myslí o tom, že tento muž, Abu Shabab, který byl údajně vedoucí postavou při rabování pomoci, nyní dostal roli, která má údajně zajišťovat bezpečnost pomoci?





„Je naprosto ironické, že právě ta entita, o které víme a která je oficiálně zapletená do rabování, je nyní pověřena zajišťováním bezpečnosti kolem rabování. Ale podívejte, to je jen část mnohem větší ironie, protože subjekt, v tomto případě izraelská vláda, který byl zodpovědný za blokování dodávek pomoci do Gazy, má nyní zaručit, že tyto dodávky budou zajištěny."





Minulý měsíc Hamás zveřejnil záběry skupiny, která se zaměřila na Abu Shababa. Tvrdí, že pomáhají chránit místní obyvatele a popírají spolupráci s izraelskými silami. To však není možné. Izrael se již dlouho snaží rozeštvat palestinské frakce, což má krvavé následky. Zdá se, že se nyní otevírá další temná kapitola.





