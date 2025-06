Šéf amerického ministerstva financí tvrdí, že ukrajinská ekonomika může předstihnout ruskou

13. 6. 2025

čas čtení 1 minuta

Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že v příštích dvou desetiletích je ukrajinská ekonomika schopna překonat ruskou. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že v příštích dvou desetiletích je ukrajinská ekonomika schopna překonat ruskou.

Tento názor vyjádřil během slyšení v Kongresu, které vysílala agentura Bloomberg. Bessent zdůraznil, že v dnešním světě je ekonomická bezpečnost nedílnou součástí národní bezpečnosti každé země. Podle něj jsou on i americký prezident Donald Trump přesvědčeni, že "stabilní ukrajinská ekonomika v dlouhodobém horizontu bude nejlepší obranou" proti vnějším hrozbám.

"Věřím, že za dvacet let, s dobrou správou věcí veřejných, strategickým partnerstvím, jako je to mezi Ukrajinou a Spojenými státy, a přílivem globálních investic, by se ukrajinská ekonomika mohla stát větší než ta ruská. To bude podle mého názoru vážný odstrašující prostředek pro ty, kteří budou v budoucnu vládnout Rusku," řekl ministr.

V projevu připomněl, že po pádu Berlínské zdi byly ekonomiky Polska a Ukrajiny přibližně na stejné úrovni, ale dnes je HDP Polska třikrát vyšší než ukrajinský.

Ministr také řekl, že v blízké budoucnosti se v Římě bude konat velká mezinárodní konference o obnově Ukrajiny. Spojené státy vyzývají Světovou banku, aby zaměřila své úsilí na tento proces, dodal šéf amerického ministerstva financí.

Bessent zároveň samostatně zdůraznil, že země, které přímo či nepřímo podporovaly ruskou vojenskou mašinérii – dodávkami zbraní, peněz nebo vojenských prostředků – nebudou moci tvrdit, že se podílejí na obnově ukrajinské ekonomiky. "Nemůžete zničit zemi, zabít její občany, zničit životy a pak počítat se ziskem z její obnovy," řekl.

Zdroj v angličtině: ZDE

