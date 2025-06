Channel 4 News: Kdy se Západ pochlapí a vyvine nátlak na Izrael?

6. 6. 2025

Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, pátek 6. června, 19 hodin: Zde v Izraeli armáda oznámila, že dnes při výbuchu bomby v budově v Khan Younis na jihu pásma Gazy zahynuli čtyři vojáci a pět bylo zraněno. Izraelské letecké údery mezitím zabily nejméně 16 Palestinců v Džabalii na severu. Jeden úder údajně uvěznil desítky lidí pod troskami. Stalo se to v době, kdy obyvatelé Gazy slavili islámský svátek Eid al Adha uprostřed nejisté humanitární situace.

Kontroverzní izraelská organizace Gaza Humanitarian Foundation uvedla, že dnes rozdala více než 8000 balíčků s potravinami na dvou místech, ale poté zastavila všechny operace kvůli tomu, co označila za nadměrné shromáždění lidí. Před chvílí jsem hovořil s Goherem Rahbourem, chirurgem z britské státní zdravotní služby, který pracuje v Násirově nemocnici v Gaze. Zeptal jsem se ho, jaká je tam momentálně situace.





Dr. Goher Rahbour: Pokud jde o naši práci, je to neúnavné. Jsem svědkem neustálých traumat, jaká jsem nikdy nezažil. Jsem lékařem ve Velké Británii přes 20 let, ale tohle je úplně jiná úroveň. A pak se podíváte na podmínky v nemocnici, kde ošetřujeme pacienty, nemáme antibiotika, nemáme ani základní věci jako dezinfekci na ruce. Máme tu pacienty, kterým podáváme prošlé svalové relaxanty, a to v době operace.

A pro mě je asi nejdůležitější péče o pacienty s nedostatečnou výživou. Trpí těžkou podvýživou, ať už ji měříte podle jakéhokoli indexu, podle skóre WHO, obvodu pasu nebo čehokoli jiného. Ať už použijete cokoli, jde o těžkou podvýživu, takže se jedná o opravdu složité pacienty.







Moderátor: Můžete mi říct něco o střelných zraněních u dětí, zejména u mladých lidí? Jaké škody způsobuje kulka?





Dr. Goher Rahbour: Jsou dva případy, které mi utkvěly v paměti. Jedna mladá dívka měla průstřel, který prošel epigastrickou oblastí, což je oblast pod hrudní kostí. Nějakým zázrakem se vyhnul všem důležitým orgánům. Nezasáhl žaludek, dvanácterník, nedošlo k destrukci tkání a kulka prošla mezi velkými cévami v břiše, aortou a dolní dutou žílou. Stačil by jeden milimetr na kteroukoli stranu a byla by mrtvá. Jen předevčírem k nám přivezli dítě s průstřelem, kulka mu prošla zády a propíchla srdce. Prostě neuvěřitelné. Tito chirurgové v Gaze jsou tak zruční, že ho odvezli na sál, otevřeli ho, odsáli krev, která obklopovala srdce, a díru zacelili. Prostě neuvěřitelné, úžasné techniky. Naštěstí to první dítě šlo domů, tenhle kluk je na JIP, ale jeho stav se zlepšuje. V neděli jsem se podílel na řízení a operování dvou případů hromadného zranění. V prvním případě kulky jasně pronikly břichem na levé straně u dvou pacientů, jednoho 22letého a jednoho 20letého muže, a způsobily mnoho poranění střev a dalších poranění v břišní dutině. Zajímavé bylo, že během operace dokázali zaměstnanci na operačních sálech rozpoznat, o jaké kulky se jedná. Říkali, že jsou to kulky z M16.





Moderátor: A všichni jasně říkají, že viděli střílet izraelské vojáky, ale Izraelci samozřejmě také tvrdili, že tam stříleli jiní ozbrojenci. Existuje několik videí, která naznačují, že se to stalo, a izraelská strana tvrdí, že to není tak jednoznačné.





Dr. Goher Rahbour: Pro mě jsou to jen dva příklady, oba 22letí, 20letí, je zcela jasné, kdo střílel, zatím jsem tento týden neslyšel nikoho říkat, že by střílel někdo jiný než Izraelci.









Dr. Goher Rahbour: Má to obrovský dopad. Ve Velké Británii byste jim třeba první den po operaci podávali výživu žilou. Tady oni nic nemají. Asi před sedmi měsíci jsem se setkal s vedoucím výživovým poradcem v Násirově nemocnici. Dříve používali umělou výživu, kterou připravovali v laboratoři. Používali aminokyseliny a některé další vitamíny, jako je zinek, ale ty došly před sedmi měsíci. Takže nemají absolutně nic. Takže teď provedeme složitou operaci střev a můžeme jen doufat a modlit se, že to pacienti bez výživy zvládnou.





Moderátor: Jak hodnotíte to, co vidíte, a jak se to liší od toho, co vám řekli, než jste tam přijel?





Dr. Goher Rahbour: To, co vidím, odpovídá tomu, co jsem očekával. Ještě horší jsou hromadné úrazy, protože tam jich bylo sto. V neděli jich bylo 150 až 200. 30 lidí bylo přivezeno mrtvých, děti, utržené končetiny, střepiny a podobné věci. Můžete to vidět na internetu a ve videích, ale dokud to neuvidíte na vlastní oči, nezmění vás to jako člověka navždy.





Moderátor: Mluvil jsem také s Janem Egelandem, generálním tajemníkem Norské rady pro uprchlíky, jedné z mezinárodních organizací, která má dlouhou tradici v poskytování pomoci v Gaze, a zeptal jsem se ho, jak by zhodnotil kompetence té nové humanitární nadace v Gaze vzhledem k událostem posledních několika dní.





Jan Egeland: No, ve skutečnosti to nikdy nebyla humanitární organizace. Je to privatizovaná militarizovaná iniciativa blízká izraelským obranným silám. Humanitární organizace by měla být neutrální, nestranná a nezávislá, jako jsme my. Nemůžeme být nástrojem žádné ze stran v jakémkoli konfliktu. Když se nás Húsíové snaží ovlivnit v Gaze. Hamás se nás snažil ovlivnit. Odolali jsme tomu. Proč bychom proboha měli nechat Izrael řídit a zneužívat naši pomoc?





Moderátor: Když jsme spolu mluvili naposledy, řekl jste, že je na Británii, Americe, Německu a dalších, aby na Izrael vyvinuly tlak, aby se změnil. To se ale zatím nestalo, že?





Jan Egeland: USA ne, ale možná si Londýn, Paříž, Berlín a Brusel začínají uvědomovat, že se vydaly zcela špatným směrem. Nemůžete 600 dní a nocí dovolit Izraeli dělat to, za co byl sankcionován Asad, totiž vyhladovět celé obyvatelstvo.





Moderátor: Izraelci ve vládě jsou upřímně zmateni, proč nedostávají větší uznání za to, že rozdávají jídlo. Říkají: „Podívejte, dáváme hladovým lidem jídlo, když můžeme. Proč za to nejsme chváleni? Můžete to vysvětlit?“





Jan Egeland: Na to bych namítl, že když všichni ostatní, Assad a spol., to zneužívali, byli proti tomu. Nejedná se o nástroj pomoci. Je to především nástroj sledování. Chtěli přivést lidi ze severu na jih. Hromadí je v jakési hladové hře, kde lidé musí běžet k branám militarizovaného sběrného tábora, kde soutěží o 20 kilogramové krabice, které dostanou jen ti nejsilnější. To má být pomoc poskytovaná těm nejvíce potřebným. Kde jsou ale ti nejzranitelnější? Ženy, děti a postižení, a většina z nich je ve skutečnosti na severu Gazy. Tam se ale žádná pomoc nedostává.





Moderátor: Máte nějaký důvod se domnívat, že se něco opravdu mění?





Jan Egeland: Myslím, že odvedení pozornosti od Gazy Humanitární nadací je u konce. Nemyslím si, že to bude pokračovat.





A pak doufám, že Izrael prozře a že se v západních hlavních městech najdou lidé, kteří se postaví a řeknou: „Nechte OSN, Červený kříž, Červený půlměsíc a nevládní organizace jako UNC dělat svou práci, jako to dělají ve všech ostatních válečných zónách po celém světě, v souladu s běžnými humanitárními zásadami. Byli jsme schopni pomoci celé Gaze, dát stany většině lidí, byli jsme blízko toho, abychom se dostali ke všem, když došlo k příměří. Potřebujeme další příměří. Potřebujeme, aby izraelské obranné síly znovu otevřely brány do Gazy, a potřebujeme také pomoc Spojených států.





Zmínil jste podvýživu. Jaký vliv má na schopnost lidí se zotavit?Někteří lidé si myslí, že požadavek médií dostat se do Gazy je jakási sebestřednost. Jak důležité je pro vás jako humanitární organizaci, aby mezinárodní média měla přístup do Gazy a mohla vidět, co se tam děje?V Gaze je to velmi důležité. Brání novinářům ve vstupu a zabíjejí vaše kolegy, místní novináře, stejně jako zabíjejí mé místní kolegy, humanitární pracovníky. Potřebujeme nezávislé svědky, aby to zdokumentovali, a novináři jsou drženi mimo, protože Izraelci nechtějí svědky.