Rubio uvalil sankce na čtyři soudce Mezinárodního trestního soudu za to, že se "zaměřili" na USA a Izrael

6. 6. 2025

Spojené státy uvalily sankce na čtyři soudce Mezinárodního trestního soudu (ICC) za to, co označily za „nelegitimní kroky“ namířené proti Spojeným státům a Izraeli.Ministr zahraničí Marco Rubio oznámil sankce ve čtvrtečním prohlášení. Jsou namířeny proti Solomy Balungi Bossa z Ugandy, Luz del Carmen Ibáñez Carranza z Peru, Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou z Beninu a Beti Hohler ze Slovinska.Donald Trump nařídil členům své vlády, aby připravili sankce proti ICC poté, co soud vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta. Ti jsou obviněni z řízení izraelské ofenzívy během konfliktu v Gaze, která způsobila hladomor a zahrnuje páchání válečných zločinů.