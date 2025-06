Další masové ztráty na životech v blízkosti distribučních míst potravin v Gaze

12. 6. 2025

Izraelské síly ve středu zabily v Gaze nejméně 60 Palestinců, z nichž téměř dvě třetiny zemřely při snaze získat jídlo v distribučních místech GHF, uvedly místní zdravotnické úřady.



Ve čtvrtek ráno byly hlášeny další masové ztráty na životech. Palestinská civilní obrana sdělila agentuře Agence France-Presse (AFP), že izraelské síly zabily v Gaze 22 lidí, z nichž 16 čekalo na jídlo.

Distribuce potravin a základních potřeb ve válkou zpustošeném pásmu Gazy je stále obtížnější a nebezpečnější, což prohlubuje hlubokou hladovou krizi v tomto území.



Úředník civilní obrany Mohammed al-Mughayyir řekl agentuře AFP, že nemocnice al-Awda přijala 10 mrtvých a asi 200 zraněných, včetně žen a dětí, „poté, co izraelské drony shodily několik bomb na shromáždění civilistů.

OSN ve čtvrtek oznámila, že v pásmu Gazy došlo k úplnému výpadku internetu, který byl pravděpodobně způsoben vojenskými operacemi, které poškodily poslední kabel vedoucí do tohoto území, což paralyzovalo humanitární operace.



„Byly přerušeny všechny spojení s tísňovými službami, humanitární koordinací a kritickými informacemi pro civilisty. Internet je zcela odpojen a mobilní sítě fungují jen minimálně,“ řekl novinářům zástupce mluvčí OSN Farhan Haq.



„V situaci, která je již omezena fyzickými omezeními přístupu a rozsáhlými škodami, jsou tísňové služby odříznuty a civilisté nemají přístup k životně důležité pomoci."





Americko-izraelská logistická skupina tvrdí, že pracovníci byli napadeni Hamásem, zatímco izraelské síly zabily 22 lidí na celém území





Krvavý chaos, který zachvátil distribuci potravin v Gaze, se ještě zhoršil, když došlo k dalším masovým ztrátám na životech mezi Palestinci, kteří se snažili dostat k humanitární pomoci, zatímco americko-izraelská organizace pověřená dodávkami pomoci tvrdila, že pět jejích místních pracovníků bylo zabito Hamásem.



Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ve čtvrtek uvedla, že autobus plný palestinských zaměstnanců byl ve středu v 22:00 místního času napaden Hamásem, přičemž nejméně pět lidí bylo zabito a další pracovníci byli vzati jako rukojmí.



Není zatím jasné, proč se organizace pokoušela o noční dodávku. Izraelské obranné síly (IDF) varovaly Palestince, aby se před 6:00 ráno nepřibližovali k místům distribuce potravin. GHF údajně na své arabské facebookové stránce uvedla, že distribuci potravin provedla ve 3 hodiny ráno.



GHF na dotazy ohledně noční distribuce nereagovala, ale její nově jmenovaný předseda, evangelický kazatel a Trumpův poradce Johnnie Moore, na sociálních sítích uvedl: „Tito milí lidé byli zavražděni hnutím Hamás, protože chtěli jen nakrmit své lidi. Nebyli to militanti. Byli to humanitární pracovníci, mnoho z nich mladí lidé.



„Zásada nestrannosti neznamená neutralitu. Na tomto světě existuje dobro a zlo. To, co děláme, je dobré, a to, co Hamas udělal těmto obyvatelům Gazy, je absolutní zlo.“



Hamas se k tvrzením GHF nevyjádřil, ale uvedl, že zabil 12 členů izraelskou podporované skupiny Abu Shabab poté, co je přes noc zadržel. V posledních dnech dochází k čím dál krvavějším střetům mezi Hamásem a milicí vedenou izraelskou podporovaným místním válečníkem Jásirem abú Šabábem. Zpráva z Khan Younis v jižní Gaze uvádí, že členové skupiny Abu Shabab byli v noci ve městě veřejně popraveni.



tů poblíž distribučního místa pomoci v okolí kontrolního stanoviště Netzarim v centrální Gaze“.



Souběžně s úsilím GHF Izrael poprvé za tři měsíce od masových obětí, ke kterým došlo po pokusu o zřízení militarizované americko-izraelské alternativy, začal povolovat omezený vstup potravinové pomoci OSN do Gazy.



IDF ve čtvrtek ráno oznámila, že 56 nákladních vozidel s humanitární pomocí od Světového potravinového programu OSN (WFP) vjelo předchozí den do Gazy přes přechod Zikim na severním konci okupovaného území. Potraviny byly vpuštěny „se souhlasem politického vedení a na doporučení bezpečnostních orgánů“, uvedlo IDF ve svém prohlášení.



WFP potvrdilo, že se mu v posledních několika dnech podařilo dostat do Gazy nějaké potraviny, ale nebylo možné je distribuovat organizovaným způsobem. Po několika případech rabování humanitární organizace vozí kamiony do obydlených oblastí a umožňuje místním obyvatelům, aby si potraviny sami vyložili.



„Od omezeného obnovení humanitární pomoci do Gazy 19. května se WFP podařilo do Gazy dopravit pouze malé množství potravin. Je to způsobeno především zpožděním nebo zamítnutím povolení k humanitárním přesunům v důsledku rozšířených vojenských operací,“ uvedla WFP ve svém prohlášení.



Uvedla, že do 11. června se do Gazy dostalo méně než 7 000 tun pomoci. Izrael uvalil na Gazu 9. března úplnou blokádu, kterou v květnu částečně zrušil pro dodávky WFP a GHF, ale nedovolí humanitární agentuře OSN pro palestinské uprchlíky Unrwa distribuci pomoci.



Unrwa má zdaleka největší distribuční síť pomoci v Gaze, ale Izrael ji zakázal na základě obvinění ze spolupráce s Hamasem. Po vnitřním vyšetřování propustila Unrwa v srpnu 2024 devět ze svých 13 000 zaměstnanců v Gaze pro podezření z účasti na útoku Hamasu v říjnu předchozího roku, ale nenašla žádné důkazy, které by potvrdily širší tvrzení Izraele. Izrael v lednu s podporou Trumpovy administrativy přerušil veškeré styky s UNRWA.



GHF má nahradit UNRWA, ale jeho způsob dodávek potravin na omezený počet míst v silně militarizovaných oblastech vedl od zahájení činnosti před dvěma týdny k více než 160 úmrtím, protože izraelské síly zahájily palbu na zoufalé Palestince, kteří se snažili dostat k místům distribuce potravin.



Plán GHF zavést militarizovaný systém dodávek potravin kritizovali humanitární experti a jeho první ředitel rezignoval, protože podle něj tento plán odporuje „humanitárním principům“.



„Takzvaný nový způsob poskytování pomoci v Gaze je velmi ponižující, hanebný a ohrožuje životy,“ uvedl na sociálních sítích Philippe Lazzarini, šéf UNRWA. „Tento ‚model‘ nevyřeší prohlubující se hlad. Dystopické „Hry o život“ se nemohou stát novou realitou. OSN, včetně UNRWA, má znalosti, odborné zkušenosti a důvěru komunity, aby poskytovala důstojnou a bezpečnou pomoc. Nechte humanitární pracovníky dělat jejich práci.“

