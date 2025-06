Greta Thunbergová: Otázka musí být: proč proboha nejste kvůli Palestině pobouřeni

8. 6. 2025

čas čtení 1 minuta

"We are 12 peaceful volunteers carrying humanitarian aid...If Israel or its allies attack us, it would be a violation of international law and human rights."



Activist Greta Thunberg spoke about her humanitarian aid journey to Gaza.



Full interview ➡️ https://t.co/3UwRgQxbRk pic.twitter.com/0nQFyQw2eZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 8, 2025



Od začátku jsme jasně dali najevo, že je nás dvanáct mírumilovných dobrovolníků, kteří nemají u sebe žádné zbraně. Vezeme humanitární pomoc. Nebudeme reagovat žádným násilným způsobem. Plavíme se v mezinárodních vodách, což je naše právo. Pokud se tedy izraelské okupační síly nebo spojenci Izraele rozhodnou nás napadnout, bude to jen dalším příkladem porušování mezinárodního práva a lidských práv.

Vystoupit a projevit solidaritu s Palestinou je něco, co musí udělat každý. Bez ohledu na to, odkud pocházíte a jaké máte zázemí. A ještě jednou, jsem aktivistka za klimatickou spravedlnost, protože mi záleží na blahu lidí a planety. Mělo by být samozřejmé, proč bychom měli všichni jednat v rámci svých sil a solidárně se postavit na stranu Palestiny. Otázka by neměla znít, proč vám záleží na Palestině, ale proč vám sakra na ní nezáleží. Proč nejste pobouřeni?

Měly by tam plout stovky lodí. Tisíce nákladních aut. Novináři, politici a celebrity požadující přístup.Izrael hladoví a bombarduje Palestince bez přestání a svět by měl zasáhnout, aby to zastavil. Jediná loď pluje k #BreakTheSiege. JEDINÁ

There should be hundreds of boats sailing towards Gaza. Thousands of trucks. Journalists, politicians and celebraties demanding access.



Israel is starving and bombing Palestinians nonstop and the world should take action to STOP IT.



One boat is sailing to #BreakTheSiege. ONE 👇 pic.twitter.com/JJSTeN8F3y — Bea (@HerNameIs_Bea) June 8, 2025











