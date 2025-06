BBC o Gaze: "Jde tu spíše o politiku než o to, aby se lidé najedli"

6. 6. 2025

čas čtení 6 minut

„Jsme odhodláni vybudovat Velkou zeď křesťanského sionismu po celém světě.“

Moderátorka, pořad Today rozhlasu BBC Radio 4, pátek 6. června 2025, 7:50 ráno: Kontroverzní organizace, která rozdává pomoc z vojensky zabezpečených center v Gaze, tvrdí, že od zahájení své činnosti minulý týden lidé v této oblasti dostali ekvivalent více než 8 milionů jídel. Několik dní byli lidé, kteří šli pro humanitární pomoc, stříleni ve vojenských zónách, kterými museli projít, aby ji dostali. Humanitární nadace Gaza je podporována USA a Izraelem, ale OSN ji ostře kritizuje za politizaci pomoci. Ačkoli mnoho informací o této organizaci zůstává utajeno, náš korespondent Tom Bateman se jí podrobně zabýval.

Reportér: Jsme na cestě venkovskou oblastí Delaware, kde v současné době spočívá budoucnost mnoha lidí v Gaze. Nová nadace, která má zajistit potraviny pro obyvatelstvo, byla zaregistrována právě v tomto státě. Za farmářskými stodolami a travnatými poli vjíždíme do města Dover.

Stát Delaware je známý svými benevolentními zákony týkajícími se transparentnosti firem, je rájem pro ty, kteří mají rádi soukromí. Černé dřevěné dveře cihlové budovy jsou registrovanou adresou Humanitární nadace pro Gazu. Byla zde založena dva týdny po nástupu Donalda Trumpa do úřadu.

„Jsme z BBC News. Hledáme Humanitární nadaci pro Gazu."







Uvnitř potkávám dvě ochotné ženy, které mi však říkají, že mi nemohou pomoci.





Jedná se vlastně o registrační agenturu, takže ta Nadace zde ve skutečnosti vůbec neexistuje. Zeptal jsem se těch paní na několik otázek. Dali mi čísla jejich právníků a řekli mi, že bych si měl promluvit s nimi. Když jsem se zeptal, proč je nadace registrována zde, ale není zde, odpověděli mi, že to je proto, že se nechtějí obtěžovat.





„Kdybyste chtěli pomáhat trpícím lidem, nechali byste to na OSN.“ To je Bill Durie z UNRWA, agentury OSN pro palestinské uprchlíky. Stejně jako ostatní agentury OSN působící v Gaze, i on má nekompromisní názor na novou nadaci podporovanou Izraelem a USA a tvrdí, že militarizuje pomoc a ohrožuje obyvatelstvo.









„Říkají, že jde samozřejmě o odepření pomoci, aby se nedostala do rukou Hamásu."

„Je to jen vymyšlená výmluva, aby se vytvořil systém, který vypadá, že lidem pomáhá, ale ve skutečnosti jim nepomáhá.“





Právě jsem se vrátil z budovy, kde jsou uloženy oficiální dokumenty v Delaware, a získali jsme osvědčení o založení Gaza Humanitarian Foundation. Nejpozoruhodnější na něm je, jak málo podrobností obsahuje. Dozvídáme se, že byla původně založena jako Global Humanitarian Fund a poté změnila název na Gaza Humanitarian Foundation. Jedinou adresou uvedenou na konci dubna je místo, kde jsme již byli, tedy sídlo registračního úřadu. Dokumenty však neprozrazují nic o tom, kdo nadaci financuje.





„Vzorem pro tento druh operace byla britská operace v Malajsku v 50. letech, kterou Britové otevřeně nazvali Operace Hladovění.“





To říká Alex Devall z Tufts University, odborník na hladomory a dodávky pomoci ve válkách, v tom vidí ozvěny koloniálních pokusů o potlačení povstání.





„Armáda vychází z toho, že bude schopna odepřít povstalecké skupině všechny zdroje, donutit její členy kapitulovat hladem a přimět civilní obyvatelstvo, aby se proti ní obrátilo. A poskytne mu jen tolik jídla, aby byli civilisté závislí na každodenním přežití pod kontrolou vojenské moci.









To jsou slova reverenda Johnnyho Moora, proizraelského křesťanského evangelického kazatele a PR manažera, který byl nyní jmenován předsedou této Nadace. Byl mezi skupinou lidí, kteří se včera modlili za Donalda Trumpa v Oválné pracovně. V článku na webu Fox News reverend Moore ostře zaútočil na systém OSN a na to, co nazval „humanitárními aktivisty, kteří se drží perlových náhrdelníků“, a řekl, že Gaza Humanitarian Foundation zachraňuje životy a potlačuje Hamás. Nadace včera večer zveřejnila záběry Palestinců, kteří za plotem distribučních míst děkují prezidentu Trumpovi, ale hlavní složkou této pomoci je politika. Skupina odpůrců tvrdí, že je tato nadace zahalena tajemstvím, zneužívá potraviny a brání těm, kteří by mohli pomáhat nejvíce potřebným v Gaze."





Moderátorka: To byl reportér Tom Bateman. Je důležité, abyste věděli, že jsme opakovaně žádali mluvčího Humanitární nadace pro Gazu o rozhovor. Požádali jsme předsedu Johnnyho Moora, aby nám zprostředkoval rozhovor při různých příležitostech, ale bylo nám to odmítnuto.





Lyse Doucetová je naše hlavní zahraniční korespondentka. Lyse, to vše je nesmírně důležité. Nejen pro více než 2 miliony lidí v Gaze, kteří zoufale potřebují humanitární pomoc.





Reportérka: Ano. A je tragickým měřítkem současné situace, že náš korespondent z ministerstva zahraničí se pohybuje po ulicích Delaware a snaží se vypátrat organizaci, která má za úkol nakrmit více než 2 miliony lidí v enklávě, která je naprosto zničená a kde téměř celé obyvatelstvo je nyní ohroženo hladomorem, jak uvádějí některé humanitární organizace.





Není čas na experimenty, když již existuje systém, který fungoval, dokud Izrael nezavedl blokádu. Pamatujte, že když bylo v Gaze vyhlášeno příměří, v některých dnech vjíždělo do Gazy více než 600 nákladních vozidel, které distribuovaly potraviny, a to znamenalo, že ozbrojené skupiny ztratily motivaci k rabování a odklánění pomoci. Ztratil se tak důvod pro černý trh. Ale tento nový systém, který se stále snaží rozběhnout v terénu, má pouze čtyři centra, zatímco OSN má v Gaze 400 center a roky, desetiletí zkušeností s dodávkami pomoci. Izrael tvrdí, že chce zastavit odklánění potravin, OSN tvrdí, že k systematickému odklánění nedochází, a říká, ať nechají OSN dělat její práci. Jak řekl Tom, jde tu spíše o politiku než o to, aby se lidé najedli.

„Jako zaměstnanec OSN, ba dokonce jako Američan, nedokážu pochopit, jak může svět akceptovat tuto situaci, jak může svět říkat, že čtyři místa v Gaze, která mají za úkol uvěznit lidi na malém území s distribuční sítí jako v Hunger Games, v hladových hrách, jsou přijatelná."