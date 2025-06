Jsme svědky sebevraždy supervelmoci

6. 6. 2025

14. června – v den 250. narozenin americké armády a, nikoli tak náhodou, 79. narozenin prezidenta Donalda Trumpa – projde Washingtonem přehlídka křiklavé vojenské síly. Není pochyb o tom, že Trump si myslí, že všechny ty tanky a vojáci, kteří jsou k dispozici, udělají Ameriku a jejího prezidenta tvrdou a silnou, píše Max Boot.

Plánovaná podívaná je však směšně prázdná. I když chce prezident předvést americkou vojenskou sílu, způsobuje vážné a možná nenapravitelné škody skutečným zdrojům americké síly, včetně dlouhodobých investic do vědeckého výzkumu. Trump vyhlašuje válku vědě a obětí bude americká ekonomika.

Od 40. let 20. století, kdy Chicagská univerzita, Kolumbijská univerzita a Kalifornská univerzita hrály ústřední roli v projektu Manhattan, byla motorem pohánějícím americkou ekonomickou a vojenskou konkurenceschopnost federální podpora výzkumných univerzit. Toto partnerství přineslo většinu klíčových vynálezů informačního věku, včetně internetu, GPS, chytrých telefonů a umělé inteligence.

Federální podpora univerzitního výzkumu také umožnila úspěch předního světového biotechnologického a farmaceutického průmyslu ve Spojených státech. Mezi pokroky umožněné federální podporou patří zobrazování magnetickou rezonancí, projekt lidského genomu, operace LASIK, léky na hubnutí, jako je Ozempic, a léky, které zachránily nespočet pacientů s AIDS a COVIDem-19.

Nyní Trump sabotuje výzkumný a vývojový proces, který mu závidí celý svět. Trumpův rozpočet by snížil rozpočet Národní vědecké nadace o 55 %. Americká služba DOGE již ukončila více než 1 600 aktivních grantů od nadace v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Podle New York Times jsou granty vědecké nadace v letošním roce vypláceny nejpomalejším tempem za nejméně 35 let. NSF přímo podporuje 357 600 výzkumných pracovníků a studentů; mnozí z nich budou mít nyní smůlu.

Podobný příběh se odehrává v Národním institutu zdraví, v Centrech pro kontrolu a prevenci nemocí a v Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Kennedy Jr., který se hlásí k řadě potrhlých zdravotních teorií, už snížil počet zaměstnanců HHS o 10 000 lidí odstupným nebo předčasným odchodem do důchodu a teď má v úmyslu propustit dalších 10 000. A aby toho nebylo málo, Kennedy chce zakázat vládním vědcům publikovat v předních recenzovaných časopisech. "CDC je v nepořádku," řekl jeden úředník The Post. "Agentura nebude schopna fungovat. Buďme upřímní."

Tyto rozpočtové škrty tvrdě dopadají na přední americké – a světové – výzkumné univerzity: Johns Hopkins přichází o 800 milionů dolarů; Columbia o 400 milionů dolarů; Pensylvánská univerzita o 175 milionů dolarů. Žádná škola neutrpěla více než Harvardova univerzita, která přišla o více než 2,6 miliardy dolarů z federálních fondů.

Trump dokonce říká, že chce zrušit všechny federální zakázky Harvardu a dát peníze obchodním školám. To je populismus, který se zbláznil. Jakkoli jsou obchodní školy cenné, nedosáhnou průlomu v boji proti Alzheimerově chorobě, rakovině, mrtvici, srpkovité anémii nebo jiným nemocem, které jsou zkoumány na Harvardu.

Pak je tu útok administrativy na zahraniční studenty. Trump se pokusil vykopnout všechny zahraniční studenty z Harvardu – příkaz byl ve čtvrtek zastaven federálním soudcem. Mezitím ministr zahraničí Marco Rubio, který slíbil odvetná opatření proti americkým spojencům, kteří cenzurují svobodu projevu, se snažil vyloučit zahraniční studenty za vyjádření názorů, které se mu nelíbí ohledně války v Gaze. Ministerstvo zahraničí minulý týden oznámilo, že dočasně zastavuje všechny pohovory pro zahraniční studentská víza, a Rubio řekl, že agentura "agresivně zruší" víza čínským studentům ve Spojených státech "s vazbami na čínskou komunistickou stranu nebo studující v kritických oborech".

Jak poznamenal The Post, ke Komunistické straně Číny patří asi 100 milionů lidí, většinou spíše z kariéristických než ideologických důvodů. A z 277 398 čínských studentů, kteří v současné době studují na amerických univerzitách, jich více než 110 000 studuje matematiku, přírodní vědy a inženýrství – což jsou všechno oblasti, které jsou pro americký vzdělávací systém slabé. Vyloučení značného počtu zahraničních studentů, kteří obvykle platí plné školné, by zasadilo další těžkou ránu univerzitám, které se již tak potýkají se škrty ve federálním rozpočtu.

Z přítomnosti zahraničních studentů těží nejen univerzity, ale i celá země. Podle Asociace mezinárodních pedagogů vytváří více než 1,1 milionu zahraničních studentů ve Spojených státech ekonomickou aktivitu ve výši přibližně 44 miliard dolarů a 378 000 pracovních míst. A pak jsou tu výhody, které jim poskytují po ukončení studia, za předpokladu, že jim bude dovoleno zůstat v této zemi. Národní nadace pro americkou politiku uvádí, že čtvrtina všech amerických start-upů s miliardovým obratem má zakladatele, který navštěvoval americkou univerzitu jako mezinárodní student.

Konkurenti Spojených států slintají při vyhlídce na získání výhody v technologické konkurenci na náš úkor. Francie, Austrálie a Kanada natahují červený koberec vědcům, kteří již nemohou vykonávat svou práci ve Spojených státech. Největším příjemcem však pravděpodobně bude Čína. Už před Trumpovými škrty Čína doháněla Spojené státy ve výdajích na vědu; její rozpočet na výzkum a vývoj roste v průměru o 8,9 % ročně, ve srovnání s pouhými 4,7 % ve Spojených státech.

V březnu Peking oznámil vládní fond ve výši 138 miliard dolarů, který bude investovat do špičkových oborů, jako je umělá inteligence, kvantové výpočty a vodíková energie.

Takže zatímco Čína investuje, aby vyhrála ekonomické (a potenciálně vojenské) soutěže budoucnosti, Trump svou antiintelektuální nevraživostí podkopává dlouhodobou vojenskou a ekonomickou konkurenceschopnost USA. Zbraňové systémy, které budou předvedeny ve Washingtonu 14. června, Spojeným státům v budoucnu příliš neprospějí, pokud budou zaostávat v závodě o výzkum a vývoj s Čínou. Obávám se, že jak naznačuje expert na Čínu Rush Doshi, můžeme být svědky sebevraždy supervelmoci.

Zdroj v angličtině: ZDE

