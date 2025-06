V USA byl Rus obviněn z praní více než 500 milionů dolarů pro ruské společnosti pomocí kryptoměny

11. 6. 2025

Americká prokuratura obvinila Rusa Jurije Gugnina žijícího v New Yorku, který je zakladatelem a vlastníkem kryptoměnové společnosti Evita, z podvodu a praní špinavých peněz, uvedlo americké ministerstvo spravedlnosti. Agentura poznamenává, že podezřelý je také známý jako Jurij Mašukov a Georgij Gugnin. Je mu 38 let, byl zatčen a bude souzen v New Yorku. Americká prokuratura obvinila Rusa Jurije Gugnina žijícího v New Yorku, který je zakladatelem a vlastníkem kryptoměnové společnosti Evita, z podvodu a praní špinavých peněz, uvedlo americké ministerstvo spravedlnosti. Agentura poznamenává, že podezřelý je také známý jako Jurij Mašukov a Georgij Gugnin. Je mu 38 let, byl zatčen a bude souzen v New Yorku.

Podle vyšetřování Evita od června 2023 do ledna 2025 převedla prostřednictvím amerických bank a kryptoměnových burz přibližně 530 milionů dolarů, přičemž Gugnin ujistil, že jeho společnost neobchoduje s právnickými osobami v Rusku a organizacemi, na které se vztahují sankce. Jak však ukázalo vyšetřování, mnoho podnikatelových klientů se nacházelo v Rusku a sám obviněný zprostředkovával převod finančních prostředků uložených na účtech v sankcionovaných bankách, včetně Sberbank, Sovcombank, VTB a Tinkoff Bank (T-Bank). Gugnin je také obviněn z plateb za nákup elektroniky, která podléhá vývozním omezením, a z praní finančních prostředků přijatých od dodavatele Rosatomu.

Americké ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že Gugnin věděl, že je zapojen do nelegálních aktivit. Svědčí o tom historie jeho požadavků na internetu, která byla zkoumána v rámci vyšetřování. Rus vznesl zejména takové požadavky: "jak zjistit, zda proti vám probíhá vyšetřování", "pátrat po kriminální minulosti společnosti Evita investments inc.", "jak potrestat praní špinavých peněz" a "pokuty za porušení sankcí EU v oblasti luxusu". Podnikatel také navštívil stránky, které uveřejňovaly stránky s názvy "Jsem vyšetřován?", "Známky toho, že byste mohl být stíhán" a "Nejlepší způsoby, jak zjistit, zda jste vyšetřován".

Celkem bylo proti Gugninovi vzneseno 22 obvinění. Pokud bude odsouzen, hrozí mu až 30 let vězení za každý případ bankovního podvodu a 20 let za každý případ bankovního podvodu, porušení Mezinárodní mimořádné ekonomické pravomoci (IEEPA), praní špinavých peněz a souvisejícího spiknutí, stejně jako deset let vězení za nenahlášení a nesplnění požadavků proti praní špinavých peněz. Gugnin čelí dalším pěti letům vězení za spiknutí s cílem podvést Spojené státy a provádění nelicencovaných aktivit v oblasti převodů peněz.

Na webových stránkách Evity se uvádí, že společnost poskytuje kompletní balíček služeb pro přeshraniční platby: otevírání dolarových účtů v amerických bankách, výměna cizích měn, převod stablecoinů na fiat měnu a naopak. Loni na podzim Wall Street Journal označil Gugnina za "milionáře a zakladatele fintech startupu". Podnikatel publikaci řekl, že si pronajímá třípokojový byt na Manhattanu za 19 tisíc dolarů měsíčně.

