USA: Senátor Alex Padilla byl násilně vyveden z tiskové konference Kristi Noem v Los Angeles

13. 6. 2025

čas čtení 4 minuty



Video zaznamenalo, jak je Padilla vyveden, když se pokouší klást otázky ministryni pro vnitřní bezpečnost na tiskové konferenci v Los Angeles VIDEO of California Sen. Alex Padilla being wrestled and detainedpic.twitter.com/OjfwZO9iMt — Christopher Cadelago (@ccadelago) June 12, 2025

Demokratičtí představitelé uvedli, že jsou šokováni tím, co senátní menšinový vůdce popsal jako „hrubé zacházení“ s úřadujícím senátorem USA Kalifornský guvernér Gavin Newsom označil Padillu za „jednoho z nejčestnějších lidí, které znám“, a dodal: „To je pobuřující, diktátorské a hanebné. Trump a jeho úderné jednotky jsou mimo kontrolu. To musí okamžitě skončit.“ Demokratičtí představitelé uvedli, že jsou šokováni tím, co senátní menšinový vůdce popsal jako „hrubé zacházení“ s úřadujícím senátorem USA. Alex Padilla, demokratický senátor za Kalifornii a hlasitý kritik imigrační politiky Trumpovy administrativy, byl ve čtvrtek násilně vyveden z tiskové konference ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noem v Los Angeles. Poté byl sražen na zem a spoután.





Na videozáznamu incidentu, který se od té doby šíří sociálními sítěmi, je vidět, jak je Padilla zadržován a vyváděn z místnosti několika muži.

„Jsem senátor Alex Padilla. Mám otázky pro ministryni,“ slyšíme Padillu říkat, zatímco se snaží dostat přes muže, kteří ho vyvádějí z místnosti.

Slyšet je také, jak říká: „Ruce pryč!“

V prohlášení Padillovy kanceláře jeho tým uvedl: „Senátor Padilla je v současné době v Los Angeles, kde vykonává svou povinnost dohlížet na činnost federální vlády v Los Angeles a v celé Kalifornii. Byl ve federální budově, aby se zúčastnil briefingu s generálem Guillotem a poslouchal tiskovou konferenci ministryně Noemové. Pokusil se položit ministryni otázku a byl násilím vyveden federálními agenty, sražen na zem a spoután. V současné době není zadržen a snažíme se získat další informace.“

Padilla je členem senátního podvýboru pro imigraci, občanství a bezpečnost hranic.

Na otázku ohledně odvedení senátora Noemová odpověděla, že se s ním setká po tiskové konferenci.

„Až odtud odejdu, najdu ho, navštívím ho a zjistím, co chtěl. Myslím, že všichni v Americe by souhlasili, že to nebylo vhodné, že pokud chcete vést civilizovanou diskusi, zejména jako vůdčí osobnost, veřejný činitel, měli byste se snažit o dialog.“

Reportér Fox News, který byl údajně svědkem Padillova vyvedení, uvedl, že byl „sražen na zem a policisté FBI mu nasadili pouta“, než byl „odveden chodbou“ a „dočasně zadržen“.

Další záběry pořízené reportérem NBC ukazují několik policistů, kteří Padillu drží na zemi.

Demokratičtí představitelé uvedli, že jsou šokováni tím, co senátní menšinový vůdce popsal jako „hrubé zacházení“ s úřadujícím senátorem USA.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom označil Padillu za „jednoho z nejčestnějších lidí, které znám“, a dodal: „To je pobuřující, diktátorské a hanebné. Trump a jeho úderné jednotky jsou mimo kontrolu. To musí okamžitě skončit.“

Chuck Schumer, vůdce demokratů v Senátu, napsal na Twitteru, že „při sledování tohoto videa se mi zvedl žaludek, hrubé zacházení se senátorem Spojených států, senátorem Padillou. Potřebujeme okamžité odpovědi na to, co se to sakra stalo“.

Jimmy Gomez, zástupce Kalifornie, napsal na Twitteru : „To není jen šokující, je to ohrožení právního státu a demokratické odpovědnosti. Senátor Padilla dohlíží na bezpráví Trumpa a porušování #RuleOfLaw. Pokud se to může stát imigrantským komunitám, může se to stát komukoli.“

Tina Smith, senátorka z Minnesoty, řekla: „To je odporné. Pokud takhle zacházejí s Alexem Padillou, senátorem Spojených států, jak si myslíte, že budou zacházet s vámi?“

Norma Torresová, zástupkyně Kalifornie, ostře kritizovala zacházení s Padillou v emotivním videu, kde napsala: „Nazvěme to pravým jménem: hanebné zneužití moci. Senátor Alex Padilla byl odvlečen a spoután za to, že se odvážil položit otázku ministryni Noemové. Nešlo o výhrůžku – šlo o nesouhlas. Nechrání nás – umlčují nás.“

Z|deroj v angličtině ZDE

0