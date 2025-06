Směnárna to zvládla, vláda pořád ne

13. 6. 2025 / Boris Cvek

Odborník sem, odborník tam, chaos ohledně oficiálně přijatého daru drogového dealera ministerstvu spravedlnosti se stává stále absurdnější ve snaze zahalit zcela triviální, jasnou podstatu celé věci. Berou se podezřelé dary od drogových dealerů? To je sofistikovaná, mnohoznačná, složitá otázka, že?

Když se onen drogový dealer snažil své bitcoiny směnit ve směnárně, nešlo to. Proč? Protože směnárna zjistila, že jde o peníze spojené s kriminálním tržištěm na darknetu. To je, co? Člověku jde hlava kolem. Drogovému dealerovi nepomohla ani darovací smlouva s ministerstvem. To, že ji použil, aby směnárnu přesvědčil, že peníze jsou legální, svědčí jasně o tom, co bylo smyslem celého daru.





Nicméně směnárnu smlouva nepřesvědčila. Proč nám premiér jasně neřekne, co dokázala zvládnout i směnárna? Čili: dary od drogových dealerů, nota bene pocházející z kriminálních darknetových tržišť se neberou, v žádném případě, a smyslem celé akce byl pokus o legalizaci kriminálních peněz.





A vláda bude okamžitě rezignovat, protože něčemu, co tak vážně ohrožuje důvěryhodnost a bezpečnost státu, nebylo včas zabráněno. To, že vláda není schopna pochopit, uznat, vysvětlit, dovést do důsledků to, co pochopila ihned směnárna, je jen další, vyšší stupeň ohrožení bezpečnosti a demokracie.







