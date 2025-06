Trump varuje Muska před „velmi vážnými důsledky“, pokud podpoří demokraty

8. 6. 2025

Americký prezident říká, že je „příliš zaneprázdněn jinými věcmi“, než aby se pokoušel usmířit se svým bývalým spojencem a podporovatelem kampaně



Donald Trump v sobotu varoval Elona Muska, že mu hrozí „velmi vážné důsledky“, pokud bude financovat demokratické kandidáty po jejich veřejném rozkolu, ke kterému došlo tento týden.



Varování, které zaznělo v rozhovoru pro NBC News, který má být odvysílán v neděli, následuje po několika dnech sporů a výhrůžek poté, co Musk označil rozpočtový zákon republikánů za „ohavnost“.



Trump řekl reportérce Kristen Welkerové, že jeho vztah s technologickým magnátem skončil, a varoval Muska, aby se nerozhodl financovat demokraty poté, co loni utratil téměř 300 milionů dolarů na podporu Trumpova znovuzvolení.



Trump byl také dotázán, zda má zájem o obnovení vztahu s Muskem. „Ne,“ odpověděl. Na otázku, zda si myslí, že jejich vztah skončil, odpověděl: „Předpokládám, že ano,“ a dodal, že nemá v plánu se se svým bývalým spojencem bavit.



„Mám moc práce s jinými věcmi,“ řekl Trump a dodal: „Nemám v úmyslu s ním mluvit.“



Předpověděl však, že tento spor pomohl sjednotit republikánskou stranu kolem něj, když řekl, že „strana nikdy nebyla tak jednotná. Nikdy. Je to dokonce větší jednota než před třemi dny.“



Muskův odpor k republikánskému návrhu rozpočtu, oficiálně nazvanému „one big beautiful bill act“ (jeden velký krásný zákon), podle něj neovlivní jeho schválení v Kongresu. Návrh zákona těsně prošel Sněmovnou reprezentantů a nyní je projednáván v Senátu. Někteří konzervativní republikáni však sdílejí Muskovy obavy ohledně nutnosti významných škrtů ve výdajích a zvažují změny.



Návrh zákona prodlužuje Trumpovy daňové škrty z roku 2017 a zahrnuje nové výdaje na bezpečnost hranic a armádu. Republikáni chtěli tyto náklady kompenzovat škrty v programech jako Medicaid, potravinové lístky a daňové úlevy na zelenou energii.



Prognózy rozpočtového úřadu Kongresu a nezávislých analytiků naznačují, že návrh zákona by v příštích 10 letech zvýšil deficit o 2,3 až 5 bilionů dolarů. Úředníci Bílého domu tvrdí, že ekonomický růst vyvolaný daňovými škrty vyrovná zvýšené výdaje.



Trump přesto NBC řekl, že je „velmi přesvědčen“, že návrh zákona projde Senátem do 4. července.



„Myslím si, že Elon vlastně zdůraznil silné stránky návrhu zákona, protože lidé, kteří se o něj dosud tolik nezajímali, se na něj začali soustředit a vidí, jak je dobrý,“ řekl Trump. „V tomto smyslu nám tedy velmi pomohl. Ale myslím si, že je opravdu škoda, že je Elon tak deprimovaný a zklamaný.“



Muskovi také vytkl „neúctu k úřadu prezidenta“.



„Myslím, že je to velmi špatné, protože je velmi neuctivý. Nemůžete být neuctivý k úřadu prezidenta,“ řekl.



Musk dříve smazal příspěvek ze sociální sítě X, kterou vlastní, v němž tvrdil, že existuje spojení mezi Trumpem a skandálním americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem.



Na otázku ohledně tohoto provokativního příspěvku Trump odpověděl: „To se nazývá ‚stará zpráva‘, je to stará zpráva, o které se mluví už roky. Dokonce i Epsteinův právník řekl, že s tím nemám nic společného. Je to stará zpráva.“



Musk také odvolal hrozbu, že zahájí „vyřazování“ kosmické lodi Dragon společnosti SpaceX, kterou NASA používá k přepravě astronautů a zásob na Mezinárodní vesmírnou stanici.



Původní hrozba přišla poté, co Trump naznačil, že by mohl zrušit federální kontrakty SpaceX. V sobotu prezident řekl, že o této věci už nepřemýšlel.



„Mohl bych to udělat,“ řekl, „ale nepřemýšlel jsem o tom.“



V sobotu ráno JD Vance řekl v rozhovoru s komikem Theem Vonem, že Musk dělá „obrovskou chybu“, když se pouští do Trumpa, ale Muskovy útoky bagatelizoval jako výstřelky „emocionálního člověka“, který je frustrovaný.



„Doufám, že se Elon nakonec vrátí do stáda. Asi to teď není možné, protože se tak rozohnil,“ řekl viceprezident.



Dodává však: „Podívejte, to se stává každému. Já jsem se rozohnil mnohem víc než Elon Musk za posledních 24 hodin.“





„Vlastně si myslím, že kdyby se Elon trochu uklidnil, všechno by bylo v pořádku,“ řekl Vance.





Zdroj v angličtině ZDE

